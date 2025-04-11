Ребенка сбили на пешеходном переходе в Барнауле

11-летний пострадавший получил травмы различной степени тяжести

11 апреля 2025, 10:44, ИА Амител

Ребенка сбили в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле в пятницу рано утром, 11 апреля, автомобиль сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Павловском тракте, в районе дома № 287, сообщает алтайская полиция.

"Женщина 1988 года рождения на автомобиле Kia Rio, двигаясь по Павловскому тракту со стороны улицы Солнечная Поляна в направлении улицы Сиреневой, при повороте направо допустила наезд на пешехода 2014 года рождения", – рассказали в МВД.

Несовершеннолетний пешеход получил травмы различной степени тяжести.

Как уточнили в комментариях к сообщению в паблике "В курсе 22", ребенок ехал на самокате.

Ранее молодой водитель без прав сбил восьмилетнего ребенка во дворе дома в Барнауле.