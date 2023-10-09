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22-летняя жительница Петербурга стала "Мисс Россия — 2023"

Девушка получила корону, 1 млн рублей и право участвовать в международных конкурсах красоты

09 октября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Титул "Мисс Россия – 2023" завоевала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.

Девушка получила корону и 1 млн рублей. Также она сможет представлять страну на международных конкурсах красоты "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

Статус "Вице-мисс Россия – 2023" получили Любовь Хохлова из Якутии и Елизавета Дудина из Тольятти.

Ранее сообщили, что студентка из Барнаула Анжелика Григорьевская вошла в число финалисток конкурса "Мисс Россия".

конкурсы Санкт-Петербург

Комментарии 3

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Гость

10:20:43 09-10-2023

Красивая девушка, согласен с выбором жюри !

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Гость

14:16:56 09-10-2023

А моя девушка тоже поперву получила миллион рублей,назад вернулась и ей ещё добавили пятьсот тысяч за качественную съёмку на экшен камере на шлеме.

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Гость

14:23:01 09-10-2023

Гость (14:16:56 09-10-2023) А моя девушка тоже поперву получила миллион рублей,назад вер... Загуляем,осень,загуляем...

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