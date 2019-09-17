Более 23 тысяч барнаульцев сутки проведут без горячей воды с 18 до 19 сентября

С 18 сентября в Барнауле для устранения повреждения на теплосети в районе дома №73 на ул. Балтийской будет на сутки ограничена подача горячего водоснабжения для 23 тыс. жителей Индустриального района, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Под кратковременное отключение горячей воды с 8:30 утра 18 сентября до 8:30 утра 19 сентября попадают 60 многоквартирных домов, три детских сада и две школы на улицах Балтийская, Шумакова, Взлетная, Попова и проезде Северо-Власихинском.

Также продолжаются работы на ранее заявленных участках Железнодорожного и Центрального районов Барнаула:

до 12:00 18 сентября не будет горячей воды в 13 многоквартирных домах, больнице и трех административных зданиях на улицах Короленко, Никитина и Гоголя;

до 17:00 26 сентября – в четырех многоквартирных домах на ул. Молодежной, 111, ул. Шевченко, 144а, ул. Крупской, 124 и пер. Революционном, 120а.

Всего под ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 25 137 барнаульцев.

Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакого знака — ресурс исправно подается. Если же горячей воды по какой-то причине нет, то необходимо обратиться в управляющую компанию.

Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан, отмечают в СГК.