Какие крупные больницы и поликлиники будут строить в Алтайском крае в 2024 году?
Одних только ФАПов и амбулаторий планируют построить около 30
06 января 2024, 17:16, ИА Амител
Строительства таких крупных и масштабных объектов, как барнаульская поликлиника № 14, в 2024 году в Алтайском крае ждать не стоит. Тем не менее в регионе начнут (или продолжат) возводить важные медучреждения, рассказал на пресс-конференции по итогам 2023 года министр здравоохранения края Дмитрий Попов.
В числе наиболее крупных и значимых объектов глава краевого Минздрава назвал поликлинику в Мамонтовском районе. В 2024 году ее планируют запроектировать и начать строительство. Кроме того, в Индустриальном районе Барнаула, где вот-вот откроется 14-я поликлиника, будут строить еще один объект первичного звена – подразделение поликлиники № 9.
"Мы с вами видим, как быстро в Индустриальном районе прибывает население. Там нужна соответствующая инфраструктура", – пояснил министр.
Кроме того, на 2024 год в Алтайском крае запланировано строительство 28 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий. Попов подчеркнул, что это не переходящие объекты: их планируется и начать, и завершить в следующем году.
"Это объекты, которые мы должны год в год и запроектировать, и построить, и сдать, и ввести в эксплуатацию, и начать прием пациентов", – пояснил глава крайздрава.
Также в числе крупных строек министр назвал поликлиники в Камне-на-Оби и Алейске. Строительство этих медучреждений будет идти в 2024 году, но завершится в 2025-м.
Барнаульская суперполиклиника № 14, строительство которой шло несколько лет, уже готова. Как ранее пояснил Попов, остались лишь бюрократические нюансы. Ожидается, что медучреждение начнет принимать пациентов в самое ближайшее время.
21:03:33 06-01-2024
трамваи с мая ждем , поликлинику наверно к следующему году откроют.
21:20:27 06-01-2024
гость (21:03:33 06-01-2024) трамваи с мая ждем , поликлинику наверно к следующему году о... Скоро сказка сказывается, но не быстро дело делается. Россия не Китай, у нас капитализма, черт бы её побрал, а в Китае, коммунисты рулят из отсталой аграрной страны вышли во вторую экономику мира, а может уже в первую.
07:35:32 07-01-2024
Гость (21:20:27 06-01-2024) Скоро сказка сказывается, но не быстро дело делается. Россия... При второй экономике Китая, вызов скорой помощи там является платной услугой. в среднем 7 тыс.
08:05:33 07-01-2024
гость (07:35:32 07-01-2024) При второй экономике Китая, вызов скорой помощи там является... И что? Китай вымирает, как Россия? Не надо путать кислое с пресным.
22:22:08 06-01-2024
гость (21:03:33 06-01-2024) трамваи с мая ждем , поликлинику наверно к следующему году о... С трамваями и вправду запредельно некрасивая история получилась - обманули барнаульцев!
21:25:50 06-01-2024
А что с поликлиникой на горе? В районе РТП? Обещали начать в 22, потом в 23, теперь вообще замолчали.
06:02:26 07-01-2024
На горе 4 больше нет.Надо ехать бог знает куда. Стройте уж сразу только в Москве. Кто потомок Ломоносова.тот выживет.
12:37:05 07-01-2024
Специалисты готовы к службе. Так что-ли?
21:30:47 07-01-2024
Для министра Попова оказывается, и сдать, и ввести в эксплуатацию, и начать прием пациентов и бюрократические нюансы это отдельные продолжительные этапы. Интересно, на каком этапе новая поликлиника №14?
21:52:59 07-01-2024
Гость (21:30:47 07-01-2024)сдать, и ввести в эксплуатацию, и начать прием пациентов и бюрократические нюансы это отдельные продолжительные этапы. Интересно, на каком этапе новая поликлиника №14? там главврач уже видосы снимает. наверное скоро запустят. через год, полтора, два, три...
18:18:09 10-01-2024
А ГБ №3 на ул.Матросова ( быший онкоцентр), вместо поликлиники на Бехтерева,26 ,строили,строили,так и не достроили.Куда деньги вбухали ? Уже года три -четыре стоит без дела. Такая же ситуация с бывшей ГБ № 3 не Титова.Стоит пустая уже лет 7-8.