Главное управление и ещё два здания МВД России отремонтируют в Барнауле

Алтайские правоохранители потратят на ремонты более 5 млн рублей

19 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Здание Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю / Фото: amic.ru

Три здания ГУ МВД России по Алтайскому краю отремонтируют в Барнауле в ближайшее время. Это Главное краевое управление МВД РФ по Алтайскому краю на пр. Ленина, 74, Центр временного содержания несовершеннолетних на ул. Матросова, 195а, и здание на ул. Кулагина, 28. На их ремонт управление МВД по Алтайскому краю готово потратить около 5,6 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Последний тендер с максимальной ценой 1,3 млн рублей появился на интернет-ресурсе 14 апреля. Он касается текущего ремонта зданий Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю на пр. Ленина, 74, и Центра временного содержания несовершеннолетних на ул. Матросова, 195а. Желающие взять на себя этот контракт могут подавать заявки до 24 апреля.

Это не первые торги в текущем году, касающиеся объектов МВД. На портале есть ещё закупка по текущему ремонту зданий на Ленина, 74, и на ул. Кулагина, 28, за 2,2 млн рублей от марта 2023 года.

Тогда же на госзакупках появился отдельный лот на текущий ремонт здания на пр. Ленина, 74 (почти за 1,8 млн рублей), а в январе 2023 года на портале публиковали закупку по ремонту здания на ул. Матросова, 195а (подрядчику заплатили 256 тысяч рублей).

Здание на пр. Ленина, 74, оштукатурят изнутри, покрасят, поклеят новые обои, отремонтируют полы, демонтируют элементы потолков и вместо них сделают новые. А также установят новые светильники, розетки, выключатели, оконные и вентиляционные решётки, поменяют плинтусы, унитазы, умывальники, раковины, сделают стяжки и так далее.

На ул. Матросова, 195, подрядчик должен будет разобрать и установить новые плинтусы, уголки ПВХ, радиаторные решётки, отремонтировать потолки, заменить замки и ручки на дверях, покрасить стены, смонтировать бактерицидную лампу и так далее.

На Кулагина, 28, компания-победитель разберёт цементно-бетонные покрытия и основания, сделает боковую гидроизоляцию, положит однослойные асфальтобетонные покрытия на дорожках и тротуарах, а также смонтирует металлическую водосточную систему и проведёт другие работы.

Ремонт должен быть сделан за 70 дней с даты заключения контрактов, все договоры действуют до конца 2023 года.