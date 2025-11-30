День матери — 2025. Что можно подарить и как поздравить с праздником

Мамы принимают подарки, слова благодарности и теплые пожелания

30 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Мама и дочь / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

30 ноября 2025 года – это по-особенному нежная и теплая дата для россиян. Вся страна отмечает День матери – праздник в честь самого родного человека, который подарил нам жизнь.

Как можно поздравить маму и что ей подарить в этот день – в материале amic.ru.

1 Что это вообще за праздник и как он появился? Название торжества говорит само за себя – оно посвящено всем мамам. Впервые его отметили в 1988 году – тогда праздник организовала учительница из Баку. Коллеги, оценившие такую идею, стали каждый год проводить его в своих школах. А в России праздник официально закрепили в 1998 году. Тогда с инициативой выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Таким образом депутаты подчеркнули важность матери в судьбе каждого человека.

2 Как отмечают День матери в России? Обычно День матери отмечают за праздничным столом в кругу близких людей, ведь это семейный праздник. Мамам в торжественную дату дарят цветы и подарки, благодарят за любовь и заботу, а также стараются освободить от домашних дел. С особым размахом торжество отмечают в школах и детских садах, где ребята радуют своими выступлениями мам и бабушек.

3 Кого нужно поздравить с Днем матери? Теплые пожелания в этот день можно адресовать не только мамам, но и бабушкам. Впрочем, никто не запретит вам сказать теплые слова всем знакомым женщинам, которые познали радость материнства.

4 Что можно подарить на День матери? Четких правил для выбора подарка нет. Но если у вас нет идей, а купить его нужно очень быстро, хорошими вариантами могут стать: букет цветов;

композиция из фруктов или шоколадных конфет;

бытовая техника – робот-пылесос, кофемашина, блендер и др.;

сертификат в салон красоты или спа-салон;

косметика;

постельное белье;

посуда;

комнатное растение;

мастер-класс по живописи, гончарному искусству, танцам и др. Отметим, что мамам важны не подарки, а наше внимание и забота. В наших силах каждый день говорить им теплые слова, помогать и поддерживать, где бы мы ни находились.