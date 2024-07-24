10 вакансий на четверых. На Алтае возник дефицит кадров при низкой безработице
Еще никогда в современной истории региона не было такого низкого уровня безработицы
24 июля 2024, 13:40, ИА Амител
Уровень безработицы в Алтайском крае по состоянию на первую половину 2024 года стал самым низким в современной истории. При этом сейчас регион испытывает серьезный дефицит кадров. В среднем на десять вакансий на рынке труда приходится четыре соискателя. Большинство крупных предприятий Алтайского края не могут найти сотрудников даже за высокую зарплату. Об этом в ходе заседания Союза строителей Алтайского края сообщила заместитель начальника Управления по труду и занятости населения Елена Чувашова.
В настоящее время уровень безработицы в Алтайском крае составляет около 3,4%, а в среднем по стране – 2,9%.
"На рынке труда уже практически не осталось свободных людей, которые могли бы работать на крупнейших предприятиях. У нас сейчас рынок соискателей. На десять вакансий приходится четыре соискателя. Дефицит персонала во всех сегментах экономики. Однако самая сложная ситуация обстоит с рабочими профессиями. Демографическая ситуация в стране не дает повода полагать, что ситуация изменится в ближайшее время", – сообщила Елена Чувашова.
По словам представительницы власти, с 2019 года в Алтайском крае "потеряли" 77 тысяч трудоспособного населения. В настоящее время рынку труда региона необходимо где-то найти не менее 27 тысяч сотрудников. Наиболее остро стоит вопрос с дефицитом кадров в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, транспорт.
Елена Чувашова также рассказала, что ситуация на рынке привела к тому, что средний возраст сотрудников в регионе заметно вырос. Молодежь не готова идти работать на заводы, хотя там уровень зарплаты выше, чем в среднем по краю (70 тысяч против 51 тысячи рублей). Руководство предприятий старается решать проблему: компенсирует сотрудникам затраты на питание, проживание, проезд в транспорте.
13:53:56 24-07-2024
Зарплату то поднять не пробовали? цены растут постоянно, что такое 70к для семьи? только на выживание, край самый низкий по уровню зарплат, мифические 50-70к по факту оказываются 25-30, ибо уже давно пошла тенденция сильно завышать зарплаты на вакансиях лишь бы человек шел на собеседование.
15:47:11 24-07-2024
Александр (13:53:56 24-07-2024) Зарплату то поднять не пробовали? цены растут постоянно, что... Ну когда ты уже станешь бизнесменом и поднимешь своим рабочим зарплаты, не надо ждать когда поднимут покажи уже всем пример.
20:04:02 25-07-2024
Гость (15:47:11 24-07-2024) Ну когда ты уже станешь бизнесменом и поднимешь своим рабочи... Еще один оптимизатор) проснись, открой лохито и глянь на цены на квартиры) потом открывай кредитный калькулятор и прикидывай актуальные зарплаты пятилетней давности к ежемесячному платежу
14:00:57 24-07-2024
Вакансии повторяются одни и те же годами
14:08:00 24-07-2024
а куда все люди делись?
15:47:38 24-07-2024
гость (14:08:00 24-07-2024) а куда все люди делись? ... Не родились.
11:27:44 25-07-2024
Гость (15:47:38 24-07-2024) Не родились.... Скорее померли.
11:28:59 25-07-2024
гость (14:08:00 24-07-2024) а куда все люди делись? ... Уехали туда, где под солнцем теплых мест больше.
14:12:42 24-07-2024
Ну сами предложили самозанятыми стать. А по сути, высокая безработица, страдают люди. Низкая - страдают предприятия. Мож хватит драть налоги, мож и побольше зп предлагать станут. Вопрос в цене, и найдутся люди. А то потом не с кого налоги драть, когда много предприятий закроются.
16:39:02 24-07-2024
Гость (14:12:42 24-07-2024) Ну сами предложили самозанятыми стать. А по сути, высокая бе... Так это, у нас по просьбам бизнеса налоги со следующего года подняли так, что ух. Так что никто зп не поднимет, не с чего будет.
14:25:22 24-07-2024
А если попробовать, как в СССР, квартиры рабочим давать и зарплату платить хотя бы в половину чиновничьей и депутатской. А то у Сергея Кузнецова гаишника из Москвы 23 объекта недвижимости, 7 из которых в ОАЭ и Болгарии, а у Васи Петрова, сварщика с котельного завода, только одна ипотека на 30 лет по 20% годовых...
15:21:31 24-07-2024
RUSSKIY (14:25:22 24-07-2024) А если попробовать, как в СССР, квартиры рабочим давать и за... И тут он проснулся))))))))))))))) Юморист, однако! "Не до жиру - быть бы живым!"
