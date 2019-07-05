6 июля 2019 года при поддержке Нового Радио Барнаул на летней площадке кофейни "Гранмулино" состоится Большой финал конкурса красоты "Мисс Гранмулино – 2019".
Лейтмотивом шоу-программы выбрана тема "Я разная".
В конкурсе примут участие красавицы Барнаула – победительницы этапов, которые проводились ежемесячно, начиная с осени 2018 года. И вот пришло время выбрать лучшую – ту, что получит главный приз – путешествие на двоих в Италию.
В программе вечера вас ждут:
- дефиле участниц;
- зажигательные танцы;
- выступления популярных артистов города;
- розыгрыши памятных подарков от партнеров мероприятия.
Билеты можно приобрести в ресторане "Гранмулино".
Бронирование столов обязательно по тел: 36−36−00.
Приходите, будет жарко!
Начало в 19:00.
Внимание! Количество мест ограничено.
Информационные партнеры:
- Новое Радио Барнаул
- Barnaul 22 @barneos22
- Информационное агентство "Амител" @amic_ru
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