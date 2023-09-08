Корона для Русских. Интервью с новой "Мисс Барнаул" о красоте, хейтерах и самооценке

Amic.ru пообщался с самой красивой девушкой краевой столицы 2023 года

08 сентября 2023, 08:15, ИА Амител

Регина Русских / Фото: Екатерина Смолихина

Новая "Мисс Барнаул" – 20-летняя студентка АлтГУ Регина Русских. Ее смело можно назвать настоящей русской принцессой, о которой пела группа "Электрофорез" в одноименной песне. И дело не только в запоминающейся фамилии. Девушка любит борщ, русскую баню с веником, катается на лыжах с гор в одном халате, с 18 лет водит машину и для путешествий выбирает Россию. Корреспондент amic.ru прогулялся с Региной по парку "Изумрудный" и спросил, надо ли для победы в конкурсе красоты сидеть на диете, меркантильны ли участницы "Мисс Барнаул" и чем самую красивую девушку города может привлечь обычный парень.

"Видела вживую Вячеслава Зайцева и Александра Васильева"

– Ты приехала в парк на машине. Давно водишь?

– Да, с детства хотела водить. Еще в 17 лет, когда я училась в 10-м классе, я сдала на права, на механику. Потом я год подождала совершеннолетия и в 18 лет получила их. Родители помогли мне с машиной, сейчас езжу на Hyundai Tucson, мне очень нравится.

– Как ты попала на конкурс "Мисс Барнаул"?

– В детстве я ходила в модельную школу, и педагог оттуда посоветовала мне поучаствовать в конкурсе "Мисс Барнаул". До этого я уже участвовала в конкурсе АГУ "Мисс Юридического факультета" на первом курсе, там я победила. Потом пошла на мисс всего университета, он проходил в формате реалити-шоу в несколько этапов, но на последнем я не прошла. Это подвигло меня пойти уже на "Мисс Барнаул", доказать, что я многое могу.

Регина Русских / Фото: Екатерина Смолихина

– То есть у тебя было такое поступательное движение: факультет, университет, город. А к какому из этих конкурсов было сложнее всего готовиться – к первому, последнему или тому, где ты не прошла?

– Наверное, к первому. Тогда я ничего не знала, не понимала, как проходят конкурсы красоты, какие этапы есть и каких нет. Надо было показывать творческие номера, интеллектуальные этапы. И вот на "Мисс Юрфак" я все узнала.

– Чем тебя зацепили конкурсы красоты? Что заставляет тебя идти туда снова и снова?

– Мне нравится атмосфера, появляются новые знакомства, ценный опыт, который не получишь нигде. Сцена, внимание, макияж, прически, красота меня очень цепляет. Вообще сфера моды мне нравится еще с детства. Я с шестого класса и до 18 лет ходила в Школу моды и стиля в Доме художественного творчества для детей на ул. Антона Петрова, там меня звали на съемки, удалось увидеть людей из мира моды в реальности. Мы выступали на подиумах с коллекциями под патронажем Вячеслава Зайцева, участвовали в "Поволжских сезонах" Александра Васильева. Я побывала в качестве модели. Видела вживую и Васильева, и Зайцева. Зайцев мне очень понравился, такой всегда был улыбающийся мужчина. Я раза четыре была на его конкурсах, и всегда он был красиво одет, в шляпке.

"Могу съесть бургер и шаурму"

– Получается, что после школы моды ты пошла на университетский конкурс. Чувствовала превосходство над другими девчонками, которые были твоими соперницами? Ведь ты не новичок, а они только в первый раз узнают весь этот "модный мир".

– Конечно, я чувствовала себя увереннее. Мне даже некоторые говорили, что я выделяюсь среди всех участниц, что я лучше хожу и стою на каблуках. Уверенность очень нужна, чтобы выделяться среди других девушек.

– То есть конкурсы красоты – это не только про внешние данные?

