Эксперт назвал четыре главных врага печени
Среди них не только сигареты и алкоголь
22 апреля 2025, 14:30, ИА Амител
Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с "Лентой.ру" перечислил основные угрозы для здоровья печени.
По его словам, первый враг органа – алкоголь. Чрезмерное употребление спиртного разрушает клетки печени, что со временем провоцирует цирроз и сопутствующие осложнения.
Второй опасностью хирург назвал ежедневное употребление фастфуда и жирной пищи. Такой рацион со временем вызывает жировой гепатоз – состояние, при котором в клетках печени накапливаются избытки жира, нарушающие ее функции.
Третий фактор – курение. Никотин и другие компоненты сигарет вызывают спазм сосудов органа и разрушение гепатоцитов, а продукты распада увеличивают риск развития рака.
Наименее очевидной угрозой Умнов назвал экономию. Выбор "не очень качественных товаров внутрь и вне" приводит к накоплению вредных добавок в печени, что также повышает риск развития онкологических заболеваний.
Ранее Александр Умнов раскрыл главную опасность популярного блюда на завтрак.
17:08:07 22-04-2025
Отличный набор на картинке.
Лучше только шашлык, с холодной водочкой и пивком.
А зожники, которые себе два века намеряли, могут идти по жёлтой кирпичной дороге.
15:38:39 26-04-2025
Гость (17:08:07 22-04-2025) Отличный набор на картинке.Лучше только шашлык, с холодн... они то пойдут на своих, а остальных понесут.
20:04:25 25-04-2025
Бред. Барьеры детоксикации-легкие, печень, почки
От их состояния зависит вывод токсичных продуктов из организма вне зависимости от их способов поступления.