Девять электросамокатчиков получили серьезные травмы в ДТП на дорогах Барнаула
В Барнауле ГИБДД выписала более 300 штрафов электросамокатчикам и тем, кто катается на других средствах индивидуальной мобильности
10 июня 2023, 07:20, ИА Амител
Девять электросамокатчиков попали в ДТП на дорогах Барнаула в 2023 году и получили в них травмы разной степени тяжести. Все они обратились за медицинской помощью, рассказали amic.ru в отделе пропаганды барнаульской ГИБДД.
"С электросамокатами было девять серьезных ДТП. В них все девять пострадавших – самокатчики, они получили травмы разной степени тяжести и обратились в больницы за медицинской помощью. Смертельных случаев не было", – сообщили в барнаульской ГИБДД.
Всего в Алтайском крае с начала весны и до 7 июня произошло 13 ДТП с участием водителей СИМ, рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции региона Игорь Костюченко на онлайн-конференции 7 июня. При этом в пяти случаях водители пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, что категорически запрещено.
Отметим, что последнее время в Барнауле случалось сразу несколько ДТП с электросамокатами. Так, в ночь на 6 июня на улице Антона Петрова водитель Hyundai Solaris сбил человека на электросамокате. А 9 июня 34-летний мужчина на перекрестке пр. Ленина и ул. Титова наехал на девушку, которая пересекала проезжую часть на электросамокате. Пострадавшую госпитализировали. Кроме того, мальчика на электросамокате 2 июня сбила и жительница Горняка. Ребёнок попал в больницу.
На конец мая в Барнауле ГИБДД выписала более 300 штрафов электросамокатчикам и тем, кто катается на других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).
Напомним, что с 1 марта в России действуют правила дорожного движения для электросамокатов и СИМ. По ним электросамокаты и СИМ могут ездить по дорогам только со скоростью 25 км/ч. Пересекать проезжую часть даже по пешеходным переходам на электросамокате нельзя. По дороге на самокате можно ездить лишь по правому краю в один ряд по ходу движения и только если на трассе нет велосипедной или велопешеходной дорожки.
Полный список правил можно прочитать здесь. Кроме того, в Барнауле эти нормы недавно дополнили местные депутаты. Они запретили оставлять самокаты на газонах, велодорожках и на остановках общественного транспорта.
08:26:23 10-06-2023
Велосипедист должен слезть с велика и в пешем порядке пересечь зебру, ведя свой транспорт рядом. А с самокатом так нельзя?
12:34:21 10-06-2023
Вчера шла пешком по тратуру две остановки, люди едут на самокатах и велосипедах, надо быть осторожным, чтобы не сбили, для пешеходов уже не где дорог нет, во дворах не пройти, машины едут, как по проезжей части, на тротуарах велосипедисты, а теперь ещё и самокатчики добавились, нужен закон запрещающий ездить там где дорога для пешеходов.
12:46:51 10-06-2023
Абсолютно нелогичное ограничение скорости на дороге. При совершении любого маневра на дороге водитель самоката или велосипедист как раз и подвергаются наибольшему риску из-за меньшей, нежели у авто, скорости. А за езду по пешеходным переходам надо карать предельно жёстко, ибо это является созданием потенциальной опасности для людей.
13:25:06 10-06-2023
Нельзя как?
16:47:36 11-06-2023
запретите вы их уже к чертовой матери, чего ждать? смерти ребенка под колесами, смерти и увечий инвалидизирующих самих самокатчиков? З А П Р Е Т И Т Ь !!!! а также ужесточить контроль (увеличьте патрули или ещё как-то, гражданские патрули с правом штрафовать) над исполнениями уже принятых ограничений в отношении самокатов