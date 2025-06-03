"Двери всегда открыты". Пытаются ли компании на Алтае вернуть уволившихся сотрудников
Специалисты, возвращающиеся на бывшее место работы, не требуют расходов на адаптацию и готовы трудиться с первого дня
03 июня 2025, 09:00, ИА Амител
Кризис на российском кадровом рынке заставляет работодателей придумывать способы для привлечения сотрудников. Причем не только новых. Так, "Ашан Ритейл Россия" стал первой компанией, которая вместе с партнерами разработала и внедрила программу по возврату ранее уволившихся специалистов. О возможности вновь стать частью коллектива бывшим работникам сообщают с помощью чат-ботов. Насколько эффективной оказалась такая практика и есть ли подобные примеры в Алтайском крае, выяснила радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
2023-й стал годом новых вызовов. Борьба за кадры вышла на новый уровень. Увеличившийся кратно гособоронзаказ столкнулся с дефицитом рабочих рук. Предприятия оборонной промышленности вышли на рынок HR с заманчивыми предложениями по зарплате, условиям труда и льготам. Как итог – тысячи сотрудников разных сфер написали заявления на увольнение. Рынок ретейла как никакой другой столкнулся с кадровым голодом, говорит директор по привлечению и подбору персонала "Ашан Ритейл Россия" Екатерина Недельчо.
"Перед нами стояла задача – вернуть тех, кто уже работал в компании и, возможно, пожалел о своем решении уйти. Мы внедрили exit-интервью через чат-бота, чтобы узнать о причинах увольнений. И знаете, что нас поразило? Когда мы спросили у бывших сотрудников, готовы ли они вернуться в будущем, 86% ответили утвердительно. Вдохновленные этим результатом мы запустили программу "Снова вместе". Мы разработали несколько чат-ботов. Одни связывались с уволенными сотрудниками. Другие информировали действующих работников о возможности порекомендовать вернуться их бывшим коллегам", – рассказала она.
Чат-боты анализировали базу данных резюме на специализированных сайтах и автоматически отправляли сообщения тем соискателям, у которых одним из прошлых мест работы был указан "Ашан". Либо через приложение лояльности присылали уведомления бывшим сотрудникам, которые продолжали совершать покупки в магазинах сети.
Такими способами смогли охватить всех уволившихся из компании за последние семь лет. И за два года удалось вернуть больше четырех тысяч сотрудников. Это 16% от общего числа принятых работников. Такой показатель в "Ашане" считают успехом. На рекрутинге удалось сэкономить 30 миллионов рублей. Но еще больше компания сэкономила на быстром входе вернувшихся специалистов в работу, уверен Константин Куница, директор сервиса "ЭйЧарМост", выступивший техническим партнером проекта.
"Люди, ранее работавшие в компании, – это люди, на которых не нужно нести расходы на адаптацию. Они готовы эффективно работать с первого дня. Понимают, что делать, и сразу же вовлекаются в технологический процесс, не отвлекая руководителей, не требуя дополнительного обучения и так далее", – пояснил он.
В алтайской торговой сети "Новэкс" вернувшимся сотрудникам всегда рады, говорит директор по персоналу Дарья Бакланова. Хотя и нет какой-то специальной программы по их поиску и возврату. Здесь тоже говорят о серьезном кадровом голоде последних лет. Поэтому с теми, кто захотел уволиться, сначала пытаются поговорить и убедить изменить решение. А если не получилось, то расстаются на позитивной ноте, оставляя двери открытыми.
"Если все же сотрудник покинул компанию, у нас нет жесткой позиции не работать с ним в дальнейшем. Безусловно, в том случае, если наше сотрудничество было эффективным и положительным. Мы озвучиваем сотруднику, если что-то не сложится – будем рады видеть его в нашей команде. И не редки ситуации, когда ребята возвращаются, если ожидания в другом месте не оправдались", – рассказала она.
Возвращение сотрудников в компании HR-специалисты называют двойным успехом для работодателя. Первый – компания заполучила обратно ценного специалиста. Второй – работник сравнил условия и вернулся туда, где лучше. Значит, он еще больше будет ценить свое место работы и транслировать эту информацию в коллектив, повышая тем самым лояльность к работодателю.
