Миллионные убытки. Как на Алтае оценили новый закон о переводе вывесок на русский

Закон, обязывающий доносить всю визуальную информацию на русском языке, вступит в силу уже в следующем году

23 июня 2025, 08:25, ИА Амител

Фото: Mike Petrucci / unsplash.com

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о защите русского языка. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Согласно новым правилам, вся визуальная информация – вывески, указатели, рекламные материалы – должна доноситься на русском языке. При этом многие англицизмы все же разрешены. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, кому можно не переименовываться.

Заместитель директора по правовым вопросам FM-Продакшн Виталий Клаус пояснил, что документ вносит изменения в закон о защите прав потребителя.

"Как прямо указано в самом законе, он не распространяет свое действие на информацию об изготовителях, исполнителях, продавцах, а также о товарах и услугах. К тому же закон не запрещает применение иностранных слов, но такое использование допускается только с одновременным использованием русского языка. Закон также делает исключение и не распространяет свое действие на фирменные наименования, которые закрепляются в учредительных документах и вносятся в ЕГРЮЛ. FM-Продакшн является фирменным наименованием и зарегистрированным товарным знаком, поэтому на нашей компании введение этого закона не отразится", – рассказал он.

Вместо слов sale, open или food начнут чаще писать наши: "распродажа", "открыто" и "еда". При этом допускается добавление перевода на языки народов России или иностранные, если удастся точно передать содержание и сохранить дизайн оформления – шрифт, цвет и размер.

Эксперты уверяют, что для многих компаний введение закона почти ничего не изменит. Даже в случаях, когда само название остается неизменным, многие другие надписи заменить будет накладно финансово, говорит Денис Дисенов, директор Dana Motors в Барнауле.

"Это прям, наверное, миллионы, больше миллиона. Это же не только вывеска, это же дизайнерские работы по изменению шрифта и всех остальных моментов. Допустим, те же самые пакеты, ручки, рамки, рекламные материалы, папки", – пояснил он.

Кроме того, для некоторых названий и выражений подобрать достойную русскоязычную альтернативу довольно сложно. Например, в словаре Института русского языка имени Виноградова есть перечень допустимых заимствований, которые сегодня являются частью современного литературного русского языка.

Такие слова, как рекрутинг и ассесмент. А вот многих культурологических терминов, таких как перформанс, ленд-арт, хеппенинг и других – нет. Много англицизмов в среде офисных работников и кадровиков – "эйчаров". Много непереводимых терминов в индустрии красоты – как техника стрижки с феном AirTouch. В сфере недвижимости замену найти реальнее: Shell&Core – помещение без финишной отделки, а white box – базовая отделка.

При этом возврат от непонятного иностранного к родному русскому может и сыскать симпатию у потребителя. Тогда затраты на переименование – это вложение в развитие. Многие маркетологи могут использовать нововведение как тренд.