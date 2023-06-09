30 сантиметров осталось до критической отметки подтопления в Сростках

В верховьях Катуни уровень воды начал снижаться, но из-за ливней вторая волна паводка может пойти по другому сценарию

09 июня 2023, 10:28, Ирина Киселева

Фото: amic.ru

Уровень воды в Катуни вблизи села Сростки из-за активного снеготаяния в горах Алтая за последние сутки вырос еще на 18 сантиметров, установившись на отметке 540. На данный момент до критического значения остается 30 сантиметров. Об этом amic.ru сообщила ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

В Усть-Пристани Обь 9 июня поднялась до 518 сантиметров. Критический уровень составляет 580 сантиметров. В Барнауле – еще на 27 сантиметров. Сейчас она держится на уровне 430 сантиметров при критическом показателе 560.

"Достижение опасного уровня в Барнауле, Усть-Пристани возможно, но не выше. Больше всего мы переживаем за Сростки. Сейчас обнадеживает, что река Катунь уже начала останавливаться. В Чемале сегодня только плюс 7 сантиметров. А в верховьях, в Тюнгуре, зафиксировали спад: утром 9 июня минус 5 сантиметров", – сообщила гидролог.

Собеседница отметила, что сейчас все будет зависеть от погоды. В ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют сильные ливневые дожди, как в Алтайском крае, так и в Республике Алтай. Они могут осложнить обстановку со второй волной паводка.

Как ранее сообщал amic.ru, в Республике Алтай из-за второй волны паводка в Улаганском, Турочакском, Чемальском, Майминском и Чойском районах 8 июня ввели режим повышенной готовности. В селе Балыкча в Улаганском районе уже подтоплено более 50 приусадебных участков у реки Чулышман. Перекрыто движение на двух участках региональных дорог.