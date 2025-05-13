102-летний диетолог назвал продукты, которые снижают риск смерти на 75%

Джон Шарффенберг рекомендует придерживаться вегетарианской диеты

13 мая 2025, 16:14, ИА Амител

Фото: Yoav Aziz / unsplash.com

102-летний диетолог Джон Шарффенберг перечислил продукты, регулярное употребление которых позволит снизить риск смерти на 75%. Об этом специалист рассказал изданию El Español, пишет "Лента.ру".

Врач отметил, что в ежедневном меню должны быть продукты, богатые витаминами A и C, – особенно в этом плане полезны зеленые салаты.

Также он советует исключить из рациона ультраобработанные продукты, а также избегать насыщенных жиров.

В целом для хорошего здоровья Шарффенберг рекомендует вегетарианскую диету, а также отказаться от курения и алкоголя.

Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер рассказал, что регулярное употребление бобовых способно продлить жизнь на четыре года.