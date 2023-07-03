В доме будет один подъезд и 163 квартиры

03 июля 2023, 12:33, ИА Амител



































































Проект ЖК на ул. Нагорная 6-я, 15г/12 / Фото: Алексей Квасов

В квартале на ул. Нагорной в Барнауле планируют построить 25-этажный дом. Его возведет компания "Шотландия", входящая в ГК "Союз". Фирма в начале 2023 года приобрела с торгов три крупных земельных участка в микрорайоне, на которых в будущем сможет построить семь многоэтажек. Девелопер уже начал строить два дома, а проект третьего презентовал на градсовете в конце июня.

Квартиры с комфортом

Участок под 25-этажным домом состоит из двух частей: его "рассекает" квартальный проезд. В левой части площадки появится открытая парковка, справа – дом, подземный паркинг на 73 машино-места и дворовое благоустройство.

В высотке предусмотрено 163 квартиры, рассчитанных на 406 жителей. На каждом этаже будет по восемь квартир (три – однокомнатные, три – двухкомнатные, две – "трешки"). Площадь объектов – от 40 до 104 квадратных метров. В верхней части здания расположатся квартиры повышенной комфортности: у них предусмотрены более высокие потолки и панорамное остекление.

В цокольном этаже дома запроектированы кладовые, а во входном узле первого этажа –колясочные. Во дворе планируется сделать благоустройство с использованием дерева, металла, микрорельефа, многолетних деревьев.

Генплан участка на ул. Нагорная 6-я, 15г/12 / Фото: Алексей Квасов

По словам автора, архитектора Алексея Квасова, здание спроектировано из нескольких элементов: у дома будет светлая сторона, выходящая во двор, и темная, смотрящая на угол.

Фасады ЖК отделают разными материалами: керамическим кирпичом, светло-серой и черной плиткой, а также матовый композитным материалом.

Принцип контраста

Несколько членов градсовета спросили у архитектора, почему он выбрал темные оттенки для ЖК. Член комиссии Евгений Носенко обратил внимание, что микрорайон на ул. Нагорной получается "разношерстным": уже построенные и только возводимые дома не гармонируют друг с другом.

"Вы говорите: "Мы хотим отстроить заново видение [квартала] и поставить новую цепь домов. Но почему вы никаким образом не учитываете то, что есть уже? Цветовая группы и фасад дома абсолютно контрастируют с тем, что есть", – сказал Носенко.

Квасов в защиту ответил, что принцип контраста – это не обязательно плохо. Он объяснил: поддержать соседние здания можно не только с помощью цвета, но также за счет использования одинаковых материалов (кирпич), больших витражей.

"Мы не идем по пути "похожести". Нам он не очень интересен и не близок. Хотелось бы внести новый взгляд на архитектуру в этом месте", – ответил автор.

Генплан участка на ул. Нагорная 6-я, 15г/12 / Фото: Алексей Квасов

Директор строительной компании "Алгоритм" Ксения Белоусова отметила, что в проекте на фасадах предусмотрены открытые лоджии, которые собственники квартир могут застеклить. Это изменит облик здания.

Алексей Квасов пояснил, что это не лоджии, а небольшие французские балконы (их глубина всего 60 см), которые несут двойную функцию: они делают фасады более эстетичными и подходят для размещения кондиционеров. Остеклить эти элементы будет проблематично.

Возникли у комиссии вопросы и к этажности дома: почему архитекторы разработали проект в 25 уровней, а не ниже. Квасов ответил, что при работе руководствовался утвержденным администрацией проектом планировки квартала и заданием заказчика.

"Это вопрос к разработчикам проекта планировки, которые задали эти параметры. Проект планировки был утвержден и на угол сделать акцент. Вроде бы логично", – сказал он.

В результате проект решили поддержать.