105-летняя американка раскрыла секрет своего долголетия

Джейн Аквино сейчас живет в доме для престарелых и не теряет оптимизма

03 февраля 2024, 10:35, ИА Амител

Кадр: KSBW Action News 8 / YouTube

Жительница США Джейн Аквино в январе отметила 105-й день рождения в доме для престарелых и поделилась секретами своего долголетия.

Как сообщил телеканал KSBW, женщина каждый день молится и регулярно моет руки. Также она любит долгие прогулки, вкусную еду, слушать музыку и, как говорит директор соцучреждения, всегда излучает позитив.

Сама Аквино признается, что благодарит Бога за все эти годы и мечтает о том, чтобы ее большая семья была счастлива и здорова.

Ранее 100-летняя пенсионерка из Новосибирска Антонина Хижняк назвала три принципа долголетия: трудолюбие, правильное питание и жизнь за городом.