15:50:28 24-07-2024
RUSSKIY (14:25:22 24-07-2024) А если попробовать, как в СССР, квартиры рабочим давать и за... Мозг СССР так и не покинул, удивляет способность людей оставаться в прошлом)
18:41:50 24-07-2024
Гость (15:50:28 24-07-2024) Мозг СССР так и не покинул, удивляет способность людей остав... СССР был по настоящему социальным государством трудящихся. Трудишься,-значит получаешь бесплатные жильё, путёвку в санаторий, низкую оплату ЖКХ, учишься б/платно, путешествую по стране многое доступно. Чем плохо, не понимаю. Конечно, если сидеть в тюрьме, то это плохо и в то время сейчас. Может некоторым нравится труд наемных работников, которых можно многим унизить, в том числе и зарплатой. Кому как
11:56:24 25-07-2024
Гость (18:41:50 24-07-2024) СССР был по настоящему социальным государством трудящихся. Т... Ну квартира в найм давалась, ЖКХ да бесспорно, насчёт путешествий ну не всем и не везде путевки давали! Но да ездили в Грузию в основном на чёрное море, да и другие черноморские города СССР, обучение бесплатное в СССР да, а сейчас школа гос. с вас берет деньги за обучение? На ремонт класса и в СССР сдавали, университеты согласен в регионах мало бюджетных мест, но если человек стремится и учится то сдает нормально ЕГЭ и поступает на бюджет, репетиторы и при СССР нужны были, просто при СССР всяких рас..ев учили бесплатно, а сейчас нет, ну на море как ездили так и ездили и до пандемии за рубеж спокойно Испания Италия итд, а так были свои плюсы и минусы тогда, так и сейчас.
19:52:29 24-07-2024
Гость (15:50:28 24-07-2024) Мозг СССР так и не покинул, удивляет способность людей остав... Эти тунеядцы все ждут, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Сами работать и шевелиться они не умеют и не хотят. Вот ты задай им вопрос - а какую ты книгу по специальности прочел и когда? А в ответ тишина
18:54:07 25-07-2024
Гость (19:52:29 24-07-2024) Эти тунеядцы все ждут, что прилетит вдруг волшебник в голубо... давайте я отвечу. книги, как таковой, по моей специальности еще не написал никто, но! у нас на работе регулярно проходит обучение и вчера я сдала сразу 16 квалификационных тестов, в то время пока остальные сдали по 6-7. так вас устроит?
да, работаю как Папа Карло по 12-14 часов на любимой работе, никогда не была тунеядкой, не получала пособий от государства итд., но это никак не мешает мне оставаться советским человеком, в хорошем смысле этого слова.
00:42:26 25-07-2024
Гость (15:50:28 24-07-2024) Мозг СССР так и не покинул, удивляет способность людей остав... а хорошие мысли постоянно приходят, есть что вспомнить
19:50:14 24-07-2024
RUSSKIY (14:25:22 24-07-2024) А если попробовать, как в СССР, квартиры рабочим давать и за... если сварной хороший, то он нормально поднимает. Но ты не хороший и не сварной
18:36:57 24-07-2024
RUSSKIY (14:25:22 24-07-2024) А если попробовать, как в СССР, квартиры рабочим давать и за... Сибирь 80,я маленький,сначало жили в общаге потом на подселении 6чел в 1 ком в 3х комнатной,потом вторую комнату дали в этой же квартире(семья съехала одна,потом 3х комнатную новую.весь процесс лет 16 занял.
Семья 2 взрослых,2 ребенка и дед с бабкой.Город новый был ,под предприятие в чистом поле.
19:35:10 24-07-2024
Все ушли на фронт. Там побольше платят.
20:03:28 24-07-2024
Помимо повышения зарплат, перестаньте относиться к рабочим как к скоту.
21:29:06 24-07-2024
Пренебрежительное отношение к рабочему классу сначала 90_х, переросло в не желание последних, рожать рабов и изгоев.
,, Нарожают'' - больше не катит.
01:11:41 25-07-2024
Какие 50? Какие 70? Президент сказал что основная масса зарабатывает 200 в месяц.
01:28:17 25-07-2024
Частник не может потянуть нагрузку, ему производить товар, а ещё продать надо выгодно, конкуренция, у государства было чёткое решение, просто вместе с государством все надо решать, один частник будет это, другое вот это, и зарплаты, только государство платило работнику, частник платил только налоги, по разговорам много слышал, вроде платит начинает частник, а потом жаба начинает его давить, меньше заплатить зарплату, и больше чтобы работал, от государства многое зависит......
04:12:48 25-07-2024
поснимали с учета в службе занятости,вот и нету безработных.очередное очковтирательство.
07:11:45 25-07-2024
Годами занятость не может найти работу квалифицированному сотруднику.
