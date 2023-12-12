Когда раки на нерест пойдут! Сенатор рассказал, когда подешевеют яйца в России
Лишь весной 2024 года куриные яйца могут начать дешеветь, полагают в Совфеде
12 декабря 2023, 15:00, ИА Амител
Цена на куриные яйца в России может не просто стабилизироваться, но еще и снизиться примерно весной 2024 года. Об этом "Парламентской газете" рассказал зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.
Митин отметил, что очень быстро снизить цену на яйца не получится. Более того, необходим целый комплекс проработанных мер, который еще и должен нормально функционировать.
"Сейчас наша задача – стимулировать производителей, нарастить само производство, создать условия для того, чтобы ажиотаж вокруг яиц можно было сгладить без повышения цен. С учетом того, что этой отрасли, как и любой другой, входящей в агропромышленный комплекс, свойственна определенная инерция, за один день это сделать не получится", – подчеркнул сенатор.
По его мнению, если разработанный правительством комплекс мер начнет работать и будет эффективным, то понадобится примерно три месяца. Плюс еще один месяц на адаптацию потребителя. То есть весной произойдет некое снижение цены на яйца.
А вот насколько существенным будет снижение, спрогнозировать сложно. Также неизвестно, как вырастет стоимость яиц до весны 2024 года.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил проверить "волнующие" цены на яйца и курятину.
15:04:37 12-12-2023
Т.е. взвинтить цены в 1.5 раза можно за месяц, а чтобы стабилизировать рост или снизить цены нужно 3!!! месяца, плюс месяц какой-то адаптации??? Гениально!!!
15:06:55 12-12-2023
Весной к пасхе еще подскочит.
15:07:56 12-12-2023
Хоть одно внятное объяснение , как при инфляции в 7% производство яиц подорожало в два раза кто-то приводил?
15:11:26 12-12-2023
весной. еще поди и к Пасхе?
15:13:09 12-12-2023
Выросла цена вмоменте, а снижать полгода собираются.
15:31:15 12-12-2023
Молиться будем за вас СовФед когда цена на яйцо понизится со 130 до 128
15:32:16 12-12-2023
ценами на яйца занимаются сенаторы... ну о чем с тобою говорить? все равно ты порешь ахинею... (с)
15:42:54 12-12-2023
У нас что то когда то снижалось? Пример ценник на бензин? Люди вторая нефть, причем терпим же!
15:50:48 12-12-2023
Массово выбрасывать непроданные и протухшие яйца, оказывается, выгоднее, чем их продавать по вменяемым ценам.
16:22:24 12-12-2023
Цена поднялась в два раза, в среднем на 60 рублей. Затем народ свыкнется с такой стоимостью, и о чудо, цену, как и говорили, снизят на 1-2 рубля!! Правительство обещало снизить цены – пожалуйста... Мы это в этом году с бензином проходили, когда подняли на 5 рублей, затем снизили на 20 копеек.
16:48:31 12-12-2023
Гость (16:22:24 12-12-2023) Цена поднялась в два раза, в среднем на 60 рублей. Затем нар... Мы это с бензином много раз проходили , за последние двадцать лет. Каждый раз когда главный в очередной раз удивляется, начинается это шоу
17:54:46 12-12-2023
Покупаем соль-спички-сахар мешками.
18:11:41 12-12-2023
Всё понятно. (17:54:46 12-12-2023) Покупаем соль-спички-сахар мешками.... И бензин гекалитрами)))
18:21:47 12-12-2023
У торговых сетей наценка 40-50 процентов на яйца . На данный период и 10 хватило бы.