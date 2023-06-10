Девять электросамокатчиков получили серьезные травмы в ДТП на дорогах Барнаула

В Барнауле ГИБДД выписала более 300 штрафов электросамокатчикам и тем, кто катается на других средствах индивидуальной мобильности

10 июня 2023, 07:20, ИА Амител

Электросамокат в Барнауле / Фото: amic.ru

Девять электросамокатчиков попали в ДТП на дорогах Барнаула в 2023 году и получили в них травмы разной степени тяжести. Все они обратились за медицинской помощью, рассказали amic.ru в отделе пропаганды барнаульской ГИБДД.

"С электросамокатами было девять серьезных ДТП. В них все девять пострадавших – самокатчики, они получили травмы разной степени тяжести и обратились в больницы за медицинской помощью. Смертельных случаев не было", – сообщили в барнаульской ГИБДД.

Всего в Алтайском крае с начала весны и до 7 июня произошло 13 ДТП с участием водителей СИМ, рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции региона Игорь Костюченко на онлайн-конференции 7 июня. При этом в пяти случаях водители пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, что категорически запрещено.

Отметим, что последнее время в Барнауле случалось сразу несколько ДТП с электросамокатами. Так, в ночь на 6 июня на улице Антона Петрова водитель Hyundai Solaris сбил человека на электросамокате. А 9 июня 34-летний мужчина на перекрестке пр. Ленина и ул. Титова наехал на девушку, которая пересекала проезжую часть на электросамокате. Пострадавшую госпитализировали. Кроме того, мальчика на электросамокате 2 июня сбила и жительница Горняка. Ребёнок попал в больницу.

На конец мая в Барнауле ГИБДД выписала более 300 штрафов электросамокатчикам и тем, кто катается на других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Напомним, что с 1 марта в России действуют правила дорожного движения для электросамокатов и СИМ. По ним электросамокаты и СИМ могут ездить по дорогам только со скоростью 25 км/ч. Пересекать проезжую часть даже по пешеходным переходам на электросамокате нельзя. По дороге на самокате можно ездить лишь по правому краю в один ряд по ходу движения и только если на трассе нет велосипедной или велопешеходной дорожки.

Полный список правил можно прочитать здесь. Кроме того, в Барнауле эти нормы недавно дополнили местные депутаты. Они запретили оставлять самокаты на газонах, велодорожках и на остановках общественного транспорта.