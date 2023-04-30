168 человек пострадали от клещей за прошедшую неделю в Алтайском крае

Всего с начала сезона активности этих членистоногих в поликлиники с жалобами на присасывание обратились больше 300 человек

30 апреля 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю 168 жителей пострадали от присасывания клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 303 человека, в том числе 119 детей до 14 лет.

Из общего числа пострадавших 53 человека (из них 14 детей) – жители Барнаула.

"Среди пострадавших от присасывания клещей зарегистрировано 16 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у четверых детей до 14 лет, три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых, три случая с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у одного ребенка до 14 лет. На сегодняшний день в стационаре находится один больной с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. Больных с тяжёлой формой заболевания не зарегистрировано", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что пик активности клещей прогнозируется в мае. Однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего тёплого времени года.

Ранее рассказали, что делать, если укусил клещ и нужно ли его сдавать на анализ, если человек привит.