22-летняя жительница Петербурга стала "Мисс Россия — 2023"
Девушка получила корону, 1 млн рублей и право участвовать в международных конкурсах красоты
09 октября 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Титул "Мисс Россия – 2023" завоевала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.
Девушка получила корону и 1 млн рублей. Также она сможет представлять страну на международных конкурсах красоты "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".
Статус "Вице-мисс Россия – 2023" получили Любовь Хохлова из Якутии и Елизавета Дудина из Тольятти.
Ранее сообщили, что студентка из Барнаула Анжелика Григорьевская вошла в число финалисток конкурса "Мисс Россия".
10:20:43 09-10-2023
Красивая девушка, согласен с выбором жюри !
14:16:56 09-10-2023
А моя девушка тоже поперву получила миллион рублей,назад вернулась и ей ещё добавили пятьсот тысяч за качественную съёмку на экшен камере на шлеме.
14:23:01 09-10-2023
Гость (14:16:56 09-10-2023) А моя девушка тоже поперву получила миллион рублей,назад вер... Загуляем,осень,загуляем...