09:07:32 03-06-2025
на сермяжном алтае действует установка 20 летней давности - работай за копейки, если не нравится то за забором очередь.
14:21:10 03-06-2025
Гость (09:07:32 03-06-2025) на сермяжном алтае действует установка 20 летней давности - ... А в сермяжной голове никак невозможно посчитать налоги на ФОТ.
16:15:14 03-06-2025
Гость (14:21:10 03-06-2025) А в сермяжной голове никак невозможно посчитать налоги на ФО... И что теперь ради экономии на налогах для благосостояния типа "бизнесменов" работать на них за копейки? Назвался груздем, так и...Неси бремя ответственности уж и по налогам, а не только радуйся покупке атрибутов успешной жизни.
09:18:19 03-06-2025
На производстве, где нужны квалифицированные кадры, это не пройдет.
Люди уехали в другие регионы, где зарплата в два, порой в три раза выше. Цены практически везде одинаковые.
Знаю от друзей.
Кстати, многие в крае вложились в новостройки в других регионах. Так что...
09:26:13 03-06-2025
Работодателям (09:18:19 03-06-2025) На производстве, где нужны квалифицированные кадры, это не п... Назови регионы эти? Хоть знать где травка зеленее, в какую сторону лыжи ставить?
09:37:44 03-06-2025
Гость (09:26:13 03-06-2025) Назови регионы эти? Хоть знать где травка зеленее, в какую с...
Не будь наивным, сам всё знаешь.
12:57:39 03-06-2025
Гость (09:37:44 03-06-2025) Не будь наивным, сам всё знаешь.... Нет, я серьезно. Говорить про два-три раза - это громко сказано. Я не знаю таких регионов. Кроме тех, где без специального скафандра на улицу почти весь год не выйдешь. Огласите весь список пожалуйста, желательно прилагая какие-то источники достоверные.
09:37:46 03-06-2025
Гость (09:26:13 03-06-2025) Назови регионы эти? Хоть знать где травка зеленее, в какую с... Уехали родственники в Краснодарский край, в Калининград. Ни разу не пожалели.
10:36:43 03-06-2025
Гость (09:37:46 03-06-2025) Уехали родственники в Краснодарский край, в Калининград. Ни ... в Краснодарский край сильная миграция, и дефицит рабочих мест в купе с низкой оплатой труда... Летом жара 40 градусов. Ну такое себе.
12:53:45 03-06-2025
Гость (10:36:43 03-06-2025) в Краснодарский край сильная миграция, и дефицит рабочих мес... Конечно, тут-то очень хорошо: зимой сопли морозить, летом жарища, постоянная "движуха" с зарплатами и коммуналкой... Конечно, лучше, чем Краснодарский край!😁
13:21:38 03-06-2025
Кхм... (12:53:45 03-06-2025) Конечно, тут-то очень хорошо: зимой сопли морозить, летом жа... Тама у них черная лужа, в которую все писают, а у нас Обь-матушка
13:07:37 03-06-2025
Гость (09:37:46 03-06-2025) Уехали родственники в Краснодарский край, в Калининград. Ни ... Место среди регионов с долей работников с зарплатой выше средней по стране (источник РИА Новости):
61 - КЛГ - 17,6%
62 - КРДР - 16,8%
79 - АЛ.К - 10,6%
Видимо у них счастье не в деньгах измеряется. За деньгами в такие регионы не ездят...
14:26:00 03-06-2025
Гость (09:37:46 03-06-2025) Уехали родственники в Краснодарский край, в Калининград. Ни ... да вы врете!! оттуда все едут сюда, судя по заявкам на школу детям! люди от войны уезжают наоборот СЮДА, а там даже жилье подешевело!
