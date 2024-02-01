Подозрительные горожане ищут связь между инцидентами. Мы спросили об этом МЧС

01 февраля 2024, 14:02, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

За сутки 31 января в Алтайском крае произошло сразу несколько пожаров в компаниях и организациях. Днем случилось возгорание в торговом центре "Вавилон", затем "вспыхнула" шиномонтажная мастерская на проспекте Ленина, а ночью загорелся ресторан в Индустриальном районе.

Подписчики городских пабликов взволнованы, что за один день в городе произошло сразу три серьезных пожара в коммерческих организациях. Горожане выдвигают разные версии случившегося, вплоть до диверсии.

Amic.ru спросил в региональном управлении МЧС, есть ли связь между инцидентами.

Солярий в "Вавилоне"

Пожар в торговом центре "Вавилон" на проспекте Красноармейском случился в обед. В тушении приняли участие 46 спасателей и 10 автоцистерн.

Площадь возгорания составила 30 "квадратов", а из здания эвакуировали 98 человек.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Как сообщили спасатели, пожар возник из-за загоревшихся личных вещей в солярии. Впрочем, точные причины экспертам еще предстоит установить.

Кирпичная шиномонтажка

Ближе к вечеру загорелось административное здание по ул. Эмилии Алексеевой. В помещении располагалась шиномонтажная мастерская.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Как пояснили в региональном МЧС, здание полыхало открытым огнем, а площадь возгорания составила почти 200 квадратных метров.

Люди сами вышли из здания, никто не пострадал. По предварительным данным, сообщили amic.ru в МЧС, причиной могло стать короткое замыкание.

"Новая высота"

Уже ночью возгорание произошло в ресторане "Новая высота 4509", который находится в многоэтажке по адресу 65 лет Победы.

Площадь возгорания составила 30 кв. м. В тушении приняли участие 38 человек личного состава и семь автоцистерн. Никто не пострадал: людей в ресторане не было.

МЧС опубликовало пугающие фото выгоревшего интерьера ресторана.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Не только Барнаул

Еще одна опасная ситуация произошла в Бийске. В местном ТЦ "Ривьера" произошло короткое замыкание. Пожара не возникло, но "Бийский рабочий" сообщил о том, что в здании было задымление и стоял "запах чего-то жженого".

На место выехали два пожарно-спасательных отряда. Людей эвакуировали, никто не пострадал.

Есть ли связь?

В пресс-службе регионального управления МЧС призвали не строить теорий заговора на счет пожаров 31 января. Там пояснили, что между этими возгораниями нет ничего общего. Отличаются как характеры инцидентов, так и особенности помещений, где они произошли.

Кроме того, для установления точной причины пожара требуется время, поэтому пока все выводы спасателей лишь предварительные.

В Алтайском МЧС также рассказали, что в регламенте проверок организаций за последнее время не происходило никаких изменений. Ведомство использует в своей работе "риск-ориентированный подход": периодичность проверок для той или иной организации зависит от категории риска.

Так, крупные торговые центры обычно имеют высокую или значительную категорию риска и проверяются раз в два или три года. Небольшие коммерческие объекты менее опасны, поэтому их проверяют раз в пять-шесть лет.

Помимо проверок, МЧС проводит в алтайских компаниях еще и профилактическую работу.

А пожары, к сожалению, случаются всегда. И иногда по роковому совпадению сразу несколько возгораний происходит в один день.