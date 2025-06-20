Не так просто. Россияне не могут отменить самозапрет на кредиты

Оказывается, самозапрет нельзя снять в МФЦ так же быстро, как установить

20 июня 2025, 19:05, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Россияне столкнулись с проблемой при снятии самозапрета на кредиты. Отказаться от ранее оформленного самозапрета через МФЦ без дополнительных усилий получается далеко не у всех и не везде. И решения проблемы пока нет, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

В редакцию Business FM обратилась Елена. Она рассказала, что в свое время без особого труда установила самозапрет на кредиты. Позднее женщина захотела в рассрочку оплатить абонемент в фитнес-клуб, но из-за самозапрета ничего не получилось.

Тогда она попыталась снять самозапрет, будучи уверенной в том, что сделать это будет так же просто, как и установить. На практике же выяснилось, что для снятия самозапрета через "Госуслуги" ей нужно либо оформить усиленную электронную подпись, либо сдать биометрические данные, что для Елены – человека предпенсионного возраста – неприемлемо.

"Я не нашла альтернативы вот этим предлагаемым способам, которые в принципе для меня неприемлемы пока. У меня нет необходимости ни в этой электронной подписи, ни в биометрическом загранпаспорте, такие мои вот личные нюансы. А третьего, альтернативного пути, когда можно прийти, спокойно написать заявление, спокойно все это подписать и снять сам запрет, как я поняла, просто нет", – сетует женщина.

Возможность снять самозапрет в МФЦ по всей стране появится только в сентябре. Сейчас эта опция доступна далеко не везде, отметил руководитель барнаульской юридической компании "НДМ" Денис Наземцев.

"Если УКЭП нет, заявление о снятии запрета можно подать через МФЦ, но важно учесть, что с 1 марта по 31 августа 2025 года услуга по снятию самозапрета внедряется в МФЦ поэтапно. И только с 1 сентября 2025 года снять самозапрет можно будет во всех отделениях МФЦ по стране. До этой даты перед визитом стоит уточнить наличие услуги в конкретном центре", – пояснил он.

Прокомментировать ситуацию радиостанция попросила председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского.

"Случай, конечно, интересный, мы даже с коллегами сейчас немножко поспорили, потому что в законе мы, конечно же, подразумевали, что личный визит с паспортом в МФЦ – это всегда железобетонный способ и установления, и снятия самозапрета. Но действительно есть переходное положение, и не все МФЦ одновременно запускают эту процедуру. То есть с 1 сентября она будет везде, сейчас она только появляется, поэтому действительно могут возникнуть такие сложности", – рассказал депутат.

Для получения усиленной подписи гражданину нужны подтвержденная запись на "Госуслугах" и заполненный СНИЛС в личном кабинете, а также номер телефона, привязанный к учетной записи. Кроме того, нужно скачать приложение "Госключ", зарегистрироваться и следовать инструкциям на экране.