Не так просто. Россияне не могут отменить самозапрет на кредиты
Оказывается, самозапрет нельзя снять в МФЦ так же быстро, как установить
20 июня 2025, 19:05, ИА Амител
Россияне столкнулись с проблемой при снятии самозапрета на кредиты. Отказаться от ранее оформленного самозапрета через МФЦ без дополнительных усилий получается далеко не у всех и не везде. И решения проблемы пока нет, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
В редакцию Business FM обратилась Елена. Она рассказала, что в свое время без особого труда установила самозапрет на кредиты. Позднее женщина захотела в рассрочку оплатить абонемент в фитнес-клуб, но из-за самозапрета ничего не получилось.
Тогда она попыталась снять самозапрет, будучи уверенной в том, что сделать это будет так же просто, как и установить. На практике же выяснилось, что для снятия самозапрета через "Госуслуги" ей нужно либо оформить усиленную электронную подпись, либо сдать биометрические данные, что для Елены – человека предпенсионного возраста – неприемлемо.
"Я не нашла альтернативы вот этим предлагаемым способам, которые в принципе для меня неприемлемы пока. У меня нет необходимости ни в этой электронной подписи, ни в биометрическом загранпаспорте, такие мои вот личные нюансы. А третьего, альтернативного пути, когда можно прийти, спокойно написать заявление, спокойно все это подписать и снять сам запрет, как я поняла, просто нет", – сетует женщина.
Возможность снять самозапрет в МФЦ по всей стране появится только в сентябре. Сейчас эта опция доступна далеко не везде, отметил руководитель барнаульской юридической компании "НДМ" Денис Наземцев.
"Если УКЭП нет, заявление о снятии запрета можно подать через МФЦ, но важно учесть, что с 1 марта по 31 августа 2025 года услуга по снятию самозапрета внедряется в МФЦ поэтапно. И только с 1 сентября 2025 года снять самозапрет можно будет во всех отделениях МФЦ по стране. До этой даты перед визитом стоит уточнить наличие услуги в конкретном центре", – пояснил он.
Прокомментировать ситуацию радиостанция попросила председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского.
"Случай, конечно, интересный, мы даже с коллегами сейчас немножко поспорили, потому что в законе мы, конечно же, подразумевали, что личный визит с паспортом в МФЦ – это всегда железобетонный способ и установления, и снятия самозапрета. Но действительно есть переходное положение, и не все МФЦ одновременно запускают эту процедуру. То есть с 1 сентября она будет везде, сейчас она только появляется, поэтому действительно могут возникнуть такие сложности", – рассказал депутат.
Для получения усиленной подписи гражданину нужны подтвержденная запись на "Госуслугах" и заполненный СНИЛС в личном кабинете, а также номер телефона, привязанный к учетной записи. Кроме того, нужно скачать приложение "Госключ", зарегистрироваться и следовать инструкциям на экране.
19:11:04 20-06-2025
короче гладко был на бумаге.
думаю, что эта нора с дистанционным оформлением кредитов на бедолаг, будет по глубже чем в алисы в стране чудес.
если опустить зонд с фонариком, то много кого там высветить можно будет
19:13:17 20-06-2025
Как всегда и со всем,всё через одно место.
20:45:13 20-06-2025
Ставил, снимал несколько раз. Да, не сразу всё срабатывает через Госуслуги - сервис чрезвычайно кривой, часами долбить нужно каждое действие. Но в итоге срабатывает. В моем случае по двое суток долбил Госуслуги и Госключ.
09:27:53 21-06-2025
Гость (20:45:13 20-06-2025) Ставил, снимал несколько раз. Да, не сразу всё срабатывает ч... Один вопрос - зачем? Еще и несколько раз. На пузырь не хватало?
20:45:33 20-06-2025
Как работают наши законы - это понятно. Понятно было, что и самозапрет не является гарантией от того, что мошенники смогут оформить кредит. Теперь для мошенников новое поле для работы, это помогать людям снимать самозапрет.
Не понятно другое, почему Елене, человеку предпенсионного возраста, фитнес приемлемо, а электронная подпись или биометрия неприемлемо? Какая здесь связь?
04:34:16 21-06-2025
Гость (20:45:33 20-06-2025) Как работают наши законы - это понятно. Понятно было, что и ... Между фитнесом и биометрией с электронной подписью нет никакой связи. Только желание государства собирать биометрию всех подряд и заставлять оформлять эл. подпись. Для чего?
21:11:59 20-06-2025
Как всегда "А" сказали, а про "Б" забыли
21:20:32 20-06-2025
вам не угодишь !
Не было "самозапрета" - плохо !
Есть "самозапрет" - опять плохо....
А вот попытались бы взять на Елену кредит, так она бы пищала от счастья что не получилось у "ворюг" ничего ...
07:41:40 21-06-2025
так запрет на кредит устанавливают не для того, чтобы взять очередной кредит. это либо спокойный сон, что на тебя жулики не оформят кредит, либо понимание своих слабостей и тяги к неконтролируемому шопингу или азартным играм и вообще неумению жить по средствам. но возможность быстро снять запрет, безусловно, должна быть. кстати! когда я оформляла зарет, то было предупреждение, что в МФЦ это можно будет сделать с сентября, и про усиленную подпись с биометрией тоже предупреждали.
07:18:06 23-06-2025
пробовал как то госключ установить и зарегистрироваться, потратил кучу времени, но так и не довел до ума. такое все корявое🤦♂️