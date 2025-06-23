Миллионные убытки. Как на Алтае оценили новый закон о переводе вывесок на русский
Закон, обязывающий доносить всю визуальную информацию на русском языке, вступит в силу уже в следующем году
23 июня 2025, 08:25, ИА Амител
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о защите русского языка. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Согласно новым правилам, вся визуальная информация – вывески, указатели, рекламные материалы – должна доноситься на русском языке. При этом многие англицизмы все же разрешены. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, кому можно не переименовываться.
Заместитель директора по правовым вопросам FM-Продакшн Виталий Клаус пояснил, что документ вносит изменения в закон о защите прав потребителя.
"Как прямо указано в самом законе, он не распространяет свое действие на информацию об изготовителях, исполнителях, продавцах, а также о товарах и услугах. К тому же закон не запрещает применение иностранных слов, но такое использование допускается только с одновременным использованием русского языка. Закон также делает исключение и не распространяет свое действие на фирменные наименования, которые закрепляются в учредительных документах и вносятся в ЕГРЮЛ. FM-Продакшн является фирменным наименованием и зарегистрированным товарным знаком, поэтому на нашей компании введение этого закона не отразится", – рассказал он.
Вместо слов sale, open или food начнут чаще писать наши: "распродажа", "открыто" и "еда". При этом допускается добавление перевода на языки народов России или иностранные, если удастся точно передать содержание и сохранить дизайн оформления – шрифт, цвет и размер.
Эксперты уверяют, что для многих компаний введение закона почти ничего не изменит. Даже в случаях, когда само название остается неизменным, многие другие надписи заменить будет накладно финансово, говорит Денис Дисенов, директор Dana Motors в Барнауле.
"Это прям, наверное, миллионы, больше миллиона. Это же не только вывеска, это же дизайнерские работы по изменению шрифта и всех остальных моментов. Допустим, те же самые пакеты, ручки, рамки, рекламные материалы, папки", – пояснил он.
Кроме того, для некоторых названий и выражений подобрать достойную русскоязычную альтернативу довольно сложно. Например, в словаре Института русского языка имени Виноградова есть перечень допустимых заимствований, которые сегодня являются частью современного литературного русского языка.
Такие слова, как рекрутинг и ассесмент. А вот многих культурологических терминов, таких как перформанс, ленд-арт, хеппенинг и других – нет. Много англицизмов в среде офисных работников и кадровиков – "эйчаров". Много непереводимых терминов в индустрии красоты – как техника стрижки с феном AirTouch. В сфере недвижимости замену найти реальнее: Shell&Core – помещение без финишной отделки, а white box – базовая отделка.
При этом возврат от непонятного иностранного к родному русскому может и сыскать симпатию у потребителя. Тогда затраты на переименование – это вложение в развитие. Многие маркетологи могут использовать нововведение как тренд.
08:47:02 23-06-2025
Давно пора было это сделать, чтобы не подменять нашу культуру западной, а то такие "эчары", которые ноют сейчас об убытках, страну продали 30 лет назад за джинсы и жвачку.
09:56:55 23-06-2025
Александр (08:47:02 23-06-2025) Давно пора было это сделать, чтобы не подменять нашу культур...
Если страна продалась за жвачки и джинсы, то значит это и была ее красная цена
13:16:26 23-06-2025
Гость (09:56:55 23-06-2025) Если страна продалась за жвачки и джинсы, то значит это ... ... а индейцы Американцам вообще за бусы продались...
09:00:06 23-06-2025
Если дальше пойдет и начнут менеджеров в управляющие переводить, вот крику будет))
13:18:39 23-06-2025
ВВП (09:00:06 23-06-2025) Если дальше пойдет и начнут менеджеров в управляющие перевод... вспомним старые добрые названия- "Товаровед", "Снабженец", "Кадровики"...
20:54:53 23-06-2025
ВВП (09:00:06 23-06-2025) Если дальше пойдет и начнут менеджеров в управляющие перевод... не, нуачо? я сейчас записана менеджером, буду управляющей. уж точно лучше манагера.
звучит! [поправляет корону] :D
09:05:14 23-06-2025
Менять записи в трудовой? А еще "клининговые кампании" - уборщицы.
14:32:16 23-06-2025
Гость (09:05:14 23-06-2025) Менять записи в трудовой? А еще "клининговые кампании" - убо... Да, вам точно не нужно использовать заимствованные слова, ибо кампанию от компании вы не отличаете.
14:47:21 23-06-2025
Гость (09:05:14 23-06-2025) Менять записи в трудовой? А еще "клининговые кампании" - убо...
кОмпании! Прошу не путать эти слова
09:19:49 23-06-2025
ХедХантер? В тюрьму!
ЭйЧар? В тюрьму?
Мерчандайзер? В тюрьму!
09:25:40 23-06-2025
76 (09:19:49 23-06-2025) ХедХантер? В тюрьму!ЭйЧар? В тюрьму?Мерчандайзер? В ... турем не хватит. расстрел?
10:04:56 23-06-2025
76 (09:19:49 23-06-2025) ХедХантер? В тюрьму!ЭйЧар? В тюрьму?Мерчандайзер? В ... "Я бы делал что? Я бы прямо спрашивал: грамотный? На кол тебя! Стишки пишешь? На кол! Таблицы знаешь? На кол, слишком много знаешь!"