– Конечно нет. Ты должна быть умной, пластичной, сочетать в себе многие вещи. На полуфинале члены жюри смотрели, как мы держимся на публике, как отвечаем на вопросы. Надо было рассказать о себе, представить себя. Ты должна красиво выйти, сделать танец, показать себя и свою походку. Одной внешности мало.

Регина Русских / Фото: Екатерина Смолихина

– Фигура у тебя очень спортивная. В зал ходишь?

– Ну да, я хожу в зал. Стараюсь посещать его по вечерам через день. Я иногда хожу на групповые занятия, также покупала фитнес-марафон в интернете. У меня даже остались видео, по которым я занимаюсь. Всего хожу где-то год. До этого тренировалась дома.

– А какие у тебя параметры тела, если не секрет?

– Обхват груди у меня 81, талия 60 и обхват бедер 91. Но цифры для меня не очень важны, не стремлюсь достичь идеала 90-60-90. Важно, как выглядит человек, а не какие у него параметры.

– Наверное, на диете сидишь и правильно питаешься?

– Нет, на диетах я не сижу и правильного питания не придерживаюсь. Любимое блюдо у меня борщ. Бургер и шаурму съесть тоже могу. Иногда могу и выпить алкоголь в разумных количествах. У меня все компенсирует спорт и наследственность – мама и папа у меня спортивные.

– А кем твои родители работают?

– У папы ИП по грузоперевозкам, а мама работает в страховой фирме.

– Родители поддерживают твое увлечение конкурсами красоты?

– Да, очень поддерживают. Мне помогает их поддержка, воспитание, которое они мне дали. И конкурс они одобрили. Папа был очень счастлив, когда я победила. На "Мисс Барнаул" приехали родственники, даже бабушка. Они были рады, что я в нем участвую. А когда я победила, счастью вообще не было предела.

Интервью с Региной Русских / Фото: Екатерина Смолихина

– Ты сама из Барнаула? Живешь отдельно или с родителями?

– Я родилась в Заринске, потом переехали в Барнаул. Училась в школе в Индустриальном районе, в гимназии № 123, и жила там же. Потом родители построили дом в Первомайском районе, а я осталась жить рядом со школой. Но когда доучилась, то переехала к ним в дом. Потому что с Индустриального района до института дорога по пробкам занимает полтора часа, а с Первомайского района – минут 20, так мне удобнее.

– А как проходит твой день? Во сколько он начинается и заканчивается?

– Если пары с 8 утра, то в 6 утра я должна встать. Час уходит на сборы, минут за 40 до пары я выезжаю. А вообще я люблю подольше поспать. Большую часть времени у меня занимает учеба – стараюсь ходить на все пары, ничего не хочу пропускать. До 18 часов примерно день занят, а потом я еду на тренировку.

"Я каталась на лыжах с горы в одном халате и с полотенцем на голове"

– А много времени уходит на макияж и прическу?

– На самом деле нет. У меня всегда хороший макияж, уложенные волосы, много времени это не занимает – от 30 минут до часа, как у всех.

– Ты ничего в себе меняла? Не увеличивала губы, не делала пластику и не хочешь?

– Нет, пластику я не делала и не собираюсь. Раньше у меня были сделаны ресницы, но сейчас я как-то от этого ушла. Пока меня все устраивает, я не хочу быть похожа на других девушек, хочу быть уникальной и натуральной.

– Где ты покупаешь одежду? В масс-маркетах или же ищешь что-то более изысканное?

– Раньше закупалась в масс-маркетах, а сейчас большую часть одежды покупаю через интернет. Так легче и проще – правда, по размерам не всегда подходит. Я подписана на модных стилистов, барнаульских в том числе, знакома с некоторыми. Ориентируюсь на их мнение. Поэтому плохой одежды у меня нет, все красивое.

Интервью с Региной Русских / Фото: Екатерина Смолихина

– А чем увлекаешься, помимо спорта и бьюти-индустрии? Есть любимая книга и фильм?

