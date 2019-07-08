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Володин призвал экстрадировать ведущего "Рустави 2" в Россию и осудить

, ИА "Амител"
Участники совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела в отношении Габунии
Георгий Габуния начал свою авторскую программу с оскорбления в адрес президента России / Фото: 1838.life

Георгий Габуния начал свою авторскую программу с оскорбления в адрес президента России / Фото: 1838.life

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте считают необходимым экстрадировать в Россию и осудить ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габунию, оскорбившего президента РФ, сообщает РИА "Новости".

Володин подчеркнул, что участники совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела в отношении Габунии.

Также он подтвердил, что парламент предлагает правительству прекратить поставки в Россию вина и воды из Грузии и запретить денежные переводы в эту страну.

Ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил в своем Facebook, что на заседании совета Госдумы будет обсуждать возможный запрет на импорт в Россию грузинских вин и воды.

Кроме того, предложено наложить запрет на денежные переводы из России в Грузию.

В СМИ сообщалось, что Госдума вскоре выпустит заявление, в котором предложит правительству оценить ситуацию экономических отношений с Грузией.

7 июля на грузинском телеканале "Рустави 2" телеведущий начал свою авторскую программу с оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и его родных. Власти Грузии обвинили журналиста в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание прервалось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оскорбление Путина нецензурными словами в эфире грузинского телеканала – это "большой позор для грузин". Тем не менее Песков обратил внимание на то, что грузинское руководство и общественность осудили поступок телеведущего.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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