38 детсадов и 19 школ не будут работать 9 января в Барнауле
Из-за отключений воды приостановится деятельность и некоторых организаций допобразования
08 января 2025, 14:38, ИА Амител
38 детсадов и 19 школ не будут работать из-за отключения воды в Барнауле, которое продлится с 22:00 8 января до 22:00 9 января. Об этом сообщает пресс-служба "Росводоканала Барнаул" в Telegram-канале.
Так, 9 января не будут работать следующие детские сады: № 22, 109, 16, 101, 53, 107, 23, 50, 193, 116, 12, 241, 133, 168, 213, 164, 58, 141, 93, 94, 131, 272, 134, 258, 128, 162, 146, 37/1, 215, 166, 28, 263, 279, 92, 48, 261, 140, 183 (РЖД).
Также свою работу остановят школы № 40, 45, 103, 69, 42, 130, 86, 55, 70, 80, 37, 64, 60, 68, 110, 56, 78, 10, 3. Не будет работать краевое учреждение Профессиональный лицей № 12 (Ленина 89), частная школа Фриона (Воронежская, 2) и Барнаульская классическая школа (Червонная, 8г).
Кроме того, не будет работать Центр развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района, Центр дополнительного образования детей "Память", Барнаульская городская станция юных техников, Барнаульский городской детско-юношеский центр, Городской психолого-педагогический центр "Потенциал", детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Валеологический центр", центр отдыха и оздоровления "Каникулы".
Напомним, в Барнауле реализуется крупный инфраструктурный проект, предусматривающий реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения. Модернизация городской коммунальной сети обеспечит качественным водоснабжением около 190 тыс. барнаульцев. Ранее масштабное отключение воды в Барнауле планировали провести в середине декабря.
На предстоящем этапе реконструкции будет произведена врезка вновь построенного водовода диаметром 1 тыс. мм, а также замена запорно-регулирующей арматуры на основных водоводах. Работы планируется выполнить с 22:00 8 января до 22:00 9 января.
20:31:00 08-01-2025
А горячая вода будет???
21:38:38 08-01-2025
В Барнауле январь лучший месяц для модернизации подземных водопроводов и канализации?
Почему не провели эти работы с 3 по 5 января 2025 года или не перенесли их на конец мая 2025 года?
09:23:57 09-01-2025
Гость (21:38:38 08-01-2025) В Барнауле январь лучший месяц для модернизации подземных во... 28го бы отключили и ушли на выходные, а 9го доделали бы.
21:42:22 08-01-2025
Новогодний подарок детям и взрослым от Администрации Барнаула.