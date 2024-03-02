12 пожаров потушили в Алтайском крае за сутки

Половина возгораний из этого числа произошла в частном секторе

02 марта 2024, 10:45, ИА Амител

Пожар в частном доме / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае за 1 марта потушили 12 пожаров, сообщили в МЧС региона.

Из этого числа шесть возгораний ликвидировали в частном секторе. В Барнауле был потушен один пожар.

Ранее губернатор Виктор Томенко рассказал, что в Алтайском крае в 2024 году усилят патрулирование лесов для профилактики пожаров.