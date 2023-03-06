Счёт за газ пришёл жильцам взорвавшегося дома в Новосибирске

Дом восстанавливать не будут, но даже за капремонт попросили заплатить

06 марта 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: Вячеслав Ашурков / "КП-Новосибирск"

В Новосибирске жителей взорвавшегося дома на улице Линейной обязали заплатить за газ и коммунальные услуги, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Напомним, трагедия произошла 9 февраля. В пятиэтажном доме взорвался бытовой газ, в результате погибли 15 человек. Мэрия заявила, что дом восстанавливать не будут, а жильё люди получат из маневренного фонда.