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112: взрыв произошел в магазине "Перекресток" в Москве

По информации ТАСС, в помещении взорвался газовый баллон

15 мая 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Взрыв произошёл в московском магазине "Перекрёсток" на улице Адмирала Ушакова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации ТАСС, в помещении взорвался газовый баллон. В Мосгазе подчеркнули, что само здание не газифицировано.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, из супермаркета эвакуировали сотрудников и посетителей. По предварительной информации, пострадавших в инциденте нет.

Вместе с тем агентство "Москва" со ссылкой на МЧС сообщает, что у здания ТЦ в Южном Бутово загорелся мусор в контейнере. Информацию о взрыве там не подтверждают.

Взрыв

Комментарии 2

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Гость

17:26:52 15-05-2023

Как всегда само по себе. По всей России взрывы пожары обрушения затопления и все само собой.

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Гость

18:34:23 15-05-2023

В Москве газовые баллоны в Просторе, что они там делают, они что там варят, не верю.

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