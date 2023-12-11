Россельхознадзор разрешил поставки в Россию турецких яиц
Ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ
11 декабря 2023, 14:15, ИА Амител
Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Россию с 17 турецких предприятий, сообщили на сайте управления.
Ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках государственного мониторинга.
В ведомстве напомнили, что с 23 ноября Россельхознадзор также открыл возможность импорта яиц с еще четырех предприятий Турции.
На прошлой неделе генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца. За год средняя розничная цена продукта выросла больше чем на 40%.
11 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко также потребовал проверить "волнующие" цены на яйца и курятину в регионе.
14:17:25 11-12-2023
а ведь это оооочень интересно. произвести и привезти ,за тридевядь земель, дешевле , чем за огородом у себя вырастить. цирк , а не комитет по ценообразованию
14:18:29 11-12-2023
дожили!!!!!
14:19:19 11-12-2023
специаль душат своих производителей. чтоб интересы заграничных партнеров продвинуть, за соответствуещее вознаграждение. другого нет объяснения.
14:29:39 11-12-2023
Мы будем наращивать экспорт яиц и курятины в Китай, а сами импортировать из Турции. Вот я что-то не понимаю нашу экономику ))))
14:42:27 11-12-2023
Гость (14:29:39 11-12-2023) Мы будем наращивать экспорт яиц и курятины в Китай, а сами и... ну смотрите китай нам оружие мы им кур
14:41:06 11-12-2023
Зато в Турции наша Газель на миллион дешевле стоит. Так им!
15:21:32 11-12-2023
Гость (14:41:06 11-12-2023) Зато в Турции наша Газель на миллион дешевле стоит. Так им!... а на кой она им? казель наша
15:44:09 11-12-2023
Гость (15:21:32 11-12-2023) Гость (14:41:06 11-12-2023) Зато в Турции наша Газель ... Фургоны с дизелем основной тип автомобиля для внутрегородских грузоперевозок
15:22:37 11-12-2023
И типа местные яйца в цене теперь снизятся? Такого ведь не может быть, раз цены взвинтили, значит есть основания или все-таки какую цену захотят такую и нарисуют?
15:30:13 11-12-2023
Гость (15:22:37 11-12-2023) И типа местные яйца в цене теперь снизятся? Такого ведь не м... никто про это и не говорит, и не мечтайте, фантазёр!
15:26:54 11-12-2023
Доимпортозамещались ? До диверсионных сговоров. Не пора с куращупами, как с "врагами народа", со всей проллетарской ненавистью ???
15:31:00 11-12-2023
Странно! и даже более, чем странно: ВСЕ ПРОВЕРЯТ, в том числе ФАС, а цена на яйца только растёт!!!!!!!!!!смысл проверок???
15:37:37 11-12-2023
Импортозамещение во всей красе))))
15:42:27 11-12-2023
совсем чтоли с ума сошли. мы!!! которые можем себя до потолка яйцами обеспечить, теперь будем покупать яйца изза рубежа????????????????? АУ правительство! Хватит курить бамбук, примите меры , что творится то ???
15:48:21 11-12-2023
Гость (15:42:27 11-12-2023) совсем чтоли с ума сошли. мы!!! которые можем себя до потолк... Да уж, судя по ценам на яйца странные времена.......
16:00:49 11-12-2023
Сахар хватали, он стоил 70. Сезон заготовок закончился, сейчас сахар 57.
18:07:53 11-12-2023
В Марийке сегодня 69.90 сахар. Где дешевле? И почём туряйцо будет стоить?
19:56:23 11-12-2023
А вот это кстати на тему эффективности государства как хозяйственника. Масса народу уверена, что надо вернуть предприятия государство и настанет лепота. Ну вот. Еще даже не вернули, а яйца уже кончились
11:20:06 12-12-2023
Эксперт (19:56:23 11-12-2023) А вот это кстати на тему эффективности государства как хозяй... Нам ещё раз продемонстрировано всё это "преимущество " частного способа производства ,конкретно в нашей стране.Почему в нашей,потому что в других странах такого произвола нет.Следовательно, надо параллельно создавать госпредприятия с общественным типом производства ,которые создавали бы конкуренцию частнику и диктовали ему условия,отвечающие интересам населения.А самые стратегические отрасли ,от которых зависит бюджет ,доход,безопасность страны в целом ,начинать национализировать ,подчинять их интересам нашей страны.Зачем нам непредсказуемые кульбиты частного сектора?Отрасли должны быть подчинены единому управлению и целям.Экономика должна быть управляемой и плановой, а не такой хищнической ,как мы видим.Тем не менее, частный сектор полностью искоренять нельзя,пусть существует в отраслях группы "Б"- производство и переработка сельхозпродукции,в лёгкой промышленности, в разных сферах обслуживания и так далее.Т.е, экономика станет многоукладной и более предсказуемой.Вот тогда мы и должны избавиться от этого диктата частного производителя и грабежа населения.
23:39:28 11-12-2023
... и на десерт: турецкие яйца в скорлупе сварить по русски - в концентрированном, кристаллобразующем солевом растворе...
07:53:33 12-12-2023
Никакой пролетарской ненависти уже нет, т.к. нет пролетариев как класса. Зато есть класс мажоров, альфонсов, инстасамок, блогеров, мерчендайзеров, менеджеров и топ-менеджеров, офисных сиделок и сидельцев. Как в одной песне - "Куда идем мы, туда ..." Вместо говядины же продают кенгурятину, теперь и яйца будут турецкие. Сельскохозяйственный регион же.
12:57:20 12-12-2023
сразу вспомнились "Роковые яйца" Булгакова, история повторяется