07:44:12 25-07-2024
Валери (07:11:45 25-07-2024) Годами занятость не может найти работу квалифицированному со... Квалифицированный сотрудник без службы занятости найдет работу.
11:43:48 25-07-2024
Гость (07:44:12 25-07-2024) Квалифицированный сотрудник без службы занятости найдет рабо... Если он в возрасте - не найдет, везде отфутболивают.
18:01:43 25-07-2024
Гость (11:43:48 25-07-2024) Если он в возрасте - не найдет, везде отфутболивают.... Да ладно. Какая сфера деятельности?
19:15:13 25-07-2024
Гость (18:01:43 25-07-2024) Да ладно. Какая сфера деятельности?... наверное любая, кроме сторожей и уборщиц. кандидатов 45+, чаще всего, встречают словами "у нас молодой и дружный коллектив" или как мне выдали однажды: "а вы вообще компьютером умеете пользоваться, когда я пришла с опытом работы и несколькими сертификатами о повышении квалификации из учебного центра при одном из самых крутых ВУЗов в стране".
на мой удивленный взгляд мне ответили "ачотакова? женщины после 40, не умеют даже включать компьютер, максимум- Нельзяграм и Ок в телефоне". я прям не выдержала, заржала в голос, сказала, что не в ту дверь зашла и даже не стала этой малолетней дуре ничего объяснять.
через пару лет узнала, что контора эта всё. а вот я до сих пор работаю за компьютером, ага))
21:20:23 25-07-2024
Гость (18:01:43 25-07-2024) Да ладно. Какая сфера деятельности?...
Да любая! Ты сейчас втирать будешь, что независимо от возраста возьмут везде, а главное другое? ОК! Встечаемся, ты устраиваешь меня на желаемое место. Если нет, то платишь мне зарплату этого места работы пожизненно. Ладно, до достижения пенсионного возраста. Но! Независимо от того, буду я работать на другом месте или нет. Потому что меня ТУДА все равно не возьмут. И именно по возрасту. Слабо??? Сольешься? Назад сдашь??? Да! Именно!
08:03:13 25-07-2024
Барыга оптимизирует, работник агонизирует)
08:33:00 25-07-2024
Сначала уронили престиж рабочей профессии ниже некуда, а теперь удивляются.. убрали уроки труда-мальчики в 15 лет молоток в руках держать не умеют, все хотят быть юристами-менеджерами..Помню,нас классом водили на заводы,показывали,что и как. У меня родители всю жизнь на заводе (на месте которого сейчас что-то коммерческое), отец ОЧЕНь неплохо зарабатывал и было не стыдно сказать,что работает на заводе. Сейчас кто из молодых готов пойти на завод? Очень немногие..
19:17:01 25-07-2024
гость (08:33:00 25-07-2024) Сначала уронили престиж рабочей профессии ниже некуда, а теп... вы безбожно отстали от жизни. юристами и менеджерами уже никто не хочет быть, когда есть блогеры.
23:50:14 25-07-2024
Элен без ребят (19:17:01 25-07-2024) вы безбожно отстали от жизни. юристами и менеджерами уже ник... Правда ! Когда я вымотанная прихожу с работы , перед сном открываю инстаграм , а там везде вокруг рассказывают , как они получают 500 тысяч за свои консультации ! За чтооо?? А потом у них унитаз сломается , но слесарей уже не будет им починить .. будут в говне плавать
08:57:39 25-07-2024
А что такое нынче 70-80 т.р.? Одному жить - да, вполне. Можно даже авто купить за 2-3 года.
Но ни о какой семье и детях речи уже не может может и быть.
Поэтому те, у кого приоритеты в жизни - счастливая семья, не пойдут на такую работу.
В сегодняшних реалиях ЗП должны НАЧИНАТЬСЯ от 100 т.р.
