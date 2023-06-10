Крупный пожар в Егорьевском районе локализован

Режим ЧС продолжает действовать

10 июня 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Крупный лесной пожар в Егорьевском районе Алтайского края локализован, сообщили в региональном Минприроды.

Напомним, возгорание возникло на Шубинском участке Ракитовского лесничества 7 июня. Площадь пожара тогда составляла порядка 100 га. А уже 9-го числа огонь преодолел отметку 5200 га.

"10 июня в 11:00 лесной пожар <...> локализован, на данный момент ведутся работы по его ликвидации", – рассказали в ведомстве.

После тушения пожара в течение пяти дней определят его площадь и подсчитают ущерб. Введенный в районе режим ЧС продолжает действовать до особого распоряжения.