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Ребенка сбили на пешеходном переходе в Барнауле

11-летний пострадавший получил травмы различной степени тяжести

11 апреля 2025, 10:44, ИА Амител

Ребенка сбили в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
Ребенка сбили в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле в пятницу рано утром, 11 апреля, автомобиль сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Павловском тракте, в районе дома № 287, сообщает алтайская полиция.

"Женщина 1988 года рождения на автомобиле Kia Rio, двигаясь по Павловскому тракту со стороны улицы Солнечная Поляна в направлении улицы Сиреневой, при повороте направо допустила наезд на пешехода 2014 года рождения", – рассказали в МВД.

Несовершеннолетний пешеход получил травмы различной степени тяжести.

Как уточнили в комментариях к сообщению в паблике "В курсе 22", ребенок ехал на самокате.

Ранее молодой водитель без прав сбил восьмилетнего ребенка во дворе дома в Барнауле.

Барнаул ДТП дети самокаты

Комментарии 3

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Бартоломео

11:25:37 11-04-2025

на самокате ? Ехал? по переходу ? Сам виноват . Хе-хе

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Гость

11:33:49 11-04-2025

Ехал на самокате - всё понятно. Сам аккуратно вожу, но у самого из-за таких были риски столкновения.

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Гость

21:13:10 11-04-2025

можно уже как-то таких оголтелых наказывать - ну родителей их! это что же за такое!! и как-то наказывать с освистанием, чтоб другие боялись нарушать!

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