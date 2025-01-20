Депутат ГД с Алтая предложила лишить пособия на ребенка некоторых родителей

Законопроект планируют рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Госдумы

20 января 2025, 14:50, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий получать ежемесячные пособия родителям, которые не живут со своими детьми и не участвуют в их воспитании, пишет "Парламентская газета".

Сейчас пособие предоставляется беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, если они являются гражданами России и постоянно проживают на ее территории. Законопроект предлагает предоставлять пособие одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет, совместно с ним проживающему, при условии, что он является гражданином России и постоянно проживает на ее территории.Как рассказала депутат Госдумы Нина Останина, законопроект призван устранить серьезную социальную несправедливость, когда отцы и матери вынуждены делить деньги со своими супругами, которые с ними не проживают и не принимают участия в воспитании детей и семейных делах.

По ее словам, пособия, как и прежде, будут назначаться в беззаявительном режиме, однако родители смогут его оспорить.

"Если человек считает, что пособие незаконно выплачивается второму родителю, не участвующему в воспитании ребенка, он сможет обратиться в Соцфонд. А уже Соцфонд через координацию с органами опеки, которые могут проанализировать ситуацию в семье и вынести вердикт, будет определять, следует изменить порядок выплаты или нет", – пояснила Останина.

Ранее в Госдуме предложили увеличить выплаты на ребенка до 60% от заработка родителя.