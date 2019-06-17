Вторая волна отключения горячей воды стартовала в Барнауле в понедельник, 17 июня.
Гидравлические испытания в контуре ТЭЦ-2 будут проводиться до 26 июня. Затем, с 27 июня, энергетики будут проводить ремонт на сетях.
Завершится вторая волна отключения горячей воды 10 июля.
Также вполне вероятно, что энергетики на ряде участков смогут провести ремонтные работы досрочно и горячая вода вернется в дома горожан немного раньше.
Комментарии
Тазики здравствуйте!!! )))
хаха. Неудачники!
Есть простое решение - на период отключения горячей воды, все сверхзатраты за электроэнергию обязать платить СГК. И не будет тогда трехнедельных отключений гор.воды
а на Силикатном еще "первая волна" не закончилась - до сих пор нет горячей воды...
Выставить СГК гигантскую разорительную неустойку
А кому-то (Энтузиастов 34) еще и не включали, 5 недель уже нет горячей воды. 7-го июня раскопали одну яму, неделю в ней ни души не было, через неделю, 14-го, вырыли вторую. Вода как текла ледяная из горячего крана, так и течет. "Ищут" повреждение на сетях циркуляции, как мне сказали.