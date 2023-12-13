1,2 млрд "дружественных" яиц ввезут в Россию без пошлины для сбалансирования рынка
Поставки будут осуществляться исключительно из дружественных стран
13 декабря 2023, 13:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Правительство РФ поддержало отмену таможенной пошлины на ввоз импортных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года в объеме 1,2 млрд штук, сообщает ТАСС.
"Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения", – отметили в Минэкономразвития.
Льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых яиц.
Поставки будут осуществляться из дружественных стран. Инициатива уже получила поддержку Евразийской экономической комиссии.
Ранее Россельхознадзор разрешил поставки в Россию турецких яиц.
13:48:11 13-12-2023
информация не о чем, не зная ЦЕНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!
13:48:31 13-12-2023
а ценник? за тысячу??????
13:53:35 13-12-2023
официально в России 146447424 жильца. по 1 яйке в руки - норм)
14:21:21 13-12-2023
Гость (13:53:35 13-12-2023) официально в России 146447424 жильца. по 1 яйке в руки - но... У некоторых куры самостоятельно несутся. Не слышали?
14:32:34 13-12-2023
Гость (14:21:21 13-12-2023) У некоторых куры самостоятельно несутся. Не слышали?... Прям вообще сами по себе? не нужно ничего тратить? они приходят к дверям откладывают десяток и валят в закат?
14:39:01 13-12-2023
Гость (13:53:35 13-12-2023) официально в России 146447424 жильца. по 1 яйке в руки - но... Вообще то по десятку яиц примерно выходит.
14:49:22 13-12-2023
Гость (14:39:01 13-12-2023) Вообще то по десятку яиц примерно выходит.... да. просчет )
19:01:24 13-12-2023
Гость (13:53:35 13-12-2023) официально в России 146447424 жильца. по 1 яйке в руки - но... Господь с вами,откуда такие цифры- 146 лямов. Хорошо под сотню с дружбанами.
14:04:10 13-12-2023
А устроителей курино-яйцевой диверсии Бастрыкин покарать не хочет ?
14:58:58 13-12-2023
Гость (14:04:10 13-12-2023) А устроителей курино-яйцевой диверсии Бастрыкин покарать не ... Вы что, на святое покушаетесь?
17:13:58 13-12-2023
Гость (14:58:58 13-12-2023) Вы что, на святое покушаетесь? ... на кого? на барыг штоль? не получится, визгу будееет)
14:10:29 13-12-2023
Если ввозимые яйца будут продавать по 100 рублей, то ничего не изменится.
14:12:30 13-12-2023
с 1 января по 30 июня - т.е. в Нг без яиц(
14:14:12 13-12-2023
Опыт показывает, что при должном управлении и в плодороднейшем регионе можно устроить голод.
19:18:31 13-12-2023
Гость (14:14:12 13-12-2023) Опыт показывает, что при должном управлении и в плодороднейш... И в богатейшей ресурсами стране устроить нищету и разруху (Венесуэла)
09:26:04 14-12-2023
Гость (19:18:31 13-12-2023) И в богатейшей ресурсами стране устроить нищету и разруху (В... Как изящно ,вы, с Венесуэлой.Браво.
14:16:06 13-12-2023
а как же импортозамещение
12:46:22 14-12-2023
гость (14:16:06 13-12-2023) а как же импортозамещение ... это не вас таролог на 700 т.р. нагрел давеча?
14:39:07 13-12-2023
Даже для кур не могут создать условия, чтобы они неслись, но хотят, чтобы люди рожали по 8 детей.
14:47:40 13-12-2023
В магните вчера купила 2с за 90, 1 - за 103 рубля.
14:59:57 13-12-2023
К выборам гаранта готовятся уже.
15:05:06 13-12-2023
Выражение "подкатить яйца" заиграло новыми красками.
15:34:57 13-12-2023
А куда исчезла собственная куриная продукция?Это что за фокус такой?По всей стране.Такого никогда не было.В чём причины данного феномена?
15:46:48 13-12-2023
Афиноген (15:34:57 13-12-2023) А куда исчезла собственная куриная продукция?Это что за фоку... Уже и ФАС разбирался и Прокуратура пыталась. Но с курицами сложно разговаривать, поэтому ответов пока нет
09:19:48 14-12-2023
Гость (15:46:48 13-12-2023) Уже и ФАС разбирался и Прокуратура пыталась. Но с курицами с... Выход один-скорее постичь куриный язык.
18:01:20 13-12-2023
Афиноген (15:34:57 13-12-2023) А куда исчезла собственная куриная продукция?Это что за фоку... - "Китайские компании шлют запросы на поставку достаточно крупных партий продукции, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ). "Ежегодно Россия может поставлять в Китай от 150 до 200 тысяч тонн различных видов мяса птицы." ============ Кур угнали в Китай, в итоге остались без курей и яиц.
09:23:04 14-12-2023
Гость (18:01:20 13-12-2023) - "Китайские компании шлют запросы на поставку достаточно кр... У нас столько разных комитетов,министерств и нету тех ,кто должен регулировать торговлю?Вообще ,правительство работает?
12:42:45 14-12-2023
Афиноген (09:23:04 14-12-2023) У нас столько разных комитетов,министерств и нету тех ,кто д... нет
18:43:25 13-12-2023
Кто орал - "ну сейчас хоть не 90-е" ? Раньше за два кусочека колбаски было,а сейчас за яишенку.
06:36:34 14-12-2023
какое позорище! Яйца завозим. Самим не стыдно. Наши куры куда ушли!?