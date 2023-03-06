Счёт за газ пришёл жильцам взорвавшегося дома в Новосибирске
Дом восстанавливать не будут, но даже за капремонт попросили заплатить
06 марта 2023, 22:35, ИА Амител
В Новосибирске жителей взорвавшегося дома на улице Линейной обязали заплатить за газ и коммунальные услуги, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Напомним, трагедия произошла 9 февраля. В пятиэтажном доме взорвался бытовой газ, в результате погибли 15 человек. Мэрия заявила, что дом восстанавливать не будут, а жильё люди получат из маневренного фонда.
"Но счета за февраль всё же пришли – за газ, вывоз мусора (уже новому регоператору) и в фонд модернизации ЖКХ. На сайте последнего указано: капремонт запланировали на 2024-2025 годы, отремонтировать хотят фасад, подвал и электропроводку", – отметили в Telegram-канале.
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