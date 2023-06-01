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Дороги к фатальному шагу. Как понять, что у ребёнка проблемы, и не допустить трагедии

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае о том, почему к детским проблемам нужно относиться по-взрослому

01 июня 2023, 09:45, ИА Амител

К детским проблемам нужно относиться по-взрослому серьёзно, говорит уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева. В День защиты детей, 1 июня, в "Переговорке" на amic.ru эксперт приводит страшную статистику детских суицидов и трагических случаев, объясняет, как разглядеть признаки надвигающейся беды и куда обращаться за помощью. А ещё поговорили об ответственности родителей, разрешивших детям "покататься" на мототехнике, в каких случаях детей изымают из семьи и как сделать счастливее ребёнка из детдома.

Кто в "Переговорке":

Ольга Казанцева родилась 28 ноября 1977 года в г. Таштаголе Кемеровской области.
В 2000 году окончила с отличием Бийский государственный педагогический институт по специальности "Педагог-психолог", в 2008 году защитила кандидатскую диссертацию. В 2015 году завершила обучение в магистратуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Начала трудовую деятельность психологом в средней общеобразовательной школе № 7 г. Бийска. Является автором более 30 научно-методических работ по вопросам сопровождения социально-психологического здоровья детей и профилактики семейного неблагополучия.
19 декабря 2019 года назначена на государственную должность уполномоченного по правам ребёнка в Алтайском крае.
Замужем, воспитывает дочь.

01:59 О празднике 1 июня – откуда он взялся и почему его в основном отмечают на постсоветском пространстве.

03:09 "Отношение к ценности детских жизней принципиально меняется". Об опасностях, которые приносит лето: мототехника, водоёмы и прочее.

06:15 О том, какую ответственность несут родители, разрешившие ребёнку без прав пользоваться мототехникой.

07:53 Об ответственности детей за правонарушения.

09:19 О детской преступности и её причинах.

10:50 Об организациях, которые призывают детей к деструктивному и суицидальному поведению, и о том, как и почему им удаётся завлечь подростков.

13:13 Были ли такие случаи у нас на Алтае и какая профилактическая работа ведётся.

14:32 Как понять, что твой ребёнок готов на фатальный шаг? Рекомендации для родителей.

16:27 Какой возраст у детей самый опасный для попыток суицидов?

17:25 Куда обращаться за помощью, если у ребёнка что-то не так?

18:04 О статистике детских суицидов в Алтайском крае. 

19:16 Куда может обратиться сам ребёнок за помощью?

20:55 "Угроза жизни и здоровью". В каких случаях в Алтайском крае забирают детей из семей и как часто это происходит?

23:15 Каких детей чаще всего выбирают опекуны и попечители и усыновляют ли алтайских детей иностранцы.

24:40 Какие есть в Алтайском крае формы опеки и попечительства и как можно сделать хоть немного счастливее ребёнка из детского дома.   

Точка невозврата. Какой возраст для детей самый опасный

Ребёнку нужно помогать, ему нужно, чтобы родители стояли на его стороне, подчёркивает уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае
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переговорка

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