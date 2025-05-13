102-летний диетолог назвал продукты, которые снижают риск смерти на 75%
Джон Шарффенберг рекомендует придерживаться вегетарианской диеты
13 мая 2025, 16:14, ИА Амител
102-летний диетолог Джон Шарффенберг перечислил продукты, регулярное употребление которых позволит снизить риск смерти на 75%. Об этом специалист рассказал изданию El Español, пишет "Лента.ру".
Врач отметил, что в ежедневном меню должны быть продукты, богатые витаминами A и C, – особенно в этом плане полезны зеленые салаты.
Также он советует исключить из рациона ультраобработанные продукты, а также избегать насыщенных жиров.
В целом для хорошего здоровья Шарффенберг рекомендует вегетарианскую диету, а также отказаться от курения и алкоголя.
Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер рассказал, что регулярное употребление бобовых способно продлить жизнь на четыре года.
16:28:39 13-05-2025
Лично я, хочу отъехать в 50, максимум до 55ти, чтобы в уме и при памяти, не будучи обузой для своих детей.
Поэтому советы не нужны, до этого возраста сам отмучаюсь, как-нибудь
16:40:02 13-05-2025
Гость (16:28:39 13-05-2025) Лично я, хочу отъехать в 50, максимум до 55ти, чтобы в уме и... что-то рановато
16:46:18 13-05-2025
Гость (16:40:02 13-05-2025) что-то рановато... Тут, дружище, все индивидуально.
16:40:32 13-05-2025
Гость (16:28:39 13-05-2025) Лично я, хочу отъехать в 50, максимум до 55ти, чтобы в уме и... а Вам сейчас сколько?
16:47:24 13-05-2025
Гость (16:40:32 13-05-2025) а Вам сейчас сколько?... Ну ещё десяточку и нормально
16:58:37 13-05-2025
Гость (16:28:39 13-05-2025) Лично я, хочу отъехать в 50, максимум до 55ти, чтобы в уме и... Пенсионный - аплодисменты (мечты сбываются)
17:43:16 13-05-2025
Гость (16:28:39 13-05-2025) Лично я, хочу отъехать в 50, максимум до 55ти, чтобы в уме и... Детей, я так полагаю, еще нет )))
18:01:29 13-05-2025
Гость (17:43:16 13-05-2025) Детей, я так полагаю, еще нет )))... Полагаю, что с логикой у вас напутано, и с вниманием - кривовато.
19:52:29 13-05-2025
Гость (16:28:39 13-05-2025) Лично я, хочу отъехать в 50, максимум до 55ти, чтобы в уме и... Приличные родители должны содержать детей до пенсии))) до их пенсии))). А вы соскочить хотите, нехорошо!
20:10:54 13-05-2025
Гость (19:52:29 13-05-2025) Приличные родители должны содержать детей до пенсии))) до их... я всегда шучу, что как за двойную мокруху заехал))
у товарища - трое, он шутит, говорит тогда я за тройную получается ))
но у нас есть общий знакомый у которого тоже трое детей, но один ребенок с синдромом.
он нас как-то слушал и говорит: у вас-то хоть мал-помалу свет в конце туннеля проглядывается, а я на пЭжЭ заехал ))
16:35:39 13-05-2025
если ничего не жрать - то через 2 месятца риск сметри будет около 100%
16:49:08 13-05-2025
С нашими пенсиями жить ещё 50 лет это мУка.
19:11:41 13-05-2025
Слышу "диетолог" и "вегетарианская диета" - шлю мысленно, а иногда и прямо в лицо заявителя, на 3 заветные буквы. В12-дефицитная анемия никому в голове хорошо не делала
08:03:29 14-05-2025
В смысле снижает риск смерти? Т. е можно вообще не умирать? Живем вечно, но если будем есть мясо, пить и курить тот можем и помереть?? Обожаю Амик!
09:43:09 14-05-2025
Гостья из прошлого (08:03:29 14-05-2025) В смысле снижает риск смерти? Т. е можно вообще не умирать? ... тому кто читает Амик - добавка 15% к жизни.
09:25:16 14-05-2025
Вообще ничего нового, все то что уже известно всем на протяжении многих лет..информационная ценность статьи- 0, но без грамматических ошибок, что не может не радовать.
10:07:22 14-05-2025
А как же кислотно-щелочной балланс? От мяса если откажемся то сократим жизнь на 75%. А если салатик с витамином С (или гамбургер с зеленью) запись лимонадом (в большенстве своем они с бензонатом натрия) то можно сократить жинзнь на 99%.
10:14:38 14-05-2025
Владислав (10:07:22 14-05-2025) А как же кислотно-щелочной балланс? От мяса если откажемся т... не, я салат водкой запивать не могу!