Ребенка сбили на пешеходном переходе в Барнауле
11-летний пострадавший получил травмы различной степени тяжести
11 апреля 2025, 10:44, ИА Амител
В Барнауле в пятницу рано утром, 11 апреля, автомобиль сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Павловском тракте, в районе дома № 287, сообщает алтайская полиция.
"Женщина 1988 года рождения на автомобиле Kia Rio, двигаясь по Павловскому тракту со стороны улицы Солнечная Поляна в направлении улицы Сиреневой, при повороте направо допустила наезд на пешехода 2014 года рождения", – рассказали в МВД.
Несовершеннолетний пешеход получил травмы различной степени тяжести.
Как уточнили в комментариях к сообщению в паблике "В курсе 22", ребенок ехал на самокате.
Ранее молодой водитель без прав сбил восьмилетнего ребенка во дворе дома в Барнауле.
11:25:37 11-04-2025
на самокате ? Ехал? по переходу ? Сам виноват . Хе-хе
11:33:49 11-04-2025
Ехал на самокате - всё понятно. Сам аккуратно вожу, но у самого из-за таких были риски столкновения.
21:13:10 11-04-2025
можно уже как-то таких оголтелых наказывать - ну родителей их! это что же за такое!! и как-то наказывать с освистанием, чтоб другие боялись нарушать!