– Любимая книга "Мастер и Маргарита", а фильмы я не так часто смотрю. По-настоящему я люблю горные лыжи. Мы с семьей каждую зиму, с моих семи лет, ездим кататься на горных лыжах в Шерегеш, на Телецкое озеро или на Манжерок. Я хорошо катаюсь. Мне нравится скорость. Даже есть видео, где я ехала с горы в одном халате и с полотенцем на голове, в руках у меня был чай. Съемку было сложно организовать – сначала я в теплой одежде доехала до вершины, затем разделась, надела халат, отдала папе теплые вещи и сестра меня фотографировала. Было холодно, но когда ездишь и получаешь красивые снимки, это того стоит.

– Тебе никогда не приходилось в нижнем белье сниматься? Нет такого желания?

– Не приходилось. Но вопрос сложный – если бы мне предложили, я бы над этим подумала. Тут все зависит от того, какого характера эта съемка.

– Есть ли у тебя какое-то правило, слоган по жизни?

– Пока нет, но мне понравилась шуточная цитата, которая была у вас на amic.ru: "Я Русских, я иду до конца". Думаю, это может стать моим слоганом по жизни.

– А по характеру ты оптимист, пессимист или реалист?

– Мне говорят, что я очень оптимистичная. Даже во всяких минусах ищу плюсы. Плохое настроение бывает редко, в такие моменты я покупаю себе мороженое. Ем его и зимой, и летом. Оно действует как антидепрессант.

Интервью с Региной Русских / Фото: Екатерина Смолихина

"В дождь мое платье светилось бы еще сильнее"

– 2 сентября, когда проходил финал "Мисс Барнаул", на улице было дождливо. Ты не боялась, что дождь может всю твою красоту испортить?

– Я переживала за прическу. Но если бы шел дождь, был бы один плюс – мое платье светилось бы еще сильнее. Конечно, в дождь публики было бы меньше, но я не особо переживала насчет этого.

– Перед финалом ты победила в конкурсе онлайн. У тебя было ощущение, что победа у тебя в кармане или еще нет?

– На самом деле нет, ощущения победы тогда не было. Наоборот, я задумывалась, смогу ли стать "Мисс-онлайн" и полноценной "Мисс Барнаул" сразу.

– А какой из этапов конкурса был для тебя самым сложным?

– Полуфинал. Там впервые тебя видят жюри, они смотрят, как ты выглядишь, как держишься на публике. Было три выхода: первый – в свадебных платьях, второй – от бренда дизайнерской одежды, следующий – во всем красном, до этого прошло собеседование жюри, нам задавали вопросы. Это был важный и сложный момент. Именно на полуфинале ты должна показать себя жюри, каждый член жюри выбирал там свои тройки победительниц.

– Когда объявили о твоей победе в конкурсе, как ты отреагировала?

– Это было чувство радости, гордости за себя, что я смогла. Но вместе с тем понимаешь, что все закончилось, ничего больше не будет, поэтому было немного грустно.

– По фотографиям кажется, что платья на финале шикарные и дорогие. Их вам выдают или вы сами покупаете наряды?

– На полуфинале нам давали свадебные платья и платья от бренда. А на финале вечерние платья были свои. Я брала платье напрокат, как и многие другие девушки. Это мне обошлось в 3,5 тысячи рублей.

Интервью с Региной Русских / Фото: Екатерина Смолихина

"Писали, что нормальные девушки дома маринуют грибы"

– А расскажи о своих соперницах. Многие считают, что на конкурсе красоты все друг с другом жестко конкурируют. Или все там дружны?

– Может, у меня был такой состав, но так получилось, что с первой встречи я подружилась с Валерией Гайдуковой, которая стала первой вице-мисс, и с Ксенией Чистовой – второй вице-мисс. Особенно с Лерой почти на каждом фото мы вместе. Я думаю, что если бы мы не стали победительницами, то все равно общались бы. Моя победа ничего не изменила, хотим продолжить общение.

– В прошлом году "Мисс Барнаул" стала Ксения Амелина. Ты с ней общалась? Она тебе чем-то помогала?

