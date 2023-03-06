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Счёт за газ пришёл жильцам взорвавшегося дома в Новосибирске

Дом восстанавливать не будут, но даже за капремонт попросили заплатить

06 марта 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: Вячеслав Ашурков / "КП-Новосибирск"
Фото: Вячеслав Ашурков / "КП-Новосибирск"

В Новосибирске жителей взорвавшегося дома на улице Линейной обязали заплатить за газ и коммунальные услуги, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Напомним, трагедия произошла 9 февраля. В пятиэтажном доме взорвался бытовой газ, в результате погибли 15 человек. Мэрия заявила, что дом восстанавливать не будут, а жильё люди получат из маневренного фонда.

"Но счета за февраль всё же пришли – за газ, вывоз мусора (уже новому регоператору) и в фонд модернизации ЖКХ. На сайте последнего указано: капремонт запланировали на 2024-2025 годы, отремонтировать хотят фасад, подвал и электропроводку", – отметили в Telegram-канале.

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Комментарии 6

  • А не оплатишь - пеня и суд
    06 марта, Гость   Ответить
  • Ну 9 дней в феврале пользовались услугами. Кто то должен оплатить
    07 марта, Гость   Ответить
  • Все правильно- что не так?
    07 марта, Гость   Ответить
  • С капремонтом вообще везде цирк!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Правильно. Они на эту прибыль рассчитывали, а дом взял и взорвался. Это как с нефтью: заграницу подешевле, а нам подороже. Надо же восполнять недополученную прибыль.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Это всё, что надо знать о ЖКХ,
    07 марта, Гость   Ответить
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