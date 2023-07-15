10 туристов обратились за медпомощью после опрокидывания грузовика на Алтае

Водитель не рассчитал скорость и угодил в кювет

15 июля 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

В Чемальском районе Республики Алтай в результате опрокидывания грузового автомобиля пострадала группа туристов, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 14 июля около 07:14 в селе Элекмонар. 35-летний водитель ГАЗ-66 не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, из-за чего автомобиль с переворотом угодил в кювет.

"В результате ДТП в Чемальскую районную больницу обращались десять пассажиров – это жители Московской, Ленинградской областей, Республики Бурятии. Госпитализация им не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

Фото: МВД по Республике Алтай

Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали семь человек. При этом один из них был госпитализирован.