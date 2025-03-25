150 жильцов многоэтажки эвакуировали после взрыва газа в Махачкале

В данный момент известно о двух пострадавших, одного из них госпитализировали

25 марта 2025, 14:25, ИА Амител

Взрыв газа в Махачкале / Фото: МЧС России

150 человек эвакуировали из дома в Махачкале после взрыва газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужбы, хлопок газа произошел на седьмом этаже 14-этажного здания. Частично повреждены окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.

Известно, что спасатели уже потушили открытый огонь.

В результате взрыва пострадали два человека, одного из них госпитализировали.

Напомним, взрыв прогремел в одной из многоэтажек Махачкалы на Гапцахской улице. В администрации города рассказали, что дом не вводили в эксплуатацию, и заселять туда людей никто не разрешал.

Также стало известно, что строение входило в реестр незаконно возведенных. Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту произошедшего.