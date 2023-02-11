Несколько новых светофоров появится на дорогах Барнаула

Светофоры обойдутся в 140 тысяч рублей

11 февраля 2023, 07:30, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru

Муниципальное предприятие "Барнаулгорсвет" закупит 10 транспортных светофоров с комплексом крепления и установит их на дорогах города. На новую технику МУП потратит 140 тысяч рублей. Соответствующий лот 9 февраля появился на сайте госзакупок.

Гарантийный срок службы светофоров – 5 лет. А в среднем такие светофоры работают по 10 лет.

На данный момент закупка уже проведена. Было два предложение – одно за 140 тысяч рублей, а второе – за 272,6 тысячи рублей. Заказчик выбрал первый и самый дешёвый вариант.

Поставить электронные регулировщики подрядчик должен будет в течение 20 дней с даты заключения контракта. Все 10 светофоров сразу придут в Барнаул.

Договор вступит в силу со дня подписания и будет действовать до 30 апреля 2023 года.

Отметим, что две масштабные закупки светофоров состоялись в декабре 2022 года. Первая касалась приобретения 20 единиц с двухцветным табло на 868,3 тысячи рублей.

Вторая предполагала поставку на 839,5 тысячи рублей двух транспортных светофоров с двухцветным табло, 16 пешеходных и 6 трамвайных, один контроллер управления светофором и клеммную коробку с набором клемм.

Напомним, что в 2023 году власти Барнаула решили потратить на дорожную разметку 13,7 млн рублей. Подрядчик будет наносить разметку с даты заключения контракта до 1 октября 2023 года.