Депутат ГД с Алтая предложила лишить пособия на ребенка некоторых родителей
Законопроект планируют рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Госдумы
20 января 2025, 14:50, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий получать ежемесячные пособия родителям, которые не живут со своими детьми и не участвуют в их воспитании, пишет "Парламентская газета".
Сейчас пособие предоставляется беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, если они являются гражданами России и постоянно проживают на ее территории. Законопроект предлагает предоставлять пособие одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет, совместно с ним проживающему, при условии, что он является гражданином России и постоянно проживает на ее территории.Как рассказала депутат Госдумы Нина Останина, законопроект призван устранить серьезную социальную несправедливость, когда отцы и матери вынуждены делить деньги со своими супругами, которые с ними не проживают и не принимают участия в воспитании детей и семейных делах.
По ее словам, пособия, как и прежде, будут назначаться в беззаявительном режиме, однако родители смогут его оспорить.
"Если человек считает, что пособие незаконно выплачивается второму родителю, не участвующему в воспитании ребенка, он сможет обратиться в Соцфонд. А уже Соцфонд через координацию с органами опеки, которые могут проанализировать ситуацию в семье и вынести вердикт, будет определять, следует изменить порядок выплаты или нет", – пояснила Останина.
Ранее в Госдуме предложили увеличить выплаты на ребенка до 60% от заработка родителя.
15:05:21 20-01-2025
О какой морали в воспитании может учить россиян персонаж родившая и воспитавшая сына-убийцу ???
Наберут в Думу по объявлению ...
15:25:28 20-01-2025
верное решение. Поддерживаю
но здесь надо учесть случае когда женщина не по своей воле не воспитывает детей
например мать одиночка сидит в тюрьме а дети у бабушки, или мать одиночка в больнице в тяжелом и долгом лечении а дети у родственников. в таких случаях лишать пособия нельзя
Есть еще в Китае хорошая практика когда например мужчина бросивший семью вылетает с должности и из партии так как морально несовместим стал занимать посты. А может даже и в тюрьму угодить за это если например отказался платить алименты. То же самое и женщина.
Страх лишиться работы и профилактические беседы органов правопорядка с человеком в 99% случаев предотвращают принятие поспешных решений. Это надо внедрять
16:17:56 20-01-2025
Юмористы! А попробуйте на смешные детские пособия прожить.....поэтому мамочки и работают как стахановцы!!!!!!!
17:10:23 20-01-2025
Гость (16:17:56 20-01-2025) Юмористы! А попробуйте на смешные детские пособия прожить...... Их выплачиваю чтобы помочь детям, а не для того, чтобы ВСЯ семья на них жила. Работать необходимо в любом случае, а не надеяться на кого-либо!
19:45:41 21-01-2025
Здравствуйте. Я согласна с этим изменением. Объясню, мы с мужем воспитываем моих и его ребенка, с матерью судимся уже два года, выплаты получает на сына, хоть всё это время не тратит на него выплаты , а на себя.
13:50:58 22-01-2025
Враньё с детскими пособия я многодетная мама а деньги не получаю.