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Назван продукт, который может продлить жизнь на четыре года

Бобовые снижают риск развития хронических заболеваний и способствуют снижению уровня холестерина

15 апреля 2025, 15:42, ИА Амител

Фото: Monkgogi Samson / unsplash.com
Фото: Monkgogi Samson / unsplash.com

Регулярное употребление фасоли и других бобовых способно продлить жизнь на четыре года, заявил Daily Mirror исследователь долголетия Дэн Бюттнер.

По словам эксперта, многолетние наблюдения за питанием долгожителей показали, что бобовые должны стать неотъемлемой частью здорового меню наравне с цельными злаками, овощами, зеленью и орехами. Бюттнер отметил, что употребление около чашки бобовых в день может положительно влиять на ожидаемую продолжительность жизни.

Специалист выделил ключевое преимущество этих продуктов: сочетание белка и клетчатки, которое обеспечивает длительное насыщение, поддерживает энергетический баланс и снижает риск развития хронических заболеваний. Среди них – диабет второго типа, сердечно-сосудистые патологии и воспалительные процессы в кишечнике. Кроме того, бобовые способствуют снижению уровня холестерина в крови, отметил специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал бобовые идеальным продуктом питания. По его словам, в них нет никакого вреда, кроме метеоризма.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 6

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Гость

15:48:18 15-04-2025

По его словам, в них нет никакого вреда, кроме метеоризма.----- да это ерунда😜

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ППШариков

16:00:30 15-04-2025

Врут, на 4 года и 2 недели.

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Гость

16:24:10 15-04-2025

ППШариков (16:00:30 15-04-2025) Врут, на 4 года и 2 недели.... 2 недели вычли на туалет - разве это жисть

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Гость

17:22:15 15-04-2025

Вреда никакого, только с унитаза взлетает как с космодрома, и потом в клозет не зайти - глаза слезятся.

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Элен без ребят

12:33:42 16-04-2025

Гость (17:22:15 15-04-2025) Вреда никакого, только с унитаза взлетает как с космодрома, ... приведите в порядок ЖКТ и научитесь готовить бобовые, чтобы без слез передвигаться по своему жилищу.

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гость

08:18:59 16-04-2025

лечите желудки, если с унитаза не слазите

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