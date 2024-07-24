10 вакансий на четверых. На Алтае возник дефицит кадров при низкой безработице

Еще никогда в современной истории региона не было такого низкого уровня безработицы

24 июля 2024, 13:40, ИА Амител

Рынок труда на Алтае / Фото: amic.ru

Уровень безработицы в Алтайском крае по состоянию на первую половину 2024 года стал самым низким в современной истории. При этом сейчас регион испытывает серьезный дефицит кадров. В среднем на десять вакансий на рынке труда приходится четыре соискателя. Большинство крупных предприятий Алтайского края не могут найти сотрудников даже за высокую зарплату. Об этом в ходе заседания Союза строителей Алтайского края сообщила заместитель начальника Управления по труду и занятости населения Елена Чувашова.

В настоящее время уровень безработицы в Алтайском крае составляет около 3,4%, а в среднем по стране – 2,9%.

"На рынке труда уже практически не осталось свободных людей, которые могли бы работать на крупнейших предприятиях. У нас сейчас рынок соискателей. На десять вакансий приходится четыре соискателя. Дефицит персонала во всех сегментах экономики. Однако самая сложная ситуация обстоит с рабочими профессиями. Демографическая ситуация в стране не дает повода полагать, что ситуация изменится в ближайшее время", – сообщила Елена Чувашова.

По словам представительницы власти, с 2019 года в Алтайском крае "потеряли" 77 тысяч трудоспособного населения. В настоящее время рынку труда региона необходимо где-то найти не менее 27 тысяч сотрудников. Наиболее остро стоит вопрос с дефицитом кадров в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, транспорт.

Елена Чувашова также рассказала, что ситуация на рынке привела к тому, что средний возраст сотрудников в регионе заметно вырос. Молодежь не готова идти работать на заводы, хотя там уровень зарплаты выше, чем в среднем по краю (70 тысяч против 51 тысячи рублей). Руководство предприятий старается решать проблему: компенсирует сотрудникам затраты на питание, проживание, проезд в транспорте.