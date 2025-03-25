150 жильцов многоэтажки эвакуировали после взрыва газа в Махачкале
В данный момент известно о двух пострадавших, одного из них госпитализировали
25 марта 2025, 14:25, ИА Амител
150 человек эвакуировали из дома в Махачкале после взрыва газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным спецслужбы, хлопок газа произошел на седьмом этаже 14-этажного здания. Частично повреждены окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.
Известно, что спасатели уже потушили открытый огонь.
В результате взрыва пострадали два человека, одного из них госпитализировали.
Напомним, взрыв прогремел в одной из многоэтажек Махачкалы на Гапцахской улице. В администрации города рассказали, что дом не вводили в эксплуатацию, и заселять туда людей никто не разрешал.
Также стало известно, что строение входило в реестр незаконно возведенных. Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту произошедшего.
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