1,2 млрд "дружественных" яиц ввезут в Россию без пошлины для сбалансирования рынка

Поставки будут осуществляться исключительно из дружественных стран

13 декабря 2023, 13:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство РФ поддержало отмену таможенной пошлины на ввоз импортных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года в объеме 1,2 млрд штук, сообщает ТАСС.

"Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения", – отметили в Минэкономразвития.

Льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых яиц.

Поставки будут осуществляться из дружественных стран. Инициатива уже получила поддержку Евразийской экономической комиссии.

Ранее Россельхознадзор разрешил поставки в Россию турецких яиц.