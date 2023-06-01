Дороги к фатальному шагу. Как понять, что у ребёнка проблемы, и не допустить трагедии

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае о том, почему к детским проблемам нужно относиться по-взрослому

01 июня 2023, 09:45, ИА Амител

К детским проблемам нужно относиться по-взрослому серьёзно, говорит уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева. В День защиты детей, 1 июня, в "Переговорке" на amic.ru эксперт приводит страшную статистику детских суицидов и трагических случаев, объясняет, как разглядеть признаки надвигающейся беды и куда обращаться за помощью. А ещё поговорили об ответственности родителей, разрешивших детям "покататься" на мототехнике, в каких случаях детей изымают из семьи и как сделать счастливее ребёнка из детдома.

Кто в "Переговорке":



Ольга Казанцева родилась 28 ноября 1977 года в г. Таштаголе Кемеровской области.

В 2000 году окончила с отличием Бийский государственный педагогический институт по специальности "Педагог-психолог", в 2008 году защитила кандидатскую диссертацию. В 2015 году завершила обучение в магистратуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Начала трудовую деятельность психологом в средней общеобразовательной школе № 7 г. Бийска. Является автором более 30 научно-методических работ по вопросам сопровождения социально-психологического здоровья детей и профилактики семейного неблагополучия.

19 декабря 2019 года назначена на государственную должность уполномоченного по правам ребёнка в Алтайском крае.

Замужем, воспитывает дочь.

01:59 О празднике 1 июня – откуда он взялся и почему его в основном отмечают на постсоветском пространстве.

03:09 "Отношение к ценности детских жизней принципиально меняется". Об опасностях, которые приносит лето: мототехника, водоёмы и прочее.

06:15 О том, какую ответственность несут родители, разрешившие ребёнку без прав пользоваться мототехникой.

07:53 Об ответственности детей за правонарушения.

09:19 О детской преступности и её причинах.

10:50 Об организациях, которые призывают детей к деструктивному и суицидальному поведению, и о том, как и почему им удаётся завлечь подростков.

13:13 Были ли такие случаи у нас на Алтае и какая профилактическая работа ведётся.

14:32 Как понять, что твой ребёнок готов на фатальный шаг? Рекомендации для родителей.

16:27 Какой возраст у детей самый опасный для попыток суицидов?

17:25 Куда обращаться за помощью, если у ребёнка что-то не так?

18:04 О статистике детских суицидов в Алтайском крае.

19:16 Куда может обратиться сам ребёнок за помощью?

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23:15 Каких детей чаще всего выбирают опекуны и попечители и усыновляют ли алтайских детей иностранцы.

24:40 Какие есть в Алтайском крае формы опеки и попечительства и как можно сделать хоть немного счастливее ребёнка из детского дома.