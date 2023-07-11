Убийца девочки из Челябинской области сам участвовал в ее поисках

Несколько дней он вводил в заблуждение собственную семью

11 июля 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мужчина, убивший 11-летнюю школьницу в Челябинской области, несколько дней участвовал в ее поисках. Об этом сообщает Ural Mash.

Супруга задержанного утверждает, что ее муж положительно относился к детям и никого даже пальцем не трогал. При этом сам мужчина с момента пропажи девочки участвовал в поисковой операции, вводя свою семью в заблуждение.

После задержания подозреваемый во всем сознался и показал, где спрятал тело убитой. Он закопал его в лесу по дороге на ферму отца, где работал.

Ранее сообщалось о том, что пропавшую девочку нашли убитой.