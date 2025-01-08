38 детсадов и 19 школ не будут работать 9 января в Барнауле

Из-за отключений воды приостановится деятельность и некоторых организаций допобразования

08 января 2025, 14:38, ИА Амител

Школьные учебники / Фото: unsplash.com

38 детсадов и 19 школ не будут работать из-за отключения воды в Барнауле, которое продлится с 22:00 8 января до 22:00 9 января. Об этом сообщает пресс-служба "Росводоканала Барнаул" в Telegram-канале.

Так, 9 января не будут работать следующие детские сады: № 22, 109, 16, 101, 53, 107, 23, 50, 193, 116, 12, 241, 133, 168, 213, 164, 58, 141, 93, 94, 131, 272, 134, 258, 128, 162, 146, 37/1, 215, 166, 28, 263, 279, 92, 48, 261, 140, 183 (РЖД).

Также свою работу остановят школы № 40, 45, 103, 69, 42, 130, 86, 55, 70, 80, 37, 64, 60, 68, 110, 56, 78, 10, 3. Не будет работать краевое учреждение Профессиональный лицей № 12 (Ленина 89), частная школа Фриона (Воронежская, 2) и Барнаульская классическая школа (Червонная, 8г).

Кроме того, не будет работать Центр развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района, Центр дополнительного образования детей "Память", Барнаульская городская станция юных техников, Барнаульский городской детско-юношеский центр, Городской психолого-педагогический центр "Потенциал", детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Валеологический центр", центр отдыха и оздоровления "Каникулы".

Напомним, в Барнауле реализуется крупный инфраструктурный проект, предусматривающий реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения. Модернизация городской коммунальной сети обеспечит качественным водоснабжением около 190 тыс. барнаульцев. Ранее масштабное отключение воды в Барнауле планировали провести в середине декабря.

На предстоящем этапе реконструкции будет произведена врезка вновь построенного водовода диаметром 1 тыс. мм, а также замена запорно-регулирующей арматуры на основных водоводах. Работы планируется выполнить с 22:00 8 января до 22:00 9 января.