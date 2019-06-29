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Крестный ход к Казанской Божией Матери в Коробейниково начнется 30 июня

, ИА "Амител"
Он будет продолжаться неделю
Фото: altai.eparhia.ru

Фото: altai.eparhia.ru

Всероссийский крестный ход к Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери стартует в воскресенье, 30 июня. За неделю паломники пройдут 200 километров. Об этом Amic.ru сообщили в Барнаульской епархии.

Из Барнаула пойдут от Покровского кафедрального собора. Начало хода в 8:30 по местному времени. В Коробейниково (Усть-При­стан­ский район Ал­тай­ско­го края) они придут 6 июля. Им предстоит пройти более 200 километров. Также верующие совершат ход из Бийска, Белокурихи, Алейска, Рубцовска.

Здесь, в Богородице-Казанском мужском монастыре хранится Коробейниковская Казанская икона Божией Матери. Это единственный ее чудотворный образ в Сибири, а потому идут крестным ходом верующие не только из Алтайского края, но и из Томска, Новосибирска, Кемерова, Иркутска, Москвы и других городов.

11 июля чудотворную икону в храм во имя святителя Димитрия Ростовского (Барнаул, пл. Спартака). Здесь в 16:00 состоится встреча иконы и торжественный молебен. Посмотреть святыню и помолиться о заступничестве Приснодевы Марии можно будет и 12 июля, но уже на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). После Божественной литургии в 11:00 пройдет крестный ход с Коробейниковской иконой Божией Матери от площади Свободы до Свято-Димитриевского храма. Затем ее увезут в Коробейниково.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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