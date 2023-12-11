Россельхознадзор разрешил поставки в Россию турецких яиц

Ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ

11 декабря 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Россию с 17 турецких предприятий, сообщили на сайте управления.

Ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках государственного мониторинга.

В ведомстве напомнили, что с 23 ноября Россельхознадзор также открыл возможность импорта яиц с еще четырех предприятий Турции.

На прошлой неделе генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца. За год средняя розничная цена продукта выросла больше чем на 40%.

11 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко также потребовал проверить "волнующие" цены на яйца и курятину в регионе.