170 несовершеннолетних девочек на Алтае стали мамами в 2024 году. Многие – по любви

Такие данные назвала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева

23 января 2025, 12:15, ИА Амител

Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru

Родителями в Алтайском крае в 2024 году стали 182 несовершеннолетних. Среди них – 170 девочек и 12 мальчиков. В основном это 17-летние девушки, хотя бывают случаи, когда мамами становятся девочки 14-15 лет. Многие из несовершеннолетних рожают по любви. Об этом в интервью изданию "Толк" рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева.

"Но даже если девочка стала матерью, чаще всего случайно, важно, чтобы у нее была поддержка, чтобы она не отказывалась от ребенка. Нужно, чтобы молодая мама имела возможность получить среднее образование или профессиональное, чтобы были выделены все пособия, гарантированные государством", – заявила омбудсмен.

По словам Ольги Казанцевой, молодые родители получают материнский капитал. Однако воспользоваться им могут только по достижении совершеннолетия. Многие из подростков, отмечает омбудсмен, рожают по любви. Региональные власти стараются поддерживать таких молодых родителей.

"В целом из всех случаев такие базовые потребности, как кров, питание, нужны где-то трем-четырем несовершеннолетним. Это девочки из неблагополучных семей, где ресурсов для их воспитания было немного, и вернуться туда они не могут. Или это девочки-сироты, которые обучаются в профорганизациях и которым сложно оставаться в общежитии с малышом. Эти обстоятельства являются основанием для проживания в кризисном центре для женщин. Но это не типовые случаи", – резюмировала Ольга Казанцева.