25 человек погибли в Барнауле при пожарах в 2023 году

С начала года в краевой столице зарегистрировали более 1,8 тыс. возгораний

11 декабря 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С начала 2023 года в Барнауле произошло 1826 пожаров, при которых погибло 25 человек, сообщает мэрия.

При этом только за последние 10 дней в городе зарегистрировали 50 пожаров с четырьмя жертвами.

Самая частая причина возгораний в этот период – нарушение правил использования печей и электрооборудования, а также их аварийное состояние.

В связи с этим в Барнауле активизировали работу по профилактике бытовых пожаров. Сотрудники ГОЧС, МЧС и районных администраций регулярно проводят профилактические рейды и напоминают горожанам правила безопасности.

Фото: мэрия Барнаула

В МЧС 11 декабря сообщили, что за прошедшие выходные в регионе потушили 61 пожар. В них погибли пять человек.