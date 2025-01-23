170 несовершеннолетних девочек на Алтае стали мамами в 2024 году. Многие – по любви
Такие данные назвала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева
23 января 2025, 12:15, ИА Амител
Родителями в Алтайском крае в 2024 году стали 182 несовершеннолетних. Среди них – 170 девочек и 12 мальчиков. В основном это 17-летние девушки, хотя бывают случаи, когда мамами становятся девочки 14-15 лет. Многие из несовершеннолетних рожают по любви. Об этом в интервью изданию "Толк" рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева.
"Но даже если девочка стала матерью, чаще всего случайно, важно, чтобы у нее была поддержка, чтобы она не отказывалась от ребенка. Нужно, чтобы молодая мама имела возможность получить среднее образование или профессиональное, чтобы были выделены все пособия, гарантированные государством", – заявила омбудсмен.
По словам Ольги Казанцевой, молодые родители получают материнский капитал. Однако воспользоваться им могут только по достижении совершеннолетия. Многие из подростков, отмечает омбудсмен, рожают по любви. Региональные власти стараются поддерживать таких молодых родителей.
"В целом из всех случаев такие базовые потребности, как кров, питание, нужны где-то трем-четырем несовершеннолетним. Это девочки из неблагополучных семей, где ресурсов для их воспитания было немного, и вернуться туда они не могут. Или это девочки-сироты, которые обучаются в профорганизациях и которым сложно оставаться в общежитии с малышом. Эти обстоятельства являются основанием для проживания в кризисном центре для женщин. Но это не типовые случаи", – резюмировала Ольга Казанцева.
12:19:42 23-01-2025
Ремня бы дать нашему правительству за телевидение, образование...
12:44:07 23-01-2025
Гость (12:19:42 23-01-2025) Ремня бы дать нашему правительству за телевидение, образован... Ну почему же, все идет по плану. Рожают же, и потом мужчин-мальчиков (Пап) у таких "семей" есть повод отправить на СВО. И что значит рожают по любви? Или это из той же области как заниматься любовью? И научитесь говорить как есть, а то и так все уже извратили.
15:15:17 23-01-2025
Гость (12:19:42 23-01-2025) Ремня бы дать нашему правительству за телевидение, образован... в СССР очень многие рожали в 17-18, что такого то. и жили с мужьями всю жизнь и бабушками становились в 42 45 лет, это нормально при соответствующем воспитании!
15:30:13 23-01-2025
Гость (15:15:17 23-01-2025) рожали в 17-18, что такого то. и жили с мужьями всю жизнь и бабушками становились в 42 45 лет, это нормально при соответствующем воспитании! Точно. Про вас анекдот был.
Мама говорит беременной 17-тилетней дочке. Да я в твои годы! На что дочка ей отвечает. Когда у тебя были мои годы, мне было уже два года.
09:28:20 24-01-2025
Гость (15:15:17 23-01-2025) в СССР очень многие рожали в 17-18, что такого то. и жили с ... Очень редко это было, не свисти. Из моих одноклассниц и просто знакомых нет ни одной такой.
12:35:40 23-01-2025
И это преподносится как достижение?.. Ясно-понятно. "По любви". Слов нет.
12:37:35 23-01-2025
а не многие?
12:53:08 23-01-2025
170 "мальчиков" получили срок? Или если "по любви" - то можно?
15:15:51 23-01-2025
Гость (12:53:08 23-01-2025) 170 "мальчиков" получили срок? Или если "по любви" - то можн... если он уже осеменитель, то это мужчина
12:59:21 23-01-2025
когда не по любви-изнасилование
13:01:04 23-01-2025
Гость (12:59:21 23-01-2025) когда не по любви-изнасилование... или добровольно по синьке.
12:59:31 23-01-2025
"Многие из несовершеннолетних рожают по любви"
по какой еще любви, вы что пропагандируете?!
половая связь с несовершеннолетними- это уголовное преступление, а вы преподносите, как достижение какое-то!
13:12:22 23-01-2025
Элен без ребят (12:59:31 23-01-2025) "Многие из несовершеннолетних рожают по любви"по какой е... Вы Казанцевой хоть глаза открыли!!!
