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Крупный пожар в Егорьевском районе локализован

Режим ЧС продолжает действовать

10 июня 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Крупный лесной пожар в Егорьевском районе Алтайского края локализован, сообщили в региональном Минприроды.

Напомним, возгорание возникло на Шубинском участке Ракитовского лесничества 7 июня. Площадь пожара тогда составляла порядка 100 га. А уже 9-го числа огонь преодолел отметку 5200 га.

"10 июня в 11:00 лесной пожар <...> локализован, на данный момент ведутся работы по его ликвидации", – рассказали в ведомстве.

После тушения пожара в течение пяти дней определят его площадь и подсчитают ущерб. Введенный в районе режим ЧС продолжает действовать до особого распоряжения.

Алтайский край Лесной пожар
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Комментарии 3

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Гость

13:15:30 10-06-2023

Мать природа помогла осилить победить огонь рукотворный. Можно докладывать на верх.

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Почему

18:24:04 10-06-2023

Раньше то не горели леса?

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Егор из Егорьевска

07:35:19 11-06-2023

Раньше леса не горели, раньше спичек небыло.

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