Фото: ok.ru

2 февраля в России отмечают годовщину победы в одной из самых значимых и легендарных битв Великой Отечественной войны — Сталинградской битве, ставшей началом коренного перелома в войне. Amic.ru вспоминает удивительные факты боев за Сталинград, а также то, какой вклад внесли в эту победу воины с Алтайского края.

15 минут на жизнь

В планы немецкого командования, поставленные на лето 1942 года, входил разгром советских войск на юге страны. Конкретно планы гитлеровцев сводились к следующему: овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. И одним из этапов этого плана стал захват Сталинграда.

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и уже в первые дни были захвачены 7 районов города из 8. Под контролем Красной армии остался только район, который позже так и назвали — Красноармейским. Именно здесь развернулись просто нечеловеческие битвы. Сегодня историки говорят, что средняя продолжительность жизни в Сталинграде в те дни составляла 15 минут.

Ни шагу назад

Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению. И 28 июля 1942 года Сталин издает свой знаменитый Приказ № 227 — "Ни шагу назад!". Из приказа следовало, что бежать, отступать или сдаваться запрещалось под страхом немедленного расстрела, ибо "за Волгой для нас земли нет". "Сталинград мы не можем отдать и не должны", — говорилось в приказе. И бои шли за каждый квартал, за каждый дом. Центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз.

23 августа 1942 года Сталинград подвергся масштабной бомбежке, которая практически сравняла город с землей. Бомбардировщики бросали на город и зажигательные бомбы. Огромный огненный вихрь дотла сжёг центральную часть города и его жителей. Большинство зданий были построены из дерева. Температура в некоторых частях города, доходила до 1000 °С.Но даже это не заставило Сталинград сдаться.

Первый фельдмаршал, который сдался

В ноябре, несмотря на огромные потери, Красной Армии удалось окружить осаждавшую Сталинград 6-ю немецкую армию, которой командовал Фридрих Паулюс. Ему на помощь Гитлер направил армию Манштейна и Гота. Но бойцы 51-й армии Малиновского сумели перехватить и остановить эти войска.

После этого Паулюс неоднократно пытался уверить Гитлера, что армии нужно оставить Сталинград и попытаться прорваться, чтобы воссоединиться с основными силами вермахта. Однако Гитлер запретил Паулюсу покидать осаждённый Сталинград.

30 января 1943 г. Гитлер присвоил Паулюсу чин генерал-фельдмаршала — высшее воинское звание Третьего Рейха. Но оно было дано не за заслуги командующего — фюрер этой уловкой пытался его заставить биться до последнего: ведь до этого за всю историю Германии ни один генерал-фельдмаршал не попал в плен. У Паулюса было два варианта: либо найти возможность вырваться из кольца окружения (такой возможности не было), либо умереть. Но 31 января 1943 года Паулюс сдался красноармейцам.

Бойцы из Алтайского края

Три дивизии и две бригады, сформированные на Алтае, внесли решающий вклад в оборону и освобождение города-героя. Имена многих наших земляков навечно вписаны в историю этого величайшего сражения, ставшего переломным моментом в истории Великой Отечественной войны.

Тысячи воинов с Алтая сражались в сталинградских боях. За город бились сформированные в Алтайском крае 42-я отдельная стрелковая бригада, 315-я стрелковая дивизия, 15-я гвардейская кавалерийская дивизия (ушедшая на фронт из Бийска).

Свой вклад в победу на Волге внесла начавшая свое формирование в Алтайском крае 149-я отдельная стрелковая бригада. Ее костяк составили курсанты Барнаульского пехотного училища. Сюда же вошли выпускники других училищ Сибирского военного округа, призывники и добровольцы из Алтайского края, Новосибирской, Томской, Иркутской областей.

В конце августа 1942 года бригада прибыла на Сталинградский фронт, войдя в состав 62-й армии. Переправившись через Волгу, сибиряки вступили в кровопролитные бои в районе поселка Спартановка (на севере города) и не выходили из боя до полного разгрома немцев в Сталинграде. К концу битвы из 5,5 тысяч воинов 149-й бригады в ней осталось 1100 человек — в основном более позднего пополнения. А из первого состава, призванного из Сибири, осталось всего 111 человек. После окончания Сталинградской битвы в апреле 1943 года 149-я отдельная Краснознаменная стрелковая бригада вошла в состав 92-й гвардейской дивизии и закончила войну в Болгарии.

Заметны были наши земляки и в составе других соединений, защищавших Сталинград. Например, 13-й гвардейской стрелковой дивизии Александра Родимцева.

Битва, изменившая сознание

Сталинградская битва стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. И не только на фронте, но и в сознании: красноармейцы поняли, что гитлеровцев можно победить. А немцы поняли, с кем они ввязались в войну. 200 героических дней обороны Сталинграда (с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 г) вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более 700 тысяч советских солдат и офицеров. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны. (Для сравнения: чтобы завоевать полностью Францию, войскам Гитлера понадобилось 40 дней).

Имела эта победа и важное политическое значение. Турция после этого отказалась от вторжения в СССР весной 1943 года, Япония не начала планируемый Сибирский поход, Румыния, Италия, Венгрия стали искать возможности для выхода из войны и заключения сепаратного мира с Великобританией и США.

2 февраля в память о Сталинградской битве отмечается День воинской славы России.