13:16:30 23-01-2025
Элен без ребят (12:59:31 23-01-2025) "Многие из несовершеннолетних рожают по любви"по какой е...
Ошибаешься. По закону можно с 16 лет хоть с кем. Но по согласию конечно.
18:46:00 23-01-2025
Элен без ребят (12:59:31 23-01-2025) "Многие из несовершеннолетних рожают по любви"по какой е...
Ну, возраст согласия как бы 16 лет...
13:06:34 23-01-2025
хорошо, что не сделали аборт и хорошо, что потом ничего не сделали с младенцем, новостей о совершенно диких случаях, предостаточно.
в остальном...
вроде хочется сказать, что совет, любофф и долгие лета, но...
в этот мир ребенок приходит не только с договором, что у него есть папа и мама, но и что эти мама и папа эмоционально зрелые и способны справляться с жизнью.
в 17 лет мама и папа сами дети, без профессии м голозадые.
по сути это ребенок для родителей молодых родителей )) если их комплект конечно.
а если не комплект, то это еще один ребенок от дочери, на воспитание и на прокорм.
такие роженицы имеют место быть и это данность, но вот гордиться здесь точно нечем.
13:09:54 23-01-2025
Мдааааа. Слов нет.
13:14:08 23-01-2025
У многих потребительское мировоззрение. Если половозрелая девочка по любви зачала ребенка, то неважно сколько ей лет. Это хорошо. А вот обеспеченные карьеристки в 30-40 лет, которые мечутся по гинекологам с проблемами и мечтами о ребенке, и там уже неважно от кого, это очень плохо. Знаю много таких. Вот там реальный ад в голове.
13:32:42 23-01-2025
Гость (13:14:08 23-01-2025) У многих потребительское мировоззрение. Если половозрелая де... Вы, простите, идиот? Дети не должны рожать детей. Для ребенка вынашивание беременности это нехилый такой удар по еще не сформировавшемуся организму. "Хорошо" ему. Такое ощущение, что у нас педофилам прямо зеленый свет дали.
14:12:03 23-01-2025
Гость (13:32:42 23-01-2025) Вы, простите, идиот? Дети не должны рожать детей. Для ребенк... А причем тут педофилы?
14:42:28 23-01-2025
Гость (14:12:03 23-01-2025) А причем тут педофилы?... Да и правда. Чувак, которому без разницы, сколько лет девочке, вступающей в половую связь и считающий, что это хорошо - это, конечно же, совершенно нормально.
14:56:39 23-01-2025
Гость (13:14:08 23-01-2025) У многих потребительское мировоззрение. Если половозрелая де... В 17 лет полом они может и созрели, а головой?
15:02:31 23-01-2025
Гость (14:56:39 23-01-2025) В 17 лет полом они может и созрели, а головой?... ]
Это проблема родителей. Некоторые и к 40 годам не созревают головой, так теперь что?
18:43:39 23-01-2025
Гость (15:02:31 23-01-2025) ...
Пелевин в Снаффе это хорошо описал.
10:17:46 24-01-2025
Гость (13:14:08 23-01-2025) У многих потребительское мировоззрение. Если половозрелая де... И что смогут дать своему ребенку эти ранние родители? Только возможность повторить свою судьбу.
13:16:11 23-01-2025
План и реклама казанцевой по увеличению деторождений?
14:24:34 23-01-2025
Гость (13:16:11 23-01-2025) План и реклама казанцевой по увеличению деторождений?... это ещё с фоткой подсуетились - на фото старорожающие.
на этих детей с новорожденными впервой смотреть до слез больно.
14:27:56 23-01-2025
стыд и срам
14:56:47 23-01-2025
Это же как деградировало наше общество.... Преподносить как достижение то, что ДЕТИ РОЖАЮТ ДЕТЕЙ, еще и гордиться этим и ставить в пример- это уже просто за гранью... Куда мы катимся...
15:04:25 23-01-2025
Гость (14:56:47 23-01-2025) Это же как деградировало наше общество.... Преподносить как ...
Где ты детей увидело, чудо??? И куда ТЫ и тебе подобные катитесь. До лет 30 будете с ними нянчиться?
