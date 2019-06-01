Песков назвал "Северный поток – 2" серьезной конкуренцией США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал газопровод "Северный поток – 2" серьезной конкуренцией американским поставщикам газа, сообщает "Интерфакс".

"Это масштабный международный проект, реализуемый в интересах стран-экспортеров и импортеров природного газа. Данная инициатива станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива", – подчеркнул Песков.

По его мнению, именно конкурентоспособность "Северного потока – 2" является причиной, по которой США чинят препятствия для его реализации.

"Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя, как во времена Дикого Запада", – заявил Песков.

Ранее сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода "Северный поток – 2", в частности тех, которые оказывают услуги страхования судам, занимающимся укладкой труб. Среди предложенных ограничений – отказ в выдаче экспортных лицензий США, запрет на получение займов на общую сумму более 10 млн долларов в течение 12 месяцев, запрет на осуществление финансовых операций в зоне юрисдикции США, запрет на работу с американским госдолгом или федеральными средствами.