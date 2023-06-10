Крупный пожар в Егорьевском районе локализован
Режим ЧС продолжает действовать
10 июня 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Крупный лесной пожар в Егорьевском районе Алтайского края локализован, сообщили в региональном Минприроды.
Напомним, возгорание возникло на Шубинском участке Ракитовского лесничества 7 июня. Площадь пожара тогда составляла порядка 100 га. А уже 9-го числа огонь преодолел отметку 5200 га.
"10 июня в 11:00 лесной пожар <...> локализован, на данный момент ведутся работы по его ликвидации", – рассказали в ведомстве.
После тушения пожара в течение пяти дней определят его площадь и подсчитают ущерб. Введенный в районе режим ЧС продолжает действовать до особого распоряжения.
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