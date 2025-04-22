Эксперт назвал четыре главных врага печени

Среди них не только сигареты и алкоголь

22 апреля 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: Fabian Blaha / unsplash.com

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с "Лентой.ру" перечислил основные угрозы для здоровья печени.

По его словам, первый враг органа – алкоголь. Чрезмерное употребление спиртного разрушает клетки печени, что со временем провоцирует цирроз и сопутствующие осложнения.

Второй опасностью хирург назвал ежедневное употребление фастфуда и жирной пищи. Такой рацион со временем вызывает жировой гепатоз – состояние, при котором в клетках печени накапливаются избытки жира, нарушающие ее функции.

Третий фактор – курение. Никотин и другие компоненты сигарет вызывают спазм сосудов органа и разрушение гепатоцитов, а продукты распада увеличивают риск развития рака.

Наименее очевидной угрозой Умнов назвал экономию. Выбор "не очень качественных товаров внутрь и вне" приводит к накоплению вредных добавок в печени, что также повышает риск развития онкологических заболеваний.

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