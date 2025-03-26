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"Подлинное имя". Волгоград предложили навсегда переименовать в Сталинград

С такой инициативой выступил Геннадий Зюганов

26 марта 2025, 21:23, ИА Амител

Портрет Иосифа Сталина в барнаульском "Сталин-центре" / Фото: amic.ru
Портрет Иосифа Сталина в барнаульском "Сталин-центре" / Фото: amic.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил вернуть Волгограду название Сталинград к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в ходе отчета правительства в Госдуме, сообщают "Ведомости".

По мнению Зюганова, город необходимо переименовать, чтобы вернуть ему "подлинное имя".

"КПРФ неоднократно выступала с этой инициативой. К 70-летию Победы фракция внесла в Госдуму проект постановления о переименовании – он был отклонен", – напомнили в издании.

Весной 2023 года также появлялись сообщения о переименовании Волгограда в Сталинград, проведении соответствующих опросов и референдума. Позже выяснилось, что этот вопрос обсуждаться не будет. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в администрации или на уровне главы государства не ведется каких-либо обсуждений на счет переименования города.

Изначально город Волгоград назывался Царицын – это название он носил с 1589 года до апреля 1925-го. Затем его переименовали в Сталинград, а в 1961 году город получил свое нынешнее название. Несколько раз Волгограду временно возвращали "сталинское" название на период проведения массовых мероприятий.

Море / Фото: pxhere.com/ru/photo/137972

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НОВОСТИОбщество
Россия Госдума КПРФ

Комментарии 15

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Гость

21:35:07 26-03-2025

зюганов спекуляцией занимается.
он топит за определяющую роль партии и лично сталина, в разгроме фашизма.
а фашистов громил народ, в тылу и на фронте.
можно еще про товарища сталина поговорить, как так вышло, что фрицы к волге вышли.

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Гость

11:44:30 27-03-2025

Гость (21:35:07 26-03-2025) зюганов спекуляцией занимается.он топит за определяющую... А как сегодняшние фрицы вышли в Курскую область ,а сейчас и в Белгородской ползают ,не подскажите ?

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Гость

22:06:08 26-03-2025

Давно пора.

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Гость

10:47:39 27-03-2025

Гость (22:06:08 26-03-2025) Давно пора. ... в кобаград

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Гость

23:01:22 26-03-2025

Когда коту заняться нечем, он яйца лижет...

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Гость

23:07:16 26-03-2025

Сталина фамилия- Джугашвили.

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Гость

12:03:29 27-03-2025

Гость (23:07:16 26-03-2025) Сталина фамилия- Джугашвили. ... Да, джугашвили, но наша Красная Армия побеждала с криком: "за Родину! за Сталина!"

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Гость

06:10:52 27-03-2025

Больше краснопузых ничего в стране не беспокоит?

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Сергей

08:16:12 27-03-2025

Гость (06:10:52 27-03-2025) Больше краснопузых ничего в стране не беспокоит?... Белопузых точно ничего не беспокоит в стране😎

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Гость

09:24:49 27-03-2025

Город Сталинград знают во всем мире не из-за имени, а за воинский подвиг. Давно пора восстановить историческую справедливость. Сталинграду быть!!!!!

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Гость

10:39:38 27-03-2025

За Сталинград однозначно !!!

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Элен без ребят

10:43:08 27-03-2025

за Сталинград!

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Гость

11:08:41 27-03-2025

Тогда может и Питер? Блокаду выдержал Ленинград

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Гость

11:40:22 27-03-2025

Я за название СТАЛИНГРАД. Но должны решать жители Волгограда. Сталинград- это прежде всего символ подвигу Народа и Армии.

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Гость

12:40:43 27-03-2025

Гость (11:40:22 27-03-2025) Я за название СТАЛИНГРАД. Но должны решать жители Волгограда...
да ладно... А как связаны жители (в большинстве своем даже не коренные) с решением масштаба всей страны?

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