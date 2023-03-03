Какие правила дорожного движения ввели для водителей электросамокатов и скутеров?

Правила для электросамокатов, скутеров, гироскутеров и других СИМ заработали в России с 1 марта

03 марта 2023, 06:49, ИА Амител

Электросамокатчик / Фото: amic.ru

С 1 марта в России ввели правила дорожного движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (сокращённо – СИМ). К таковым относятся электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и подобные им устройства. Теперь их водители должны будут соблюдать ряд правил. Amic.ru рассказывает, что изменилось для любителей покататься на электросамокатах и скутерах.

С какой скоростью могут ездить электросамокаты?

Электросамокаты и другие СИМ могут ездить с максимальной скоростью 25 км/ч. При этом если водитель СИМ является помехой для пешеходов, то он должен спешиться или снизить скорость. Пешеходам водители СИМ также всегда должны уступать.

Что запрещено электросамокатчикам?

Для электросамокатов и всех СИМ ввели ряд запретов. Им нельзя:

– управлять в состоянии алкогольного опьянения;

– управлять, не держась за руль хотя бы одной рукой;

– перевозить груз, выступающий более чем на 0,5 м по длине и ширине;

– "катать" пассажиров, если конструкция этого не позволяет;

– перевозить детей до 7 лет, если конструкция это не предусматривает;

– поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайными путями и на трассах, с двумя и более полосами для движения. Исключением может быть только случай, когда из правой полосы разрешён поворот налево и дорога в велосипедной зоне;

– буксировать СИМ или позволять устройству буксировать какое-либо транспортное средство. "Тянуть" можно только специальные прицепы для СИМ;

– двигаться в зоне действия знака "Движение пешеходов запрещено".

В каком возрасте можно ездить на СИМ?

Самостоятельно на электросамокатах и других СИМ не смогут кататься дети от 7 до 14 лет. Им позволено ездить на них только в сопровождении взрослых и лишь по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон.

Дети до 7 лет могут ездить на СИМ только в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон.

Все остальные в соответствии с правилами могут "кататься" на средствах индивидуальной мобильности.

Нужно ли получать права для СИМ?

Нет, не нужно. Но инспекторы ГИБДД могут остановить водителя и, например, отправить его на медосвидетельствование или выписать ему штраф за нарушение правил.

Где можно ездить на электросамокате?

Водителям СИМ можно ехать по велосипедной и велопешеходной дорожке, по проезжей части велосипедной зоны и по полосе для велосипедистов.

По пешеходной зоне и по тротуару проехать также можно, если СИМ не тяжелее 35 кг. При этом рядом не должно быть велосипедной или велопешеходной дорожки (или проехать по ним не должно быть возможности). Также по тротуару и по пешеходной зоне можно ехать, если водитель СИМ сопровождает ребёнка до 14 лет.

Запрещено ездить по автомагистрали и пересекать проезжую часть по пешеходным переходам.

Электросамокат

По проезжей части ездить на электросамокате нельзя?

Можно, но лишь по правому краю в один ряд по ходу движения и только если на дороге нет велосипедной или велопешеходной дорожки (или двигаться по ней нельзя). Максимальная скорость на дороге – не более 60 км/ч. Обгонять машины и объезжать их слева запрещено.

Кроме того, СИМ должен быть оборудован тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями и фарой белого цвета впереди с фонарём.

Электросамокаты должны подчиняться сигналам светофора?

Да, они должны слушаться сигналов светофора в виде силуэта пешехода при езде по тротуару и пешеходной дорожке. Если водители СИМ едут по велосипедной и велопешеходной дорожке, то на них распространяется сигнал в виде силуэта велосипедиста.

Когда водители СИМ должны включать фары?

В тёмное время суток независимо от освещения дороги и в условиях недостаточной видимости. В тоннелях на СИМ должны гореть фары, если оно движется. Вместо фар можно использовать и фонарь.

Электросамокаты

Кому должны уступать дорогу водители СИМ?

Они должны уступить дорогу автомобилям при выезде из жилой зоны, а также при пересечении дороги вне перекрёстка. В жилой зоне водители электросамокатов обязательно уступают дорогу пешеходам. Но последние не должны становиться необоснованной помехой для СИМ.

Преимущество СИМ имеют, когда двигаются по главной дороге. Автомобилисты уступят дорогу СИМ при повороте налево или направо в случае, когда СИМ пересекает ту часть дороги, на которую поворачивает машина.

На регулируемых пешеходных переходах автомобили должны дать СИМ закончить пересечение дороги.

В велосипедной зоне электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности имеют преимущество над машинами и могут двигаться по всей ширине проезжей части.

Есть ли наказание за нарушение правил?

Да, за нарушение правил электросамокатчикам грозит административный штраф 800 рублей. А вождение СИМ пьяным – от 1 до 1,5 тысячи рублей.