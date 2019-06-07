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Министерство спорта получило нового заместителя с "хоккейным" прошлым

, ИА "Амител"
На эту должность официально назначен Максим Рябцев

Максим Рябцев, до этого руководивший федерацией хоккея в Алтайском крае, с 3 июня официально вступил в должность заместителя министра спорта, начальника отдела по вопросам госслужбы, кадров и организационного обеспечения. При этом вторым заместителем Алексея Перфильева останется Юрий Самсоненко, который занимал этот пост ранее.

Про Максима Рябцева известно, что он родился в 1976 году в Барнауле. Окончил среднюю школу № 80. Высшее образование получил в АлтГУ по специальности "Юриспуденция". Военнослужащий до 2019 года. Имеет спортивные разряды КМС в служебно-прикладных видах спорта. Отец четверых детей – двух девочек и двоих мальчиков. Старшая дочь – кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, старший сын занимается хоккеем.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

7.06.2019 09:11
- гость -

спорта нет, но зато есть министр и его зам, для чего? Тут одному министру можно сидеть весь день и балду пинать, теперь с замом на пару будут

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