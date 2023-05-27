Рядовые сотрудники вузов, согласно официальной статистике, получают в среднем от 37 до 52 тысяч рублей

27 мая 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: asu.ru

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров стал рекордсменом среди руководителей алтайских вузов по размеру зарплаты за 2022 год. В среднем в месяц Бочаров зарабатывал по 403 728 рублей, или около 4,85 млн в год, следует из информации на сайте опорного университета. Ни один из других ректоров в прошлом году не получал и 300 тысяч рублей в месяц.

Как следует из опубликованных документов, в АлтГУ, кроме Бочарова, высокими зарплатами из руководства могут похвастать первый проректор по учебной работе Евгения Жданова (300 тысяч рублей в месяц) и проректор по воспитательной работе и дополнительному образованию Ксения Иконникова (250 тысяч рублей). Президент вуза Сергей Землюков получил 1,897 млн за год, или почти по 160 тысяч ежемесячно. При этом среднемесячная зарплата работников вуза (без учёта руководства) в АлтГУ в 2022 году составляла 52 806 рублей.

На втором месте среди самых богатых ректоров находится руководитель АлтГПУ Ирина Лазаренко. Её среднемесячный доход был равен 302 928 рублям. Правда, среди сотрудников педуниверситета Лазаренко оказалась не самой богатой. Её обогнал проректор по развитию и международной деятельности Евгений Кайгородов – 364 497 рублей.

Чуть меньше, чем его коллега из АлтГПУ, получает ректор "Политеха" Андрей Марков – в среднем по 271 631 рублю в месяц. Никто из подчинённых Маркова не зарабатывал и 200 тысяч рублей. Между тем зарплата работников АлтГТУ (без учёта руководства) в 2022 году составляла 44 108 рублей.

Замыкает список самых состоятельных ректоров экс-руководитель АГИК Галина Буевич, которая в течение прошлого года получала в среднем по 224 679 рублей ежемесячно. В среднем же сотрудники института культуры в 2022 году зарабатывали по 37 тысяч рублей.

На момент выхода материала доходы ректоров АГМУ Ирины Шереметьевой и АГАУ Николая Колпакова не были опубликованы.