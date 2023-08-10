26 человек получили травмы на Алтае с начала 2023 года из-за электросамокатов

Такие данные привели в краевой ГИБДД

10 августа 2023, 08:14, Вячеслав Кондаков

Фото: сайт Барнаула

В Алтайском крае с начала 2023 года произошло 32 ДТП с участием электросамокатов. В них пострадали 26 человек. Такие данные во время пресс-конференции 9 августа привел начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев. В общей сложности с начала года сотрудники полиции привлекли к ответственности 501 человека.

В прошлом году, напомнил Перцев, не было правил дорожного движения для водителей самокатов. В этом же у сотрудников ГИБДД появилась возможность штрафовать людей, которые ездят по тротуарам на большой скорости. Для сравнения: в 2022-м по вине водителей СИМ в Алтайском крае произошло 15 аварий. В одной из них даже погибла девушка. Она ехала на электросамокате, не справилась с управлением и упала на асфальт. Через некоторое время пострадавшая скончалась в больнице. В этом году ситуация ухудшилась. Чаще всего нарушают правила подростки, которые ездят по тротуару вдвоем или переезжают дорогу в неразрешенном месте.

В целом, характеризуя ситуацию с электросамокатами в Алтайском крае, Владислав Перцев назвал ее стабильной. Он призвал подростков и их родителей ответственнее относиться к управлению самокатами.

"В целом ситуация управляемая. Родители должны быть более ответственны и рассказывать детям о том, как управлять самокатами. Мы обращаемся к ним, но пока нас плохо слышат", – отметил Владислав Перцев.

Напомним, что с 1 марта в России действуют правила дорожного движения для СИМ. По ним средства индивидуальной мобильности могут ездить по дорогам только со скоростью 25 км/ч. Пересекать проезжую часть даже по пешеходным переходам на электросамокате нельзя. По дороге можно ездить лишь по правому краю в один ряд по ходу движения и только если на трассе нет велосипедной или велопешеходной дорожки.

Полный список правил можно прочитать здесь.