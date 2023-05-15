112: взрыв произошел в магазине "Перекресток" в Москве
По информации ТАСС, в помещении взорвался газовый баллон
15 мая 2023, 17:20, ИА Амител
Фото: соцсети
Взрыв произошёл в московском магазине "Перекрёсток" на улице Адмирала Ушакова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации ТАСС, в помещении взорвался газовый баллон. В Мосгазе подчеркнули, что само здание не газифицировано.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, из супермаркета эвакуировали сотрудников и посетителей. По предварительной информации, пострадавших в инциденте нет.
Вместе с тем агентство "Москва" со ссылкой на МЧС сообщает, что у здания ТЦ в Южном Бутово загорелся мусор в контейнере. Информацию о взрыве там не подтверждают.
17:26:52 15-05-2023
Как всегда само по себе. По всей России взрывы пожары обрушения затопления и все само собой.
18:34:23 15-05-2023
В Москве газовые баллоны в Просторе, что они там делают, они что там варят, не верю.