09:49:04 25-07-2024
Андрей (08:57:39 25-07-2024) А что такое нынче 70-80 т.р.? Одному жить - да, вполне. Можн... Для молодого специалиста вполне себе нормально начать с50 т.р., просто важно, чтоб уровень зарплаты рос, в зависимости от мастерства, конечно. не знаю, есть ли сейчас различные аттестации, разряды и прочее-раньше от этого много зависело. А если человек в 20 лет пришел на 50 тыр и через 5 лет имеет эти же деньги-ну ясно,он не останется на заводе, а сымсл? В принципе,это на любой работе так. Знакомый на шинном отработал 5 лет. начинал было норм по зп и графику, потом зп вроде и выше стала,но лишь за счет переработок вне смен и в выходные. Плюс добавили штрафы.. Ушел на вольные хлеба, имеет больше при меньшей временной загруженности
20:10:18 25-07-2024
гость (09:49:04 25-07-2024) Для молодого специалиста вполне себе нормально начать с50 т... Молодой специалист почти 10 лет назад получал 50 тысяч и ценил это предприятие. А вот спустя 10 лет эти 50 тысяч, предлагаемые "высокооплачиваемыми" вакансиями превратились в бумажки
10:14:14 25-07-2024
Сейчас дикий дефицит трудового ресурса именно рабочих профессий, а не юристов/экономистов. И платить готовы прилично. Нет элементарно каменщиков, бетонщиков, водителей, не говорю уже о всяких обученных монтажниках, сварщиках и прочих спецов. Но тут все упорно думают, что вакансии одни и те-же, висят годами, и в объявлениях о найме врут, только для того, чтобы соискатели пришли и ушли. Так нет же, работодателю не ваши телодвижения нужны, им работники нужны. Но тут основная масса хочет сидеть в офисе и получать не меньше сотни в месяц, как тут выше один выплюнул.
10:29:54 25-07-2024
Гость (10:14:14 25-07-2024) Сейчас дикий дефицит трудового ресурса именно рабочих профес... Прилично готовы платить? Прилично - это 150-200 т.р., например бетонщику.
Готовы столько платить?
10:56:58 25-07-2024
Вот так (10:29:54 25-07-2024) Прилично готовы платить? Прилично - это 150-200 т.р., наприм... А ты с какого потолка цифру 200 достал? Тебе просто так привиделось? Или просто захотелось? А почему не 300? Почему не 500? Ведь 500 красивее, чем 200 смотрится.
20:13:15 25-07-2024
Гость (10:56:58 25-07-2024) А ты с какого потолка цифру 200 достал? Тебе просто так прив... Товарищ, все есть хотят, а не только начальники. Все мечтают поехать в отпуск за границу, а не только начальники. Хватит летать в облаках, 200 тысяч сегодня это хорошая зарплата человека, который ходит ежедневно на работу и исправно трудится, а за 100 сегодня можно только выживать!
19:22:21 25-07-2024
а вы готовы будете купить спичечный коробок 15 кв., называемый понаехавшими нью-барнаульцами студией, миллионов за 10, тк себестоимость подскочит в разы, благодаря золотым рукам бетонщиков?
09:27:53 26-07-2024
Элен без ребят (19:22:21 25-07-2024) а вы готовы будете купить спичечный коробок 15 кв., называем... Ты можешь бесплатно работать за пайку рису, как и всегда, ни кто не запрещает. А тут люди все верно пишут, на России труд не цениться от слова совсем, а потому превращаемся в один большой аул с таксистами и доставщиками - импортозамещение населения во всей красе. Считаю это диверсией против народа и никак иначе. А пока пугали НАТОй, с тыла настоящая проблема подобралась и она уже тут реальная и осязаемая, берет нашу страну без оружия, боев и потерь. И едут сюда те, кто даже на родине нифига делать не умеет, кроме как плодиться, и не нужен там! Где такие мигранты, как - ученые, инженеры, архитекторы, доктора и т.д? Не едут, потому что никто им платить тут не будет и последние разбегаются. А потом ты первая скулить начнешь, что по улице страшно пройти вечером в родном городе и везде тебя окружают не совсем родные похожие лица и рабочие места твои везде заняты "французами" и не допрет же до тебя, что именно такие как ты, с таким унизительным самой к себе отношением допустили такую ситуацию
10:56:14 25-07-2024
гость (14:08:00 24-07-2024) а куда все люди делись? ... Они ни куда не делись. Просто не хотят работать. Но хотят получать деньги...
11:40:42 25-07-2024
Гость (10:56:14 25-07-2024) Они ни куда не делись. Просто не хотят работать. Но хотят по... Ответ неверный. Более-менее думающая молодежь уезжает. Из класса , где училась моя дочь уехали поступать в крупные города 80 %. После вышки также задерживаются здесь единицы. Те, кто не хотел учиться, он и сегодня не нужен никому.
12:26:44 25-07-2024
Гость (11:40:42 25-07-2024) Ответ неверный. Более-менее думающая молодежь уезжает. Из кл... Так это и есть верный ответ: думающие уезжают, остаются лоботрясы и лентяи, которые работать не хотят, а денег хотят.
20:07:03 25-07-2024
Гость (12:26:44 25-07-2024) Так это и есть верный ответ: думающие уезжают, остаются лобо... И из оставшихся остались те, кому не хватает денег чтобы уехать
14:09:48 28-07-2024
А автоматизацией и механизацией заниматься не пробовали?
У нас вон лихо Производственную систему Тойоты внедряли, да только по натуральному ни кто. Всех интересовали сиюминутные выгоды, две лопаты на одного, три лопаты на одно. А может с 14 лет пять лопат?