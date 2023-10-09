22-летняя жительница Петербурга стала "Мисс Россия — 2023"

Девушка получила корону, 1 млн рублей и право участвовать в международных конкурсах красоты

09 октября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Титул "Мисс Россия – 2023" завоевала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.

Девушка получила корону и 1 млн рублей. Также она сможет представлять страну на международных конкурсах красоты "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

Статус "Вице-мисс Россия – 2023" получили Любовь Хохлова из Якутии и Елизавета Дудина из Тольятти.

Ранее сообщили, что студентка из Барнаула Анжелика Григорьевская вошла в число финалисток конкурса "Мисс Россия".