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Мэр Киева и боксёр с мировым именем Виталий Кличко отмечает 19 июля свой 50-й день рождения. Этот политик очень хорошо известен своими убойными фразами, смысл которых, как представляется, иногда непонятен даже ему.

Предлагаем прочитать подборку самых смешных высказываний Кличко и посмотреть несколько видео с казусами от бывшего боксёра, а ныне киевского городского головы.

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

На вопрос, где находится его жена: "Она находится всюду. Она находится в Киеве. Сегодня она полетела в Германию на съезд благотворительного фонда. Она работает по всему миру. Она находится там, где нахожусь и я".

Общественный деятель подошёл к Кличко с вопросом: "Гражданин мэр, вы, как солдат Советской Армии, отмечаете 23 Февраля?". Кличко ответил: "Нет, я отмечаю этот праздник в другой день".

"У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю почему".

"Гордо встану грудью за спиной Украины".

"Моя рука открыта для вас…"

"Всё же шли в парламент работать головой. Головой у некоторых не очень получается, поэтому в ход пошли кулаки. Как профессионал в этом деле, могу сказать, что кулаками у них тоже не очень хорошо получалось".

"Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме и просил бы также всех киевлян точно так же с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовке к земле".

"В Одесской области город, пятьдесят километров, недалеко… Пятьдесят километров… Знаете, не в километрах расстояние измеряется. Два часа! Пятьдесят километров нужно ехать два часа".

"Я захожу там, где готов заходить".

"Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её надо подогреть".

"Если человек надел форму СС, то есть, чёткое, он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя. И те люди, которые… Есть очень много по этому поводу точек зрения. Я чётко придерживаюсь и чётко понимаю, что те проявления, если вы уже так ребром ставите вопрос, что якобы мы".

"Хочу обратить внимание всех. Я встречался со многими милиционерами, которые погибли, с людьми и демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос…"

"Я не ходил с кабинета, не смотрел, я проходил посмотрел кабинеты, кабинеты мне не важно. Я готов работать, главное, чтобы эта работа была эффективная, а не там, где ты сидишь".

"Политика стала важной частью моей жизни. Она напоминает банку с тараканами. Тут кто кого обхитрит, кто кого обманет. И даже если политики применяют запрещённые приёмы друг против друга, они опять встречаются в этой банке".

"Очень многие политики стараются говорить на такой терминологии и так умно, что там можно час слушать, а потом спросить его, что ты понял из всего этого сказанного, и человек не может абсолютно ничего пересказать".

"У нас есть… что было. Мы об этом говорили. Сегодняшняя ситуация, которая есть. И нужно смотреть, какой мы можем…Что делать…"

"Говорят, что нет бронежилетов, но это физическая защита. Самый главный бронежилет для каждого из вас, у кого есть – мать, жена, дети… Социальные стандарты – вот это бронежилет. Когда каждый знает: не дай Бог что произойдёт с ним – его семья получит хорошую компенсацию и не будет нищенствовать, и государство будет заботиться о них, и у них есть нормальные стандарты жизни. Вот это бронежилет".

"Проблема, с которой мы столкнулись, – результат бездарной политики всего руководства страны и не надо искать причину в людях. Не стоит думать, что всё то, что происходит на площадях всей страны, – надуманные вещи со стороны маленькой группы экстремистов".

"Чем старше человек, тем больше ему лет".

"В Соединённых Штатах кулаки боксёров приравниваются к оружию, а кулаки чемпиона мира можно назвать ядерным оружием. Думаю, что это оружие мы пока не будем применять".

"Мы можем всё, но не то, что только можно, и не так, как только, в том в смысле, что толком мы можем понять, и тогда возможности будут совершенно возможными, при условии, что ограниченность их станет совершенно предельной и станет решающим пределом для всего этого…"

"Поздравляю с первым сентября и хочу заметить, что это не только первый день осени, но и первый день сентября".

Впервые данный материал был опубликован на amic.ru 19 июля 2017 года