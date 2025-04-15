Назван продукт, который может продлить жизнь на четыре года
Бобовые снижают риск развития хронических заболеваний и способствуют снижению уровня холестерина
15 апреля 2025, 15:42, ИА Амител
Регулярное употребление фасоли и других бобовых способно продлить жизнь на четыре года, заявил Daily Mirror исследователь долголетия Дэн Бюттнер.
По словам эксперта, многолетние наблюдения за питанием долгожителей показали, что бобовые должны стать неотъемлемой частью здорового меню наравне с цельными злаками, овощами, зеленью и орехами. Бюттнер отметил, что употребление около чашки бобовых в день может положительно влиять на ожидаемую продолжительность жизни.
Специалист выделил ключевое преимущество этих продуктов: сочетание белка и клетчатки, которое обеспечивает длительное насыщение, поддерживает энергетический баланс и снижает риск развития хронических заболеваний. Среди них – диабет второго типа, сердечно-сосудистые патологии и воспалительные процессы в кишечнике. Кроме того, бобовые способствуют снижению уровня холестерина в крови, отметил специалист.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал бобовые идеальным продуктом питания. По его словам, в них нет никакого вреда, кроме метеоризма.
15:48:18 15-04-2025
По его словам, в них нет никакого вреда, кроме метеоризма.----- да это ерунда😜
16:00:30 15-04-2025
Врут, на 4 года и 2 недели.
16:24:10 15-04-2025
ППШариков (16:00:30 15-04-2025) Врут, на 4 года и 2 недели.... 2 недели вычли на туалет - разве это жисть
17:22:15 15-04-2025
Вреда никакого, только с унитаза взлетает как с космодрома, и потом в клозет не зайти - глаза слезятся.
12:33:42 16-04-2025
Гость (17:22:15 15-04-2025) Вреда никакого, только с унитаза взлетает как с космодрома, ... приведите в порядок ЖКТ и научитесь готовить бобовые, чтобы без слез передвигаться по своему жилищу.
08:18:59 16-04-2025
лечите желудки, если с унитаза не слазите