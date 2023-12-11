25 человек погибли в Барнауле при пожарах в 2023 году
С начала года в краевой столице зарегистрировали более 1,8 тыс. возгораний
11 декабря 2023, 17:00, ИА Амител
С начала 2023 года в Барнауле произошло 1826 пожаров, при которых погибло 25 человек, сообщает мэрия.
При этом только за последние 10 дней в городе зарегистрировали 50 пожаров с четырьмя жертвами.
Самая частая причина возгораний в этот период – нарушение правил использования печей и электрооборудования, а также их аварийное состояние.
В связи с этим в Барнауле активизировали работу по профилактике бытовых пожаров. Сотрудники ГОЧС, МЧС и районных администраций регулярно проводят профилактические рейды и напоминают горожанам правила безопасности.
В МЧС 11 декабря сообщили, что за прошедшие выходные в регионе потушили 61 пожар. В них погибли пять человек.
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