112: взрыв произошел в магазине "Перекресток" в Москве

По информации ТАСС, в помещении взорвался газовый баллон

15 мая 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: соцсети

Взрыв произошёл в московском магазине "Перекрёсток" на улице Адмирала Ушакова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации ТАСС, в помещении взорвался газовый баллон. В Мосгазе подчеркнули, что само здание не газифицировано.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, из супермаркета эвакуировали сотрудников и посетителей. По предварительной информации, пострадавших в инциденте нет.

Вместе с тем агентство "Москва" со ссылкой на МЧС сообщает, что у здания ТЦ в Южном Бутово загорелся мусор в контейнере. Информацию о взрыве там не подтверждают.