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Убийца девочки из Челябинской области сам участвовал в ее поисках

Несколько дней он вводил в заблуждение собственную семью

11 июля 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Мужчина, убивший 11-летнюю школьницу в Челябинской области, несколько дней участвовал в ее поисках. Об этом сообщает Ural Mash.

Супруга задержанного утверждает, что ее муж положительно относился к детям и никого даже пальцем не трогал. При этом сам мужчина с момента пропажи девочки участвовал в поисковой операции, вводя свою семью в заблуждение.

После задержания подозреваемый во всем сознался и показал, где спрятал тело убитой. Он закопал его в лесу по дороге на ферму отца, где работал.

Ранее сообщалось о том, что пропавшую девочку нашли убитой. 

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

16:56:44 11-07-2023

А за что он ее убил то?

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Гость

17:09:34 11-07-2023

Гость (16:56:44 11-07-2023) А за что он ее убил то?... Всм "за что"? Вы считаете, что есть какие-то причины, по которым можно убить? Да еще и ребенка? Ну, наверное, напугала она его, как та девочка, которая через гаражи шла, и чей убийца так оправдывался.

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Гость

02:01:30 12-07-2023

Гость (16:56:44 11-07-2023) А за что он ее убил то?... А за что можно убить 11-летнего ребенка?

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Галина

14:43:45 04-08-2023

Гость (17:09:34 11-07-2023) Всм "за что"? Вы считаете, что есть какие-то причины, по кот... Может он над ней надругался ( она ведь могла рассказать) сколько таких случаев

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