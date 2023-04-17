Сейчас в микрорайоне находится более 50 частных домов и несколько административных зданий

17 апреля 2023, 09:16, ИА Амител























Проект дома на ул. Юрина, 118д / Фото: "Мастерская Золотова", "Архи-Групп"

Недалеко от парка "Юбилейный" в Барнауле запроектировали квартал из 11 домов и детского сада. Объекты планируют возводить на месте частного сектора. Инвестор уже готов построить первый дом в микрорайоне и обещает, что на этом не остановится и реализует остальные. Однако его задумке может помешать новая редакция генплана, которую в городе утвердят в ближайший год. По предварительным данным, территория перспективной застройки будет отнесена к зоне малоэтажного строительства – этого ещё в 2020 году требовали жители посёлков Железнодорожного и Ленинского районов города. Что в этом случае будет с проектом – в материале amic.ru.

Дом-представитель

Квартал, который в перспективе пойдёт под снос, ограничен улицами Юрина, Новороссийской, Северо-Западной, проездом Цветочным. Общая площадь территории – 5,4 га. Сейчас в микрорайоне построено более 50 частных домов, общественная баня, пять административных зданий, автомастерская, гаражи.

По эскизному предложению, разработанному "Мастерской Золотова" совместно с "Архи-Групп", структура планируемого к застройке микрорайона похожа на соседние кварталы, возведённые в советские годы. Так, по периметру расположены дома высотой 5-9 этажей с подземными парковками, четырёхэтажный гараж-стоянка, а в центре – детский сад на 330 мест. Микрорайон рассчитан на проживание 1810 человек.

"Это советский тип застройки: на базе домов-представителей строилась свободная, прозрачная композиция", – объяснил один из авторов проекта Владимир Золотов.

Первое жилое здание в квартале запроектировали на ул. Юрина, 118д (пересечение ул. Юрина и Новороссийской). Участок, на котором намерена работать компания "ДС-Инвестстрой" Вячеслава Виноградова, небольшой – всего 16 соток. Поэтому девелопер готов присоединить соседние наделы. Это позволит "посадить" дом большей этажности (не девять, а десять уровней), увеличить количество квартир и площадь благоустройства.

Эскиз застройки квартала на ул. Юрина / Фото: "Мастерская Золотова", "Архи-Групп"

"Есть гарантийные письма соседних землепользователей, с которыми достигнуты договоренности, подписан документ на продажу участков и объединения их в один, чтобы реализовать строительство здания", – отметил Владимир Золотов.

Присутствующий на заседании руководитель "ДС-Инвестстрой" Вячеслав Виноградов добавил, что сделка по покупке дополнительной земли состоялась и юристы уже занимаются оформлением документов на объединение участков.

"Застройка частного сектора вредная, у некоторых людей нет правовых документов, есть задолженности", – сказал он.

В десятиэтажном доме запроектировали 81 квартиру (27 из них – студии, 18 – "однушки"), в подземном паркинге предусмотрели 40 машино-мест, ещё 13 мест для автомобилей архитекторы разместили на участке. Первый этаж дома отдан под коммерческие помещения. В отделке фасадов использовали кирпич, тонированное остекление.

"Чтобы отделить территорию двора от улицы, решено установить прозрачный забор с кирпичными вставками с подсветкой", – сказал Золотов.

Территория напряжённости

Архитектура и "содержание" десятиэтажки вопросов у комиссии не вызвали. Зато проект застройки будущего квартала эксперты обсуждали долго. Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников напомнил, что несколько лет назад жители микрорайонов Западный, Мирный, Осипенко выходили на митинги.

Причиной стали изменения в генплан: в частном секторе Железнодорожного и Ленинского районов функциональная зона с Ж-4 (разрешено строить индивидуальные дома) была изменена на Ж-1 (можно возводить высотки). В новой версии генплана, которая сейчас проходит процедуру согласования, эти территории вновь отнесены к зоне малоэтажной застройки. А значит, что после принятия документа строить в квартале, выбранном "ДС-Инвестстрой", будет нельзя.

"Непростая ситуация: есть действующий генплан, есть реальные перспективы, что зонирование будет изменено. Эта тема требует обсуждений", – сказал Четошников.

Замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров отметил, что мэрия требует от компании, занимающейся разработкой генплана ("Гипрогор") привести документацию по территориальному планированию в соответствие, чтобы её посмотрели в федеральном Минэкономразвития.

"Когда разработчики устранят те замечания, которые региональные органы власти уже выдали, мы вернёмся к деталям функционального зонирования и обсудим его в рабочей группе. Тот проект, который мы сегодня рассматриваем, я бы не брал как догму. Это рабочий документ, он не будет выноситься в таком виде на обсуждения. Сегодня мы говорим о конкретном участке, который инвестор уже выкупил", – напомнил он.

Эскиз застройки квартала на ул. Юрина / Фото: "Мастерская Золотова", "Архи-Групп"

Если же девелопер намерен развивать весь микрорайон, тогда он должен уже сейчас утверждать проект планировки, добавил Виктор Четошников. Пока же это лишь эскизные варианты, которые не имеют юридической силы.

На это Владимир Золотов сообщил, что эскиз застройки является одним из этапов градостроительной документации, из которого в дальнейшем появляется проект планировки. И на один микрорайон может быть разработано несколько вариантов. Также Золотов пояснил, что участок на ул. Юрина, 118д, расположен в функциональной зоне Ж-1. Поэтому компания может строить там многоэтажку.

"Земля в собственности, мы вполне можем на данном участке с учётом соседних участков давать проектные предложения по жилому дому. Будет там зона Ж-4 или Ж-2, на данный момент мы можем там работать", – сказал он.

Чтобы максимально нивелировать потенциальные конфликты с жителями, члены комиссии предложили пообщаться с людьми.

"Необходимо выходить на местность, привлекать местную администрацию, депутатов, обсуждать с жителями. Потому что полтора-два года назад была очень жёсткая позиция людей. Мы снова можем получить протестную ситуацию. Что будет в новом генплане, до конца неизвестно", – отметил член градсовета Евгений Носенко.

Будет ли коллапс?

Компания-застройщик готова встретиться с жителями, однако считает, что большинство будут рады возможности продать свои участки. Это позволит выкупить все частные домовладения в квартале и комплексно его застраивать. Девелопер предварительно обсуждал этот вопрос с банками, и они готовы финансировать и покупку участков, и стройку.

"Я лично обходил [домовладения], основная масса людей желают переехать, изменить состояние жизни. А за счёт застройщика они могут сделать. Есть люди, которые живут в комфортабельных коттеджах. Их около шести. Но если реализовать их желание и суммы, которые они называют, проблем нет", – сказал он.

Некоторые члены комиссии усомнились, что девелопер может выкупить и расселить более 50 домов.

"Вы верите в свои силы? Там шесть хороших коттеджей, около 20 хороших домов. Если вы сделаете только один дом, будет и градостроительный коллапс, и социальная напряжённость", – спросил Евгений Носенко.

Виноградов ответил, что уверен в успешности проекта, ведь он уже имеет опыт работы в частном секторе. Так, работая в компании "Регионстрой", он занимался расселением домов на ул. Гущина, за Кардиоцентром. В результате там был сформирован квартал многоэтажек.

Несмотря на доводы застройщика, комиссия проект дома отклонила. Мэрия планирует встретиться с жителями квартала, чтобы узнать их мнение о будущем микрорайона. Застройщику рекомендовали в это время завершить объединение участков под дом. А после внесения изменений в генплан проект можно вынести на повторное рассмотрение на градсовете.