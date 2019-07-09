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Причины для отказа работнику в отпуске уточнили в Роструде

, ИА "Амител"
Если отпуск был перенесен, то его необходимо использовать не позднее 12 месяцев следующего рабочего года
Отложенный отпуск необходимо использовать не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года / Фото: viboronline.ru

Отложенный отпуск необходимо использовать не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года / Фото: viboronline.ru

Положенный работнику отпуск могут перенести на следующий год с его согласия, если предоставление отдыха может негативно сказаться на функционировании всего предприятия, пишет "Российская газета" со ссылкой на Роструд.

Если отпуск был перенесен, то его необходимо использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставлялся.

Кроме того, работодатель может отозвать сотрудника из отпуска. Тогда неиспользованные дни отдыха должны быть предоставлены по желанию работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года (или присоединены к следующему отпуску).

Стоит отметить, что перечень обстоятельств, при которых возможен отзыв из отпуска, законодательно не установлен. Так что, судя по всему, это происходит по желанию работодателя. 

Ранее в Роструде объяснили, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто одновременно выполняет свои обязанности и обязанности ушедших в отпуск коллег.

Это может быть работа по совместительству, которую осуществляют в рамках отдельного трудового договора в свободное от основных обязанностей время. Она оплачивается пропорционально отработанному времени. Однако необходимо помнить, что такая работа должна занимать не более четырех часов в день или целый день, но только в том случае, если сотрудник свободен от выполнения основных обязанностей. Кроме того, она не может превышать половину месячной нормы рабочего времени.

Второй вариант – совмещение профессий или должностей. В таком случае работа выполняется в рамках обычного рабочего времени. При этом необходимо заключать дополнительное соглашение, где будет указана сумма, которую сотрудник получит в зависимости от объема выполненной работы или количества отработанного времени.

Также работодатель может временно перевести сотрудника на новую должность для выполнения обязанностей отпускника или нанять временного работника.

В Роструде напомнили, что ежегодный оплачиваемый отпуск россиян должен составлять 28 календарных дней, при этом как минимум одна часть отпуска должна иметь продолжительность не менее 14 дней. Руководители и работники образовательных учреждений имеют право на удлиненный отпуск, продолжительность которого составляет 56 календарных дней. Длительность отпуска директоров и воспитателей детсадов составляет 42 календарных дня. Запрещать брать сразу полный отпуск без согласия на то работника работодатель не имеет права.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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