15:17:13 23-01-2025
Гость (15:04:25 23-01-2025) Где ты детей увидело, чудо??? И куда ТЫ и тебе подобные ... Так-то да, 14-15 это дети. Да и в 17 рожать - не самое подходящее занятие. Скорее всего, этот ребенок так и останется единственным, потому что на него уйдут все силы, и некогда будет ни получать образование, ни дорастать до нормальной работы с нормальной зп. Да и семьи полной там с большой долей вероятности не будет. Точно-точно надо стремиться именно в 17 родить?
14:58:36 23-01-2025
170 без мозглых куриц у которых заиграли гормоны, ну хоть резинками бы пользовались а если юные самцы возжелавшие сиюминутного кекса не признают резинки, то пусть учатся хотя бы вовремя вынимать либо вообще без резины не ныряют.
а то потом будут плакаться доктору что шишка набухла мало ли что можно подхватить пихая в каждую дырку, не зная что ты не первый посетитель.
Ну а девочки еще хуже им лишь бы по хайпится перед девственницами подружками, чтобы те от зависти локти кусали.
А потом хныкают когда пузо растет с каждым днем.
Ну а если отцом детей у малолетних матерей взрослая мразота то дурочки виноваты лишь в том что поддались на уловки уговоры и прочее от голодного педо-самца.
15:20:20 23-01-2025
170 это ни о чем, это скорее говорит о распущенности, о провале воспитания и образования, чем об успешной демогр. политике. А вот если бы 17 000 девушек и юношей или миллион (!!) и все в браке - это было бы ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ достижение, достойное памятника политику.
15:39:41 23-01-2025
Гость (15:20:20 23-01-2025) 170 это ни о чем, это скорее говорит о распущенности, о пров... Не подскажете, где эти миллионы несовершеннолетних будут брать деньги на детей? У государства? Так оно в трубу вылетит, если все сядут на пособия. Работать, по крайней мере за нормальную зп они не могут - у них нет ни образования, ни опыта. Сесть на шею родителям тоже могут не все, да оно родителям вообще надо - тащить на себе "дитачек", которые обженились. Ну и да, кто ж их будет брачевать-то до достижения 18? Или предлагаете узаконить браки лет так с девяти? Не говоря уже об изначально странной логике вашего рассуждения.
21:43:02 23-01-2025
Гость (15:39:41 23-01-2025) Не подскажете, где эти миллионы несовершеннолетних будут бра... Ну смотри даже если каждой малолетней дылде из 170 выдать по миллиону, то на всех 170 мультов.
Точно так же вылетит а уж 17.000 это и вовсе лярд семьсот не слишком ли жирно для 17.000 малолетних дурочек которые чпокнулись и расплодились?
И о да каждая будет скулить что миллиона ей мало, мол 2-3 подавай каждый месяц.
Обидно только за рожденных деток, которым теперь мучится всю жизнь, ведь пока мамы ходят в школу до них нет никому дела кроме бабушек.
Представим что соплячка родила в 11 лет, сама в 5 классе, перейдя в 6 класс в свои 12 лет уже одногодку в детсад ведет.
А в 18 лет в первый класс, а если она еще и мать одиночка без отца ребенка, то будет потом искать оленя, который воспитает двоих детей.
Сама еще ребенок о сути и точно так же на мужика дите скинет а сама по клубам да по поленам.
Такие рожки только так наставляют. А не найдя оленя скулят на СЗ что нет нормального мужика и прочее.
и ведь не каждая пишет о ребенке.
Пойдешь на свидание, пригласит к себе домой, спрашиваешь это твой брат\твоя сестра отвечает нет сын\дочь начинаешь ей говорить правду матку мол нам не по пути выслушиваешь столько грязи в свой адрес.
Хотя пару часов назад она на тебе чуть ли не прыгала от счастья называя любимым зайкой.
00:47:17 24-01-2025
Гость (15:39:41 23-01-2025) Не подскажете, где эти миллионы несовершеннолетних будут бра... девушки и юноши это не дети.
06:41:33 24-01-2025
Мик он же Зевс, вот это вас плющит. Вам 15?