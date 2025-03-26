"Подлинное имя". Волгоград предложили навсегда переименовать в Сталинград

С такой инициативой выступил Геннадий Зюганов

26 марта 2025, 21:23, ИА Амител

Портрет Иосифа Сталина в барнаульском "Сталин-центре" / Фото: amic.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил вернуть Волгограду название Сталинград к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в ходе отчета правительства в Госдуме, сообщают "Ведомости".

По мнению Зюганова, город необходимо переименовать, чтобы вернуть ему "подлинное имя".

"КПРФ неоднократно выступала с этой инициативой. К 70-летию Победы фракция внесла в Госдуму проект постановления о переименовании – он был отклонен", – напомнили в издании.

Весной 2023 года также появлялись сообщения о переименовании Волгограда в Сталинград, проведении соответствующих опросов и референдума. Позже выяснилось, что этот вопрос обсуждаться не будет. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в администрации или на уровне главы государства не ведется каких-либо обсуждений на счет переименования города.

Изначально город Волгоград назывался Царицын – это название он носил с 1589 года до апреля 1925-го. Затем его переименовали в Сталинград, а в 1961 году город получил свое нынешнее название. Несколько раз Волгограду временно возвращали "сталинское" название на период проведения массовых мероприятий.