10:06:18 23-06-2025
Ое-ей, разнылись! Нечего было перед иностранщиной выплясывать! Вот нормальное русское слово "закрыто" чем вам не угодило? Или Галактика? Неприлично казалось по-русски разговаривать? Вот теперь и платите! Впредь наука будет!
10:32:45 23-06-2025
Гость (10:06:18 23-06-2025) Ое-ей, разнылись! Нечего было перед иностранщиной выплясыват... А кто будет платить-то?) Думаете, собственники ТЦ? Нет, они аренду поднимут. А арендаторы, соответственно, поднимут цены. Вам. И да, вопрос - а наш главный патриот с именем, которое пишется иностранными буквами, тоже будет писаться по-русски, или это, как обычно, совсем другое дело?
12:16:28 23-06-2025
Гость (10:06:18 23-06-2025) Ое-ей, разнылись! Нечего было перед иностранщиной выплясыват... "Галактика" - греческое слово.
10:44:14 23-06-2025
Повыпендривались на зарубежный манер, теперь не нойте! Думать надо , прежде чем названия писать! Тошнило уже в 2000 от одних только у.е. , sale, до сих пор коробит!
14:12:02 23-06-2025
Гость (10:44:14 23-06-2025) Повыпендривались на зарубежный манер, теперь не нойте! Думат... "у.е." было в какой-то момент оправданно, когда инфляция составляла сотни процентов в год и рублевые цены теряли актуальность за считаные дни.
11:34:54 23-06-2025
Что там в Горно-Алтайске? Массовые протесты против губернатора с перекрытием дорог остановили? Революционеры арестованы? А то ехать туда скоро планирую на отдых.
21:02:57 23-06-2025
Гость (11:34:54 23-06-2025) Что там в Горно-Алтайске? Массовые протесты против губернато... Кто-то из читателей недавно приводил в пример РА, как там без всяких рассусоливаний ликвидируют сельсоветы, преобразую в округа. В то время как в АК не спешат рубить с плеча, не разгоняют насильственно сельсоветы. Как ни удивительно, но Томенко сказал по этому поводу: "Спешить медленно. Торопиться не спеша».
Так кто оказался прав?
11:57:34 23-06-2025
столовая. кулинария. пельменная. книжный мир.
13:28:54 23-06-2025
Гость (11:57:34 23-06-2025) столовая. кулинария. пельменная. книжный мир.... "Кулинария" - не русское слово.
13:35:37 23-06-2025
Кхм... (13:28:54 23-06-2025) "Кулинария" - не русское слово.... Так и пельмень - тоже)
12:29:18 23-06-2025
Уже все без разницы..
12:40:31 23-06-2025
А сексшоп-срамная лавка? :))
13:20:35 23-06-2025
Гость (12:40:31 23-06-2025) А сексшоп-срамная лавка? :))... магазин "Интим" ?
Они вроде ещё работают...
13:29:34 23-06-2025
Шинник (13:20:35 23-06-2025) магазин "Интим" ?Они вроде ещё работают... ... "Интим" - не русское слово.
13:37:39 23-06-2025
Шинник (13:20:35 23-06-2025) магазин "Интим" ?Они вроде ещё работают... ... Слово "интим" тоже заимствованное.
13:45:16 23-06-2025
Шинник (13:20:35 23-06-2025) магазин "Интим" ?Они вроде ещё работают... ... Переименовать:
"Прелюбодеяние"
"Соитие"
"Весёлая порка"
"Трах-тe6egox"
13:53:56 23-06-2025
В натуре- в думе , видимо, делать нечего на 500 тыс. з/п.
13:58:17 23-06-2025
Итожу: будем патриотично молчать, чтобы не дай бог не сказать чего иностранного. Ну, или, что-то вроде "аки паки иже херувимы" при встрече...
🤣
14:09:49 23-06-2025
У нас на вывеске адрес сайта латиницей.
Регистрировать новый кириллический домен?
14:32:33 23-06-2025
А мне бы ватмана... - Ватман арестован. Да вы не поняли, мне для кульмана...- Кульман расстрелян. Да вы не поняли, а - дизайнер! - Я и сам вижу, что не Иванов...
16:08:11 23-06-2025
В 90е годы захожу в офис (теперь скажем «контору»), чтобы распечатать несколько страниц. Там в одном помещении было несколько маленьких организаций. Кто-то с ксероксом, кто-то с компьютером и принтером, кто-то с плоттером. Мобильных ещё не было, один городской на всех. Звонит клиент, трубку берет паренек, который ближе сидит. У него что-то спрашивают, он отвечает, что дизайнера нет на месте, перезвоните позже. Видимо, на той стороне связи ступор, поступает вопрос, что делает дизайнер? Получает ответ: « Дизайнер занимается дизайном». Один абонент не знал, что это за слово, другой не мог объяснить. Вот такие были такие времена!
17:11:51 23-06-2025
Миллионные убытки? А у изготовителей рекламных конструкций миллионные прибыли. Может, даже налоги с них заплатят. Государству копеечка.
19:42:16 23-06-2025
LADA VESTA... Неужто по русски теперича будет?