– Мы учились с ней в одной школе: № 123. Только она на год старше. Многие участницы прошлого года выставляли истории, звали на кастинг. Я написала Ксюше, спросила о конкурсе, она мне все рассказала. Кроме того, частью конкурса была фотосессия в "Ривер спорт", туда Ксюша тоже приходила. Там было очень хорошо, потому что нам дали возможность отдохнуть. Мы с вице-мисс Валерией Гайдуковой самые последние оттуда ушли. Там были бани, парение. А я очень люблю настоящую русскую баню с веником, поэтому уходить быстро не хотелось.

– А какие качества ты ценишь в людях? Статус и деньги для тебя важны?

– Нет, для меня важны доброта и отзывчивость, а статус и деньги значения не имеют. Конечно, воспитание тоже играет большую роль.

– В комментариях часто пишут, что девушки с конкурса "Мисс Барнаул" – это какие-то "мажорки", дочери богатых родителей, что у них парни-папики, и они очень меркантильные. Это не так?

– Нет, там все обычные девчонки. Это какой-то стереотип у людей. Я считаю себя обычной девушкой, студенткой. И другие такого же мнения о себе. Никакой "звезды" ни у кого там нет.

Интервью с Региной Русских / Фото: Екатерина Смолихина

– А как относишься к хейтерам, к негативным комментариям? Ты уже с таким столкнулась?

– Конечно столкнулась. В первый раз – после того как стала победителем голосования за "Мисс Барнаул" в онлайне. Например, мне писали, что нормальные девушки не участвуют в конкурсах красоты, а сидят дома и маринуют грибы. Писали, что есть более красивые девушки в Барнауле, чем я. Ну так любая девушка из Барнаула может поучаствовать, почему другие не приходят на конкурс? В чем проблема? Это мнение людей, меня это не задевает. Поэтому никому я не отвечаю. Хейт был всегда, от него никуда не денешься.

– Что можешь сказать девушкам, которые бояться хейтеров, сомневаются в себе?

– Не бояться участвовать и использовать любую возможность показать себя. Конкурс открывает возможности не только в Барнауле, но и в других городах.

– У тебя какие возможности открылись? Что хочешь делать?

– Меня зовут на съемки, интервью. Сейчас все ограничивается Барнаулом, но я хотела бы развить это на другие города. Если бы меня позвали участвовать, я бы согласилась.

– На "Мисс Россия" хочешь поехать?

– Да, хочу. Но пока я сама не разбираюсь в этом, прошло меньше недели. Я бы хотела представить край на таком конкурсе, но конкретных разговоров еще не было.

Интервью с Региной Русских / Фото: Екатерина Смолихина

"Ни в коем случае не хочу быть просто домохозяйкой"

– А какие, на твой взгляд, русские девушки?

– Красивые. Пожалуй, самые красивые в мире. А по характеру русские девушки отличаются от других тем, что они и в огонь, и в воду пойдут.

– У тебя, пожалуй, самая русская фамилия – Русских. Что она для тебя значит?

– Значит многое. Мое имя подбиралось специально под фамилию, везде есть буква "Р". Я Русских Регина Сергеевна. Моя сестра – Арина, там тоже везде "Р". Мы с ней родные, но не похожи. Разница у нас 4,5 года. Она мне очень помогала с образами на фотосессию, советовала, поддерживала меня. Подколов по поводу фамилии ни у меня, ни у нее никаких никогда не было. Наоборот, все говорили, какая фамилия красивая. К тому же русская культура и история мне нравится. Сейчас я учусь на юриста, это тоже связано с историей, государством.

– Почему ты выбрала юриспруденцию? Хочешь быть адвокатом?

– С детства меня тянуло к истории, и при выборе своей будущей профессии я точно знала, что это будет что-то связанное с правом. Еще в детстве я говорила, что когда вырасту, надену мантию и буду стучать молоточком. Сначала все думали, что я стану поваром или терапевтом, но я утверждала, что хочу быть судьей. И я все еще своего мнения не изменила. Мне нравится вся эта атмосфера, я проходила практику в судах на первом и втором курсах, и было интересно. Хочу заниматься арбитражными делами. Касаемо вуза, у меня был выбор между алтайским филиалом РАНХиГС и АлтГУ. Выбрала АГУ, потому что он является ведущим. И не пожалела – сейчас мне учеба нравится.

