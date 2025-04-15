Бобовые снижают риск развития хронических заболеваний и способствуют снижению уровня холестерина

15 апреля 2025, 15:42, ИА Амител

Фото: Monkgogi Samson / unsplash.com

Регулярное употребление фасоли и других бобовых способно продлить жизнь на четыре года, заявил Daily Mirror исследователь долголетия Дэн Бюттнер.

По словам эксперта, многолетние наблюдения за питанием долгожителей показали, что бобовые должны стать неотъемлемой частью здорового меню наравне с цельными злаками, овощами, зеленью и орехами. Бюттнер отметил, что употребление около чашки бобовых в день может положительно влиять на ожидаемую продолжительность жизни.

Специалист выделил ключевое преимущество этих продуктов: сочетание белка и клетчатки, которое обеспечивает длительное насыщение, поддерживает энергетический баланс и снижает риск развития хронических заболеваний. Среди них – диабет второго типа, сердечно-сосудистые патологии и воспалительные процессы в кишечнике. Кроме того, бобовые способствуют снижению уровня холестерина в крови, отметил специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал бобовые идеальным продуктом питания. По его словам, в них нет никакого вреда, кроме метеоризма.