11:44:34 03-06-2025
Работодателям (09:18:19 03-06-2025) На производстве, где нужны квалифицированные кадры, это не п... откуда деньги, Зин, на новостройки в других регионах, там ведь не маленькие цены, а ЗП у нас как вы считаете маленькая
12:53:30 03-06-2025
Гость (11:44:34 03-06-2025) откуда деньги, Зин, на новостройки в других регионах, там в... Уезжают ВЫСОКОКЛАССНЫЕ специалисты, которые на уровне края неплохо получали. Вспомните,какой процент по ипотеке был в новостройках в прошлом году? И цены на новостройки во многих регионах,как ни странно, не отличались с нашими))). В Барнауле цены на недвижимость заоблачные!
09:41:20 03-06-2025
"За забором" осталась очередь только из завсегдатаев окрестных пивнушек. Те ещё специалисты...
10:09:42 03-06-2025
Лучше всех по этому поводу как-то написал директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев: "Всё жёстче и жёстче идёт борьба за профессиональные кадры. Богатые регионы скупают специалистов. Летом прошлого года в самолёте встретил двух учителей. Улетели в Питер! Навсегда! Причина? Зарплата в два раза выше. Хватает и на аренду жилья и на путешествия по Европе"
Писарев считает, что зарплата специалистов должна быть одинаково достойной по всей стране.
10:38:56 03-06-2025
ЛУЧШЕ НЕ СКАЖЕШЬ! (10:09:42 03-06-2025) Лучше всех по этому поводу как-то написал директор барнауль... Да, это правда, Москва и другие "богатые" регионы выметают с регионов высококвалифицированные кадры.
14:27:53 03-06-2025
ЛУЧШЕ НЕ СКАЖЕШЬ! (10:09:42 03-06-2025) Лучше всех по этому поводу как-то написал директор барнауль... особенно про путешествия по европе смешно щас, а Римини добираемся а по 2 суток, ага
10:49:18 03-06-2025
Согласен,выметают. А какие выводы делают работодатели?!
Есть точка невозврата! Сколько еще тысяч специалистов должны покинуть регион,чтобы работодатели поняли, что зарплата должна быть одинаково достойной по всей стране! Сколько еще лет край должен находиться практически в конце таблицы по средней зарплате в России?
10:55:52 03-06-2025
Пусть эти капиталисты-предприниматели сами встают к станку или к прилавку, а не эксплуатируют чужой труд. Капитализм - это самая уродливая форма существования страны.
10:59:53 03-06-2025
6 (10:55:52 03-06-2025) Пусть эти капиталисты-предприниматели сами встают к станку и... полностью согласен с вами, товарищ!
11:11:38 03-06-2025
6 (10:55:52 03-06-2025) Пусть эти капиталисты-предприниматели сами встают к станку и... Если бы все рождались умными и добрыми, то было бы хорошо. А пока мать-природа плодит 90% дегенератов, то капитализм - большее, до чего доросла цивилизация.
11:21:54 03-06-2025
6 (10:55:52 03-06-2025) Пусть эти капиталисты-предприниматели сами встают к станку и... ага, а кухарки пойдут управлять государством.
предложениме - креативно, свежо, актуально.
14:28:04 03-06-2025
Мусик (11:21:54 03-06-2025) ага, а кухарки пойдут управлять государством.предложеним... Если бы в голове было хотя бы 5 грамм мозга,то прочитав про кухарок у Ленина, можно было понять,что смысл противоположный. Но,увы,мы этой головой едим.
11:54:20 03-06-2025
Не хотят работать за еду, редиски.
13:27:52 03-06-2025
Боря (11:54:20 03-06-2025) Не хотят работать за еду, редиски.... Сейчас работать, в принципе, никто не хочет. Сколько тут бездельников шкурку трет? А зарплату давай за троих
14:29:04 03-06-2025
Гость (13:27:52 03-06-2025) Сейчас работать, в принципе, никто не хочет. Сколько тут без... да, в рабочее время сидят строчат...горе-менеджеры.
16:56:04 03-06-2025
Гость (13:27:52 03-06-2025) Сейчас работать, в принципе, никто не хочет. Сколько тут без... И никому из вас в голову не приходит, что у людей может быть выходной, отпуск, обеденный перерыв...😁
Но вы работайте, работайте.