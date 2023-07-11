Убийца девочки из Челябинской области сам участвовал в ее поисках
Несколько дней он вводил в заблуждение собственную семью
11 июля 2023, 16:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Мужчина, убивший 11-летнюю школьницу в Челябинской области, несколько дней участвовал в ее поисках. Об этом сообщает Ural Mash.
Супруга задержанного утверждает, что ее муж положительно относился к детям и никого даже пальцем не трогал. При этом сам мужчина с момента пропажи девочки участвовал в поисковой операции, вводя свою семью в заблуждение.
После задержания подозреваемый во всем сознался и показал, где спрятал тело убитой. Он закопал его в лесу по дороге на ферму отца, где работал.
Ранее сообщалось о том, что пропавшую девочку нашли убитой.
16:56:44 11-07-2023
А за что он ее убил то?
17:09:34 11-07-2023
Гость (16:56:44 11-07-2023) А за что он ее убил то?... Всм "за что"? Вы считаете, что есть какие-то причины, по которым можно убить? Да еще и ребенка? Ну, наверное, напугала она его, как та девочка, которая через гаражи шла, и чей убийца так оправдывался.
02:01:30 12-07-2023
Гость (16:56:44 11-07-2023) А за что он ее убил то?... А за что можно убить 11-летнего ребенка?
14:43:45 04-08-2023
Гость (17:09:34 11-07-2023) Всм "за что"? Вы считаете, что есть какие-то причины, по кот... Может он над ней надругался ( она ведь могла рассказать) сколько таких случаев