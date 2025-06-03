Специалисты, возвращающиеся на бывшее место работы, не требуют расходов на адаптацию и готовы трудиться с первого дня

03 июня 2025, 09:00, ИА Амител

В магазине / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кризис на российском кадровом рынке заставляет работодателей придумывать способы для привлечения сотрудников. Причем не только новых. Так, "Ашан Ритейл Россия" стал первой компанией, которая вместе с партнерами разработала и внедрила программу по возврату ранее уволившихся специалистов. О возможности вновь стать частью коллектива бывшим работникам сообщают с помощью чат-ботов. Насколько эффективной оказалась такая практика и есть ли подобные примеры в Алтайском крае, выяснила радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

2023-й стал годом новых вызовов. Борьба за кадры вышла на новый уровень. Увеличившийся кратно гособоронзаказ столкнулся с дефицитом рабочих рук. Предприятия оборонной промышленности вышли на рынок HR с заманчивыми предложениями по зарплате, условиям труда и льготам. Как итог – тысячи сотрудников разных сфер написали заявления на увольнение. Рынок ретейла как никакой другой столкнулся с кадровым голодом, говорит директор по привлечению и подбору персонала "Ашан Ритейл Россия" Екатерина Недельчо.

"Перед нами стояла задача – вернуть тех, кто уже работал в компании и, возможно, пожалел о своем решении уйти. Мы внедрили exit-интервью через чат-бота, чтобы узнать о причинах увольнений. И знаете, что нас поразило? Когда мы спросили у бывших сотрудников, готовы ли они вернуться в будущем, 86% ответили утвердительно. Вдохновленные этим результатом мы запустили программу "Снова вместе". Мы разработали несколько чат-ботов. Одни связывались с уволенными сотрудниками. Другие информировали действующих работников о возможности порекомендовать вернуться их бывшим коллегам", – рассказала она.

Чат-боты анализировали базу данных резюме на специализированных сайтах и автоматически отправляли сообщения тем соискателям, у которых одним из прошлых мест работы был указан "Ашан". Либо через приложение лояльности присылали уведомления бывшим сотрудникам, которые продолжали совершать покупки в магазинах сети.

Такими способами смогли охватить всех уволившихся из компании за последние семь лет. И за два года удалось вернуть больше четырех тысяч сотрудников. Это 16% от общего числа принятых работников. Такой показатель в "Ашане" считают успехом. На рекрутинге удалось сэкономить 30 миллионов рублей. Но еще больше компания сэкономила на быстром входе вернувшихся специалистов в работу, уверен Константин Куница, директор сервиса "ЭйЧарМост", выступивший техническим партнером проекта.

"Люди, ранее работавшие в компании, – это люди, на которых не нужно нести расходы на адаптацию. Они готовы эффективно работать с первого дня. Понимают, что делать, и сразу же вовлекаются в технологический процесс, не отвлекая руководителей, не требуя дополнительного обучения и так далее", – пояснил он.

В алтайской торговой сети "Новэкс" вернувшимся сотрудникам всегда рады, говорит директор по персоналу Дарья Бакланова. Хотя и нет какой-то специальной программы по их поиску и возврату. Здесь тоже говорят о серьезном кадровом голоде последних лет. Поэтому с теми, кто захотел уволиться, сначала пытаются поговорить и убедить изменить решение. А если не получилось, то расстаются на позитивной ноте, оставляя двери открытыми.

"Если все же сотрудник покинул компанию, у нас нет жесткой позиции не работать с ним в дальнейшем. Безусловно, в том случае, если наше сотрудничество было эффективным и положительным. Мы озвучиваем сотруднику, если что-то не сложится – будем рады видеть его в нашей команде. И не редки ситуации, когда ребята возвращаются, если ожидания в другом месте не оправдались", – рассказала она.

Возвращение сотрудников в компании HR-специалисты называют двойным успехом для работодателя. Первый – компания заполучила обратно ценного специалиста. Второй – работник сравнил условия и вернулся туда, где лучше. Значит, он еще больше будет ценить свое место работы и транслировать эту информацию в коллектив, повышая тем самым лояльность к работодателю.