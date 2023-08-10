26 человек получили травмы на Алтае с начала 2023 года из-за электросамокатов
Такие данные привели в краевой ГИБДД
10 августа 2023, 08:14, Вячеслав Кондаков
В Алтайском крае с начала 2023 года произошло 32 ДТП с участием электросамокатов. В них пострадали 26 человек. Такие данные во время пресс-конференции 9 августа привел начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев. В общей сложности с начала года сотрудники полиции привлекли к ответственности 501 человека.
В прошлом году, напомнил Перцев, не было правил дорожного движения для водителей самокатов. В этом же у сотрудников ГИБДД появилась возможность штрафовать людей, которые ездят по тротуарам на большой скорости. Для сравнения: в 2022-м по вине водителей СИМ в Алтайском крае произошло 15 аварий. В одной из них даже погибла девушка. Она ехала на электросамокате, не справилась с управлением и упала на асфальт. Через некоторое время пострадавшая скончалась в больнице. В этом году ситуация ухудшилась. Чаще всего нарушают правила подростки, которые ездят по тротуару вдвоем или переезжают дорогу в неразрешенном месте.
В целом, характеризуя ситуацию с электросамокатами в Алтайском крае, Владислав Перцев назвал ее стабильной. Он призвал подростков и их родителей ответственнее относиться к управлению самокатами.
"В целом ситуация управляемая. Родители должны быть более ответственны и рассказывать детям о том, как управлять самокатами. Мы обращаемся к ним, но пока нас плохо слышат", – отметил Владислав Перцев.
Напомним, что с 1 марта в России действуют правила дорожного движения для СИМ. По ним средства индивидуальной мобильности могут ездить по дорогам только со скоростью 25 км/ч. Пересекать проезжую часть даже по пешеходным переходам на электросамокате нельзя. По дороге можно ездить лишь по правому краю в один ряд по ходу движения и только если на трассе нет велосипедной или велопешеходной дорожки.
Полный список правил можно прочитать здесь.
08:39:38 10-08-2023
Просто так эти самокатные конторы в ауле появиться не могут. Назовите чинушку которая, согласовала этот геморрой .
08:43:04 10-08-2023
Пусть дети ездят на обычных самокатах - для здоровья полезно и не разогнаться на них. Сами не убьются и других не убьют. А электросамокаты пусть будут 18+
09:37:37 10-08-2023
ыть (08:43:04 10-08-2023) Пусть дети ездят на обычных самокатах - для здоровья полезно... Так и 18+ на них носятся сломя голову. Это проблему не решит.
10:10:04 10-08-2023
Так и 18+ на них носятся сломя голову. Это проблему не решит.------- ну так и на авто носятся, а они все 18+! Запрещать их надо?))
10:19:55 10-08-2023
Гость (10:10:04 10-08-2023) Так и 18+ на них носятся сломя голову. Это проблему не решит... Нет, ибо на авто носятся по дорогам, а на этих самокатах по тротуарам, где люди ходят.
10:16:21 10-08-2023
вы ещё ножи на кухне запретите!
11:23:48 10-08-2023
Убирайте их из города. Пусть в парках катаются и вообще, откуда они взялись?
11:28:22 10-08-2023
Гость (11:23:48 10-08-2023) Убирайте их из города. Пусть в парках катаются и вообще, отк... А зачем они в парках? Там тоже люди ходят. Пусть в лесу катаются.
14:57:13 10-08-2023
Гость (11:28:22 10-08-2023) А зачем они в парках? Там тоже люди ходят. Пусть в лесу ката... а в лесу белки
15:27:29 10-08-2023
Гость (14:57:13 10-08-2023) а в лесу белки... И волки. Уже просто обхохотались над некоторыми "горожанами"
12:20:14 10-08-2023
а на этих самокатах по тротуарам, где люди ходят.---- а что, кто то пострадал от них физически разве? Или только у страха глаза велики?) В статье речь идет о травмах самих самокатчиков, но это их выбор.
12:23:46 10-08-2023
А зачем они в парках? Там тоже люди ходят. Пусть в лесу катаются.------ А зачем они в лесу? Там тоже люди ходят. Пусть в горах катаются)))
14:57:38 10-08-2023
Гость (12:23:46 10-08-2023) А зачем они в парках? Там тоже люди ходят. Пусть в лесу ката... а горах козлы
12:54:32 10-08-2023
Это только тех посчитали, кто обратился. А ведь есть еще и те сбитые самокатами, которые не стали оформлять ДТП... Жили же как-то без них, не такая уж они необходимость, просто веяние времени, очередная блажь, волна, на которой кто-то хочет заработать.
14:58:10 10-08-2023
Гость (12:54:32 10-08-2023) Это только тех посчитали, кто обратился. А ведь есть еще и т... так и без автомобилей как-то жили. и без обуви
16:13:53 10-08-2023
Гость (10:19:55 10-08-2023) Нет, ибо на авто носятся по дорогам, а на этих самокатах по ... Некоторые и на машинах носятся по тротуарам. Некоторые пешеходы воображают себя бессмертными и носятся по проезжей части.