Лишь весной 2024 года куриные яйца могут начать дешеветь, полагают в Совфеде

12 декабря 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Цена на куриные яйца в России может не просто стабилизироваться, но еще и снизиться примерно весной 2024 года. Об этом "Парламентской газете" рассказал зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Митин отметил, что очень быстро снизить цену на яйца не получится. Более того, необходим целый комплекс проработанных мер, который еще и должен нормально функционировать.

"Сейчас наша задача – стимулировать производителей, нарастить само производство, создать условия для того, чтобы ажиотаж вокруг яиц можно было сгладить без повышения цен. С учетом того, что этой отрасли, как и любой другой, входящей в агропромышленный комплекс, свойственна определенная инерция, за один день это сделать не получится", – подчеркнул сенатор.

По его мнению, если разработанный правительством комплекс мер начнет работать и будет эффективным, то понадобится примерно три месяца. Плюс еще один месяц на адаптацию потребителя. То есть весной произойдет некое снижение цены на яйца.

А вот насколько существенным будет снижение, спрогнозировать сложно. Также неизвестно, как вырастет стоимость яиц до весны 2024 года.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил проверить "волнующие" цены на яйца и курятину.