– Не собираешься себе найти богатого мужа и заниматься исключительно семьей, домом?

– Нет, я точно не домохозяйка! Ни в коем случае не хочу ею быть. Нужно работать, чего-то добиваться.

Интервью с Региной Русских / Фото: Екатерина Смолихина

"Россия привлекает меня, потому что это моя родина"

– Ты "Мисс Барнаул" – женское лицо города на год вперед. А город тебе нравится и собираешься ли из него переезжать?

– Да, люблю Барнаул. Многие говорят, что хотели бы отсюда переехать, но пока я не хочу. Не исключаю, что захочу чего-то большего потом. Может быть, это будет Санкт-Петербург. Москва такая суетная, а Питер он очень исторический, ходишь по Невскому и понимаешь, что здесь гуляли цари. Историческая энергетика там чувствуется. Но в любом случае я всегда смогу вернуться в Барнаул, потому что у меня здесь родители, родственники, друзья.

– Ты много путешествуешь?

– Стараюсь. Этим летом я побывала на Байкале. Мы с родителями ездили туда уже второй раз. Папа родился близко к нему, там родственники, поехали на машине, решили заехать в Иркутск и Красноярск. Очень красивые города, добрались до Байкала, там отдохнули у родственников и вернулись. Вообще была в Питере, в Москве и как раз в Самаре на "Поволжских сезонах" в 14 лет. Еще я хотела бы по России попутешествовать – съездить в Крым, Сочи, может быть, Владивосток. Россия привлекает меня, потому что это моя родина. В другие страны тоже было бы интересно съездить отдохнуть, почему нет.

"Поток сообщений от мужчин после победы сильно вырос"

– Ты победила в субботу, 2 сентября. Вот ты в понедельник приходишь в вуз, и какая реакция была у одногруппников и преподавателей?

– Подколов не было, говорили, что не сомневались в моей победе, радовались. Когда я шла по коридорам, меня поздравляли. А преподаватели, не знаю, слышали о моей победе или нет. Из них никто не поздравлял, не акцентировал внимание. У нас пока что новые преподаватели и потоковые лекции, на которых все четыре группы сидят, примерно человек 100. Поэтому о реакции преподавателей я еще не знаю.

– Можно подумать, что у девушки после победы может сильно подскочить самомнение, появиться не только реальная, но и, скажем, воображаемая корона. У тебя такого нет?

– Я не скажу, что зазналась. Я осталась такой же общительной со всеми, какой и была. Нет такого, что корона на голове и общаться ни с кем не буду.

– А какие-то негативные стороны у победы есть?

– Пока я их не обнаружила. С завистью не сталкивалась, все за меня только рады. А плюсов много. Конкурсы учат показывать себя, быть уверенней на публике.

Регина Русских / Фото: Екатерина Смолихина

– У тебя парня сейчас нет?

– Нет, но я хочу. Каждая девушка хочет, я думаю.

– Я к чему спросил... Наверняка заявок в друзья от парней после победы в конкурсе у тебя стало в разы больше?

– Конечно. Поток сообщений от мужчин после победы сильно вырос. Я не была никогда обделена вниманием мужчин, но сейчас его стало еще больше. На следующий день после финала во "ВКонтакте" было сообщений 30 от незнакомых людей, которые поздравляли или хотели познакомиться, в другой сети было где-то 20-25 сообщений. Но мне такое внимание приятно.

– То есть около 60 человек тебе написали. Ты отвечаешь на письма?

– Ну да, могу ответить, могу – нет. Чаще не отвечаю.

– А расскажи парням, которые читают интервью, что они могут сделать, чтобы такая красавица обратила на них внимание?

– Каких-то специальных рецептов у меня нет. Нужно как-то меня удивить, что-то необычное написать. И идеала мужчины тоже у меня нет, не думаю об этом. Наверное, парень должен быть особенным.